De wedergeboorte van Daan en Selah Sue, en de perfecte festivalact van Goose: dit was de eerste dag van Crammerock

De festivalzomer loopt op zijn laatste benen. Maar op Crammerock in Stekene mag er dit weekend nog één keer voluit gegaan worden. Op de eerste dag tekende Goose voor een uitzinnige sfeer in een overvolle tent. Daan en Selah Sue beleefden na een mentaal moeilijke periode een wedergeboorte in Oost-Vlaanderen. Het was twee keer een erg geslaagde comeback.

Crammerock zet in op de jeugd. De borsten bol en de vuisten gebald, zong Stijn Meuris al. Ze kwamen hun eerste schooldag wegspoelen en doordansen in Stekene. Of doorspoelen en wegdansen, dat ook. Het kon niet alleen in de gigantische tent van het uitverkochte festival, waar de twee hoofdpodia recht tegenover elkaar stonden en de bands continu roteerden. Van Dirk. naar Kraantje Pappie en XINK. In de Clubtent werden drie vriendinnen achter elkaar geprogrammeerd. Pommelien Thijs bleek te groot voor het zijpodium, met Meau en Bente stonden nog twee protagonisten van de Nederpop geprogrammeerd. Ze kwamen met elkaar meezingen.

Bente: Girl power gaat grens over ★★★☆☆

Beeld Tine Schoemaker

De Hollandse Bente mocht na haar gesmaakte passage op Pinkpop de zuiderburen komen opzoeken. Zwarte laarzen, lange afgeknipte jeansshort: ze leek recht van de festivalcamping het podium opgestapt.

De 22-jarige zangeres, die ook actrice is en The Voice Kids onderging, heeft een debuutplaat uit en reikte in Stekene naar de hemel. Ze zocht de bloedrode maan op die het achtergronddecor vormde. Bente Fokkens had concurrentie van landgenoot Kraantje Pappie op de Main Stage, maar dat remde haar niet af. Groeien en bloeien, daar draaide het om. Mét zin voor poëtische teksten. Ze haalde Meau mee het podium op, voor ‘Als geen ander’. Een duet dat oog in oog werd gestart, waarmee de twee een rondedansje begonnen. ‘Kijk nu eens waar we staan, we beleven onze dromen’, zongen beide jonge vrouwen elkaar toe. Een fraai staaltje girl power.

Naarmate het concert vorderde zocht de bassist de beatmachine meer op voor een lichte house-twist en danste Bente zich in het zweet. De zangeres bleef bekoren. Bente toonde dat ze het potentieel heeft een stekje naast haar bekendere collega’s als Merol en S10 (ook op de affiche van Crammerock) te veroveren.

‘Als ik met de wind kon dansen’, het titelnummer van haar plaat, kreeg de halfvolle tent alvast aan het bewegen. De zangeres kon rekenen op een vierkoppige live-band met voetbalshirts aan. Die regelmatig zelf scoorde. Ze loste een nieuwe song, die erg dansgericht was. De strakke baslijn kon door Peter Hook bedacht zijn. Bente kreeg het publiek ritmisch mee aan het klappen en toonde dat ze een eigen stem heeft. Eentje die in het Nederlandstalige genre goed kan vallen. Op 26 januari staat ze in Paradiso in Amsterdam. Ze klimt langzaam op.

Daan: de terugkeer van de koning ★★★★☆

Beeld Tine Schoemaker

Wat zijn we blij dat Daan terug is. Hij begon nog ietwat aarzelend achter een donkere zonnebril en een tablet waarop hij zijn teksten kon aflezen. Maar naarmate het concert vorderde en de zanger zijn kleren en zijn zelf opgetrokken schild afgooide, steeg de temperatuur in de tent en raakte Crammerock tot het kookpunt.

‘Housewife’, de voorspelbare afsluiter, was prachtig om zien. Daan trommelde met de pauken, ging innig knielen voor gitarist Geoffrey Burton (Triggerfinger) om boven achter het drumstel van Isolde Lasoen te eindigen. Als de Oppergod die hij as en nu weer is. Claim die kroon terug, koning Daan. Je hebt ze verdiend.

Daan Stuyven deed Stekene ontploffen en trok het festivalpubliek mee. Op tempo gehouden door een strakke band en steeds meer met Isolde naast hem als metgezel, als prinses. Ze zong ‘Be Loved’, zijn nieuwe duet met Naima Joris, mee alsof June Carter en Johnny Cash elkaar recht in de ogen keken. Er volgde nog nieuw werk, waarvan ‘16 Men’ het meest bekoorde. Isolde ging hoorn spelen, terwijl Daan met de borstels drumde.

