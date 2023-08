Cordae is een rotgetalenteerde rapper, maar zijn show hing met haken en ogen aan elkaar

Porno op Pukkelpop! Cordae liet zijn show inleiden door een dj en aangebrande mangaclips vol halfnaakte meisjes in volle actie met elkaar. Wij staarden, wij fronsten, wij leerden, wij huiverden.

In ‘C Carter’ kwam hij even educatief uit de hoek: ‘I was tryna find a job, but shit, why bother? / Being broke can make you try harder / Sittin’ in the house watchin’ Coach Carter / Plottin’ on this fuckin’ Cartier, hey / Plus a nigga tryna go farther / I finally arrived and nobody’s here, hey’. Schrik niet als uw tiener straks alleen nog maar naar slechte honkbalfilms wil kijken, waspoeder wil snuiven en van een werkloosheidsuitkering wil leven.

Godzijdank is Cordae katholiek . Hij was dankbaar dat God hem vanochtend had wakker gemaakt, zo vertelde hij, en wilde weten of er zich toevallig Cordae-fans ‘in this bitch tonight’ bevonden. Dat was het geval. Soms vraag je je af of die Amerikaanse mainstreamrappers niet doodmoe worden van hun clichématige gebazel.

Ondertussen liep zijn dj te brullen dat we onze ‘hands in the air’ moesten gooien. Maar zo gemakkelijk liet het Pukkelpoppubliek zich niet commanderen. Komaan jongens, ‘we hebben samen de wereldwijde pandemie overleefd’, zo probeerde Cordae, dus we konden maar beter samen feest vieren. Vervolgens werd hij boos omdat iemand ‘ugly ass shades’ op het podium gooide. Wat had hij verwacht? Een Ray Ban?

Voor de goede verstaander: wij vinden Cordae een zeer goeie rapper. Zijn albums The Lost Boy en From A Birds Eye View bulken van de snedige raps, superbe featurings en top notch-beats. Uit zijn debuut zong hij het Gil Scott-Heron sampelende ‘Bad Idea’, een song die hij schreef toen hij depressief was: ‘I was poppin’ percs and Xanax’, bekende hij en riep prompt op tot positiviteit. Niet geheel toevallig herinnerde hij zich de tijd dat hij ‘broke as fuck’ was, net voor hij ‘Broke As Fuck’ inzette en om een moshpit vroeg.

Tja, dan krijg je eens een integere biecht, dient die toch wel om een fuckin’ moshpit in het leven te roepen. Soit, Cordae rapte prima in ‘Super’, een geweldige track met 1 van onze favoriete stoefrefreintjes uit de recente hiphop: ‘Last year I made seven million / Didn’t have to do a single fuckin’ show / Shout out to my niggas up at Coca-Cola / For the check they cut me at the Super Bowl / All my life moments is a super whoa / My nigga Dr. Dre, he got a super boat / Last night, I was textin’ Jack Dorsey / That’s the perks you get feom being super dope’. En nu ú.

Jammer van de overdaad aan Autotune en melige zangrefreinen. Niet dat dat het intussen opgewarmde publiek stoorde. Hey, eerlijk: we zijn fan van Cordae’s nieuwe, Anderson .Paak-achtige funksingle ‘Make Up Your Mind’ die in de Club voor een onverwacht partymomentje zorgde. Dat soort verrassingen hadden we graag meer gehad in deze show. Over .Paak gesproken: zijn stem dook op op tape in ‘RNP’. Heerlijk nummer, alleen verzandde het op Pukkelpop in flauwe karaoke.

Cordae mag dan één van de vele beloftevolle rappers van het moment zijn, zijn Pukkelpopshow deed te bedacht en te generisch aan. Volgende keer graag wat meer balans in this bitch alsjeblieft.

