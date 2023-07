De klasse van Daan, het requiem van Zimmerman en een toptalent uit Nederland: zo mooi was de zaterdag van M-idzomer

Daan stond het hoogst op de affiche van de derde dag M-idzomer in Leuven, maar het was Simon Casier alias Zimmerman die de echte hoofdschotel bereidde. Geen feestmaal, maar een koffietafel: de bassist van Balthazar speelde voor de eerste en voorlopig enige keer ‘Wish You Were Here’, een drie kwartier durend requiem voor zijn overleden broer Wannes. Het was niet eens het enige concert dat die avond de kleinste haartjes op onze armen deed salueren.

M-idzomer is zeker niet het grootste of hipste festival van de zomer, maar organisatoren Museum M en Het Depot mogen wel fier zijn op een paar bijzonderheden. Donderdag vierde José Gonzalez solo de twintigste verjaardag van zijn debuutplaat in de binnentuin van het museum, vrijdag stond de Thurston Moore Group er en ook de show van Zimmerman (★★★★½) beloofde op voorhand uniek te worden. Simon Casier, de man achter het alias, had op voorhand aangekondigd dat hij alleen ‘Wish You Were Here’, de plaat die hij onlangs uitbracht ter nagedachtenis van zijn broer Wannes. Het is één lange compositie, die hij in Leuven voor één keer zou spelen - voorlopig althans toch.

De gouden elf die Casier naast en achter zichzelf opstelde, krijg je ook maar eens per zomer bij elkaar: naast hemzelf en wederhelft Noémie Wolfs kreeg M-idzomer vier strijkers, drummer Laurens Billiet en pianist Senne Guns van onder meer Admiral Freebee, bassist Vincent Pierins en een blazerssectie met naast Blackwave.-toeters Wietse Meys en Jo Hermans ook Liz, het dochtertje van die laatste, op bugel. En dan kwam Isolde Lasoen voor haar show met Daan nog even mee bongo’s spelen.

Samen vertelden ze het verhaal van Wannes Casier, een fan van Pink Floyd die graag gitaar speelde en de droom koesterde om naar Japan te reizen. Het was hem niet gegund: op zijn vierendertigste werd een val van de trap hem fataal. Een rijzende zon ging bruusk onder, de wolken dreven verder.

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat ‘Wish You Were Here' precies dat gevoel wil uitdrukken, dat de wereld veel te snel verder draait voor iemand die de tijd in zijn hart voelt stilstaan. Eerst is er het bedrieglijk rustige thema, met Casier op de steeldrum. Dan gaan de synths aan het galopperen en loopt het uit de klauwen - o, die sirenenzang van Noémie Wolfs! - en keert iedereen terug naar de melodie van in het begin. Als de strijkers het podium op komen, wordt alles nog één keer opgetild tot hierboven, maar op het einde blijf je achter met de melodie die al drie kwartier door je hoofd spookt. Dan pas dringen Casiers doodsimpele woorden pas echt tot je door. ‘Oh Wannes Casier / I wish you were here’: er is ooit sprankelender rijm geschreven, maar toen in Leuven wilden we geen andere zin horen dan die.

De tekst van ‘Wish You Were Here' zit vol met zulke bommen van waarheid, met een paar duizend Leuvense zielen als het Hiroshima van dienst. ‘I hate the fact that no one could save you.’ Of:‘All I want to do, is shout out how I miss you.’ Vraag het aan de chirurg en aan de slager die stiekem veganist is: het is verdomd moeilijk kijken naar een open wonde. Ermee musiceren moet nog lastiger zijn.

Op het podium stonden meer partituren dan je gewoonlijk ziet, een teken dat deze groep wellicht niet vaak samen heeft kunnen oefenen, maar dat maakt van deze drie kwartier concentratie alleen maar een grotere prestatie. Het enige dat dit concert helemaal perfect had kunnen maken, was wat meer aandacht van de babbelzieke toeschouwers in de achterste helft van de tuin, want ‘Wish You Were Here’ verdient niets minder dan gewijde stilte en diep respect.

Zimmerman op M-idzomer: Wietse Meys, Noémie Wolfs, Isolde Lasoen en Simon Casier Beeld Alex Vanhee

Wat onverdeelde concentratie kan doen, ondervond Pitou (★★★★½) in de Forumzaal van Museum M. Een museumzaal, weinig plekken waar de Nederlandse beter tot haar recht komt met haar kunstig geboetseerde indieliedjes, in vijf lagen geglazuurd door haarzelf en haar vier al even zuiver zingende bandleden.