Daan moet alleen nog zoeken hoe hij de songs uit het nieuwe The Ride in zijn set verwerkt. ‘Western’ was een mooi instrumentaal begin, met banjo, pauken en trompet. Maar om na ‘Dag Vreemde Man’, zijn uitstekende interpretatie van Ann Christy (‘Ik breng iets van op tv, wat ik normaal gezien nooit doe’), meteen een heel blok nieuwe songs te lossen was niet het beste idee. Je zag de aandacht van het festivalpubliek verslappen. Het was gedurfd om meteen vier nieuwe liedjes achter elkaar aan te bieden, maar ze hadden niet allemaal dezelfde intentie of kwaliteit. Het ging van dansbeat tot sirtaki. Het concert barstte pas opnieuw open toen ‘The Player’ werd ingezet. Fraai opgebouwd en afgebroken, om nog steviger terug te komen. Wat een knappe trompetsolo ook.

De ultieme triomf kwam er tijdens ‘Swedish Designer Drugs’, toen Isolde naast de frontman vooraan kwam meezingen en -springen. Het duo ging rug aan rug staan en genoot zichtbaar met volle teugen. Terwijl Crammerock de planken vloer op zijn stevigheid testte zag je de twee boven zichzelf uitgroeien. Is het de bekroning van een vriendschap? Of de beloning van een trouwe gezellin die intussen haar eigen sporen verdiende? Wat dan ook: het werkte. ‘Both of us, victorious’, zong Daan. En dat ging net zozeer over Isolde als over het publiek. De zanger gooide na ‘Housewife’ een laatste kushandje. En weg was hij. Welkom terug, koning.

Miles Kane: macho met peperkoeken hart ★★★☆☆

Beeld Tine Schoemaker

Miles Kane wou het meeste maken van zijn tijd in (Oost-)Vlaanderen. ’s Middags had hij al een intieme akoestische set gespeeld bij openluchtmuseum Verbeke Foundation in Kemzeke. Voor een handjevol gelukkige fans die de website van Crammerock nauwgezet in het oog hielden. Op het hoofdpodium ‘s avonds ging de Brit vol aan. Miles zocht zijn pedalen, stemde zijn gitaar en liet die rammen en ronken. Met de volumeknop helemaal open gedraaid. Iets te, naar onze mening. Het was rammen en ronken, de klank was nooit echt zuiver. Maar dat mocht de pret niet drukken.

Miles Kane moest het aanvankelijk stellen met wat minder publiek, omdat velen al gingen aanschuiven voor de passage van Goldband drie uur later. De zanger had een te brede jas aan en bleek een parfum vol testosteron te hebben opgedaan. Is het nu arrogantie of attitude? Het blijft een eeuwige discussie. Eau de Cocky, noemen ze dat in het Engels. Kane liet dat masker vallen toen hij zijn overjas opborg en in een simpel marcelleke een muziekfan uit het publiek haalde. De erg jonge Tommy (we schatten hem 8 jaar) kreeg een warme knuffel en leefde zich helemaal uit. Al dansend en springend, met tamboerijn. Toen Miles Kane ‘Standing Next To Me’ van The Last Shadow Puppets inzette viel alles op zijn plooi. Tommy kreeg nog wat plectrums cadeau en mocht van Kane een diepe buiging ontvangen. Het publiek schaarde zich vanaf dat moment voluit achter de Geordie. Bij ‘The Wonder’ bracht de zanger zichzelf in extase, en ook de gitarist ontbond zijn duivels. ‘Sorry, ik zat even in the zone’, verontschuldigde Kane zich. Maar dat hoefde niet.

Het sluitstuk leek wel een voetbalwedstrijd uit de Premier League. Kane scoorde met ‘Come Closer’, tientallen pinten vlogen de lucht in. Een volksfeest barstte los. De frontman zette het op een razend rondje rennen, terwijl Crammerock massaal aan het crowdsurfen sloeg. Hij eindigde met de band rond het drumstel, om de song een laatste keer te hernemen en zichzelf op de borstkas te kloppen. ‘Don’t You Forget Who You Are’ kreeg de massa een laatste keer in extase. Kane wou nog verder bouwen op die vibe met ‘One Man Band’, maar dat ging helaas niet. Zijn tijd zat er op. De Brit weigerde het podium te verlaten tot de massa het refrein nog een laatste keer a capella mee zong. “i love you all”, riep hij naar het juichende publiek. Dan toch een peperkoeken hartje onder die stevige bast.

