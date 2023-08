Crack Cloud was het opwindendste, wildste, en totaal-van-de-pot-gerukste dat we op Pukkelpop zagen

Wat is nu weer in hemelsnaam een Crack Cloud? Een eigenaardig gevormde cumuluswolk? Een zurige boerwalm van Walter Michiels? De ochtendlucht in Aalst? Nope, het is wél een verpletterend musicerend, machtig stel postpunkers uit Vancouver, die zojuist de Lift aan frennen vaneen hebben gejamd.

Het zijn Canadezen, maar ze maken lawaai als Britse nozems. Ze hadden in de Lift op Pukkelpop een saxofoon op het podium. Hier en daar beukten ze er een synthje tussen. Supersexy: een moddervette batterij bongo’s die deed denken aan The Incredible Bongo Band. De drummer was de zanger. En had ‘Laughing at the system’ boven zijn navel getatoeëerd. Muzikaal referentiekader: The Clash, The Slits en Gang of Four, maar vooral ook Fela Kuti. Postpunk is vaak metalig, Crack Cloud is organisch, groovy, dansbaar – Crack Cloud lééft.

Er was de Ramones-knipoog: ‘Hey! Ho! Let’s go!’ Gebracht tijdens een waanzinnige pianoriedel – nee, een áánval op de piano! Er was het kettingzaagduel tussen twee gitaren, waarbij de gitaarnekken aan het muilen gingen. Er was het goeie verhaal: Crack Cloud is een collectief ex-verslaafden die bij elkaar een veilige haven hebben gevonden. Ook dat is rock-’n-roll.

Er was spijtig genoeg óók de falende wiskunde van Pukkelpop. Geen TikTok-hitje + klein podium = halflege tent. Níémand onder de 25. Fuck it: toch maar mooi van het het opwindendste, wildste, en totaal-van-de-pot-gerukste dat dit weekend in Kiewit te zien was. Hey! Ho! Let’s go!

