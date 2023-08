De buitenaards getalenteerde muzikanten van Ezra Collective brachten een opzwepende mix van dubreggae, over afrobeat tot latin-jazz en zelfs ska

De meest kosmopolitische der (relatief) jonge jazzvernieuwers mixte in de Club haast achteloos Londen, Lagos en Kingston tot een borrelende borsjtsj. Resultaat? Een feestje hors catégorie.

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws

‘Telkens ik in België heb gespeeld, denk ik: wacht tot ze ons de volgende keer zien,’ quote unquote Femi Koleoso, bandleider en drummer van het Londense Ezra Collective. Beweert hij misschien ook in Zweden en Luxemburg maar in de knusse Clubtent onder een ondergaande zomerzon, tussen zwetende danslustigen, wilde je hem graag geloven.

Van ‘You Can’t Steal My Joy’ over ‘Ego Killah’ tot ‘Victory Dance’, van onheilszwangere dubreggae over traditionele afrobeat tot latin-jazz en dolle ska, van broeierig over koddig tot opzwepend: ’t Was alsof Ezra Collective het Londense Notting Hill Carnival in Kiewit had neergepoot. Alleen buitenaards getalenteerde topmuzikanten slagen erin de clichés van bovenvermelde melange te vermijden. En kijk.

Op Pukkelpop waren het de kleine accentjes die Ezra Collective tot hoog boven de meute afrorevivalbands uittilden. Let’s nerd out, shall we? Wat dacht u van een waanzinnige flanger-keyboardsolo te midden van de Tony Allen-grooves. Of een discofunkversie van ‘Sweet Like Chocolate’, een twostepclassic van Shanks & Bigfoot. De jarige trompettist Ife Ogunjobi die een bebopsolo laat scheuren over wat klinkt als een Fela-eerbetoon. Verdomd inventief.

Beeld Alex Vanhee

‘It’s not just happy music,’ zo verzekerde Koleoso ons. ‘Happiness is temperamental.’ Prompt brak hij een lans voor het aanvaarden van je mentale feilbaarheid en riep hij op om met T-shirts te zwaaien als een ‘flag of joy’. Een soort groteske ‘Les Lacs du Connemara’ volgde, met een tent vol roterende kledingstukken en een dronken verrukking die je meestal uitsluitend om 4 uur ’s ochtends op een huwelijksfeest aantreft. Sterker: u werd zelfs wild van Koleoso’s drúmsolo! Veel gekker hoeft niet voor ons.

Of toch: ‘Wet Suit’ van The Vaccines in een ska-versie waar The Specials bij verbleekten. Lekker van de pot gerukt maar o zo zaligmakend. Zouden ze ook bar mitswa’s en communiefeesten doen?

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: