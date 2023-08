De focus van een bloedhond, de sixpack van een kooivechter en een unieke stem: Obongjayar tekende voor het meest sexy concert van heel Pukkelpop

Obongjayar trok in de Lift in één set van schurende jazzpunk via zwoele african vibes naar boterzachte soul. Drie keer bijzonder raak en goed voor één van de absolute revelaties van het weekend.

De man (Steven Umoh uit Londen) die de voorbije maanden vooral opviel als de stem van onder andere ‘Adore u’ (Fred Again..), had de focus van een bloedhond, de sixpack van een kooivechter, het vuur van een gospelbandleider, de uitstraling van een ingeboterde Donald Glover, de dansmoves van een kloeke slangenmens en de soul van James Brown in zijn cokejaren. Bovenal heeft hij een unieke stem waar je in alle weersomstandigheden mee naar de oorlog kunt. Eén die nog het best uit de verf komt tijdens de verstilde, hypnotische torch songs van de set: één en al onderdrukte passie en kippenvel.

Obongjayar was op de valreep en hands down het beste en geilste en raarste en meest gevarieerde en verrassendste en domweg meest sexy concert van de dag en wellicht het hele weekend. Vijf sterren!