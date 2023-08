De laatste ronde van Balthazar en een Australische piraat: dit moet u zien op de laatste dag van Pukkelpop

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws

De Vroege Vogel: Scowl (Backyard, 13.10)

Hardcorebataljon uit Santa Cruz dat onlangs nog door Graham Sayle van het al even verschroeiende High Vis werd getipt in onze rubriek Het Wei-Gevoel. Hun nummers duren gemiddeld twee minuten, wat betekent dat ze er vijfentwintig in hun Pukkelpopset zouden kunnen proppen. Waar voor uw geld!

De Geheimtip: Crack Cloud (Lift, 17.05)

Zach Choy en zijn gezellen werden vorig jaar na hun show op Sonic City nog door Onze Man beschreven als ‘The Clash meets Arcade Fire’. Dan denkt u aan een amalgaam van indierock en postpunk met een vleug euforie en da’s zo correct als het met de beschikbare informatie kan zijn. Mooi is dat ze niet zomaar op het podium staan: de leden ontmoetten elkaar in verschillende afkickklinieken en blijven zich inzetten voor het lot van verslaafden.

Het Fenomeen: Partiboi69 (Boiler Room, 19.30)

Het zelfverklaarde enigma of the Australian underground maakt ghetto house op ketamine en gooit daar in zijn dj-sets op een hoop met Praga Khan of The Prodigy tussen. Andere bijnamen zijn international style pirate en sex icon. Mogelijk houden die verband met zijn heerlijk foute paardenstaart en dito zonnebril.

De Belgen: Balthazar (Main Stage, 20.15)

Historisch dagje voor de belpop vandaag. Mickael Karkousse speelt na enkele try-outs voor het eerst in het groot met zijn soloplaat, Zwangere Guy jaagt nog één keer de moshpit aan vanop de Main Stage voor hij zijn muziek een tijd in de koelkast stopt en Balthazar onderbreekt zijn pas afgekondigde sabbat om Florence + The Machine te depanneren. Als ze hun niveau van op de Lokerse Feesten benaderen - dat zullen ze - en als die ondergaande zon een beetje meewerkt - dat zal ze - wordt het een show om over aan de kroost te vertellen.

De Headliner: The Killers (Main Stage, 22.40)

Hun laatste plaat ‘Pressure Machine’ was wat rustiger, maar in Pukkelpop zal het weer glitter, glamour en wereldhits als vanouds worden. Klappers als ‘Human’ en ‘Spaceman’ ten spijt is het toch weer uitkijken naar het moment waarop u de riff van ‘Mr. Brightside’ herkent.