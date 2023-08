Compact Disk Dummies doen de grootste chirofuif van ons land ontploffen

Waar was de hitte van gisteren? Waar hing de zomerzon? Achter regenwolken die halfweg de set van Compact Disk Dummies openbraken. Maar daar trokken Lennert en Janus Coorevits zich geen ene fuck van aan.

LIVE. Volg al het festivalnieuws

‘In Antwerpen leggen ze het voor de voordeur, maar hier is uw eerste bommetje: Compact Disk Dummies!’ Hopla, presentator Luc Janssen zette meteen de puntjes op de i voor de Dummies. De Belgische dancepopband flikkerde enthousiast ‘There’s No Sex Without You’ de wei in: Cassius voor Gen Z, zeg maar.

De breedlachende frontman Lennert Coorevits dook meteen het publiek in om er tussen zijn apostelen te shaken. Een zucht later ramde hij de snaren van zijn gitaar aan gort terwijl zijn kontschuddende broer Janus de keys strak hield. Genoeg smeerolie tussen de tandwielen van de Dummy-machine. Wat een dynamiek!

‘Ongeveer 14 jaar geleden was dit mijn eerste festival,’ dixit Lennert. ‘Ik was die gast die al om twaalf uur op het plein wilde zijn. En jullie ook! Merci om hier zo vroeg te zijn!’ Graag gedaan, man. Kom jij straks onze stramme botten masseren en ketamine door onze koffie roeren? Zo kunnen we er weer tegen.

Beeld © Stefaan Temmerman

‘Cry For Me’ volgde en de handen gingen de lucht in. Boven onze hoofden dreigde een plensbui met maximale ejaculatie, maar zelfs een openscheurend wolkendek had dit mopje fun niet kunnen vergallen. ‘Holy Love’ zong Lennert bovenop het tentzeil dat over het dak van de PA-toren was gespannen, midden op de weide, alwaar hij ei zo na afgleed. Zou gretige veelklimmer Jeroen De Pessemier van The Subs hem tips hebben ingefluisterd? En wisten de mensen van de EHBO dat?

U vond al dat stunt- en vliegwerk topjes en gekjes en u juichte Lennerts dolle drafje door frontstage en middengang opgezweept toe. ‘I Remember’ verdiende een zomerzonnetje maar kreeg dat niet. Het bleef grijzig. ’t Kon de pret op de wei niet drukken. Lennert demonstreerde onverstoorbaar zijn John Travolta-moves, pronkte met zijn blote bast, liet vette acidbliepjes over zich nederdalen en deed de grootste chirofuif van het land openbarsten als pulserende acne.

Met ‘Girls Keep Drinking’ kwam de regen. So what? U klom op elkaars schouders en schodderde doodleuk voort op de hobbelende dancegrooves. ‘The Reeling’ trof doel met de efficiëntie van een handgranaat van Antwerpse makelij – jawel, Luc! Et voilà. Voorgevel naar de vaantjes. Nu ja, na de voorbije Pukkelpop-nacht zagen we er sowieso al niet uit. Terroristjes hoor, die Coorevitsen.

Vakmanschap, noemde ons bomma dat.