Hoe aandachtiger ze musiceren, hoe beter je gaat luisteren, hoe aandachtiger ze musiceren: elke ademstoot van de saxofoniste voelt als reanimatie, elke tik van de drummer als je eigen hartslag. Tussen hen in staat Pitou Nicolaes niet zomaar te zingen: ze ademt en belichaamt de liedjes van haar debuutplaat ‘Big Tear’, alsof de songs door de kamer zijn verstuifd en ze zoveel mogelijk van de geur wil ruiken. Met één armzwaai of één wenk van haar lendenen brengt ze haar eigen songs, spannend als een eerste afspraakje, van rauw naar hees naar teder. In ‘Dancer’ waarde de geest van de triphop, in ‘Animal’ die van een tijgerwelp.

Pitou Beeld Alex Vanhee

Pitou liet horen hoe dicht popmuziek en kunst elkaar kunnen raken onder het juiste licht, op de juiste plek en met het juiste publiek. Beluister ‘Big Tear’ - nú! - en u hoort dat de Lage Landen hun eigen Fiona Apple hebben: een dwarse, originele zangeres-maker die akoestische klanken en zachte elektronica verzoent in liedjes waarmee ze, ongebruikelijk in Leuven, haar eigen pad boven het opgelegde circulatieplan verkiest. Wie erbij was, wil terug.

Calicos (★★★½☆) koos dan weer voor een roadtrip op de viervaksbaan. Het is indie om op te cruisen, zoals ook The War On Drugs en The Haunted Youth dat zijn, en bij hun beste songs, zoals het meeslepende ‘Nova’, fantaseer je een ritje met open dak door een stormnacht. Dat soort opmonterende songs werden door Quinten Vermaelen en zijn troepen, die vijf jaar geleden nog Humo’s Rock Rally wonnen, mooi uitgebalanceerd met wat treuriger werk waarin de lapsteel alleraardigst mocht komen treuren.

Nieuwe single ‘Reliving’ en de oproep om die in de Vox-lijst van Radio 1 te stemmen deden hier en daar iemand opkijken, maar verder was het hoorbaar hard werken om de makke binnentuin van Museum M te overtuigen met songs die handgeklap noch woe-oe-oe uitlokken. Opwindend werd het zelden, maar indrukwekkend vakwerk was het bij momenten wel. Voor iedereen met twee oren en een imaginaire rode cabrio: afspraak begin volgend jaar in een concertzaal, als Calicos zijn tweede plaat uitbrengt.

Calicos Beeld Alex Vanhee

En dan was er dus nog Daan (★★★★☆): crooner, chansonnier, pakkendrager, metejoroloog en al jaren zo’n zekerheid van kwaliteit op een podium dat een mens niet meer weet wat te schrijven. Niemand kijkt er nog echt van op dat hij drie talen zingt, een cover van Ann Christy ownt, een innerlijke Johnny Cash heeft en tegelijk synthesizers over zijn songs smeert als een kleuter die zijn eerste boterham met choco plamuurt. Bassist-cellist Jean-François Assy die tijdens de ultieme dansplaat ‘Housewife’ met een banjo aan komen draven: we vinden dat na al die tijd normaal, maar hoeveel buitenlanden zouden niet dromen van hun eigen Daan-met-band?

Op het programma een gulle graai uit zijn laatste, van lollige levenslust blakende plaat ‘The Ride’ en enkele oudere nummers die je niet elke dag meer hoort. Het verse ‘16 Men’ mag een zekerheid op de setlist worden, met het intieme ‘Friend’ plukte Daan onze persoonlijke favoriet uit zijn cataloog en ‘La crise’, een surrealistische protesthymne met een bouzouki die Daan in volle eurocrisis schreef, werd er alleen maar relevanter op.

En dan was er een hutkoffer vol hits, geleegd tot op de bodem. De laatste vier songs van de avond waren ‘The Player’, ‘Swedish Designer Drugs’, ‘Victory’ en ‘Housewife’ achter elkaar: zelfs voor één van die songs legt een beetje frontman zijn drummer om. Daan doet dat niet, omdat Isolde Lasoen nu eenmaal de Lotte Kopecky van de belpop is. Ze drumt en ze speelt bugel. Als ze zingt, verandert de Bondgenotenlaan in de Croisette van Cannes. En als iemand haar gevraagd om de brabançonne te gorgelen, had ze het óók gekund . En wat dan gezegd van trompettist-trommelaar-volksmenner Jo Hermans, ook al in de weer bij Zimmerman, gitarist en allround klankentapper Geoffrey Burton en synthprins Jeroen Swinnen?

Daan was ook in Leuven weer kort voor ‘dansen’, ‘dadaïsme is nog niet uitgestorven’ en ‘dát nummer gaat hij ook nog spelen?’. Het soort show dat je nooit gewoon zou mogen worden, en dat gold voor alles op deze avond.