Selah Sue: niets dan liefde ★★★½☆

Beeld Tine Schoemaker

Selah Sue smeet zich als een krolse tijgerin. Sanne Putseys was duidelijk heel blij opnieuw op een festivalpodium te staan. Net zoals Daan heeft ze daarvoor demonen in haar hoofd moeten bekampen. De Leuvense was er heel openlijk over op Crammerock, toen ze het toepasselijke ‘Pills’ inzette: ‘Antidepressiva slikken is geen pretje. Maar het heeft mijn leven gered. Ik wil jullie allemaal zo hard bedanken voor de steun het afgelopen jaar. Ik voel veel liefde.’

Het was een oprechte boodschap en zo nam Stekene die ook aan. Er werd haast evenveel energie terug naar het podium gedanst en toegeschreeuwd als de artieste zelf gaf. Of klinkt dat allemaal te esoterisch? Het was geen retraite in de Zwitserse Alpen, maar eerder een safari waar Selah Sue ons mee naartoe nam. Met een grote totem (vol lichtjes), een ondergaande zomerzon en drie uitstekende achtergrondzangeressen achter zich. Het wildste dier in het Oost-Vlaamse natuurpark was de frontvrouw vooraan. Die kronkelde, zweette en genoot. Samen zijn, daar draaide het voor haar om.

Er volgden veel open doekjes aan haar band. Putseys trad op onder eigen artiestennaam, maar maakte duidelijk dat ze op het podium meer was dan een solo-artieste. ‘Raggamuffin’ (goed voor meer dan 750.000 verkochte singles) kon niet ontbreken, maar opvallend veel songtitels hadden te maken met haar gemoedsgesteldheid. ‘Peace of Mind’ klonk als een boodschap. Na ‘Free Fall’ en ‘All The Way Down’ volgde ‘Together’. Het gaf aan hoe diep de zangeres was gegaan, om vervolgens terug uit het dal te kruipen. Op het podium, met een akoestische gitaar om dan wel rennend over de bühne, voelt ze zich het best.

‘Het is superleuk hier te staan’, bleef Selah Sue maar herhalen. Aan het einde van ‘Pills’ legde Selah Sue haar gitaar definitief opzij. Om samen met haar zangeressen vooraan een ritmische choreografie in te zetten. Ze danste zichzelf en de massa richting Goose. ‘This World’ liet niemand onbewogen. Crammerock bleef maar dansen en Putseys vloog haast over het podium. Ze ging een laatste keer scatten voor haar drummer om dan afscheid te nemen. ‘Wat hou ik van jullie prachtige lieve energie’, riep ze een laatste maal. Dat gevoel was wederzijds op Crammerock.

Goose: de perfecte festivalact ★★★★☆

Crammerrock 2023 - Goose Beeld Tine Schoemaker

‘What You Need’ is Goose, zo bleek in Stekene. Meteen de aftrap van een feestelijk concert. Het was lang niet alleen omdat het opnieuw begon te regenen dat de tent aan het hoofdpodium volgepakt stond. Crammerock had zijn laatste dansbenen gevonden en wou die dolgraag kwijt bij de Kortrijkzanen. Het zijn nochtans vreemde weken geweest voor de band. Het viertal trad op bij het aparte begrafenisconcert voor Tom Pintens, nadat de overleden muzikant hen als zijn lievelingsgroep had benoemd. Frontman Mickael Karkousse deed recent Pukkelpop aan met zijn nieuwe solo-project, onder eigen naam.

In Oost-Vlaanderen wapperde de vlag van Goose fier en mocht de band zich samen uitleven. Eendracht geeft kracht. ‘One’ en ‘Fear Of Letting Go’, twee songs uit hun jongste plaat Endless, zaten al vroeg in de set. Terwijl Dave Martijn übercool oogde met zijn Flying V-gitaar, haalde Karkousse zijn innerlijke Dave Gahan boven. Bij ‘Control’ zette hij zich achter de beatbank, waarbij de bastonen door de tent pompten. Crammerock zette zich massaal aan het zwaaien, de stroboscooplichten pompten de uitzinnige sfeer nog verder op.

Goose had veel kogels in het geweer zitten en trof altijd raak. Zo volgde met ‘Rock’ nog een nieuwe song, waarbij drummer Bert Libeert naar voren kwam en zich helemaal uitleefde. Tijdens ‘Can’t Stop Me Now’ vlogen er zoeklichten over de massa en raakte Crammerock alsmaar meer in extase. Goose had niet alleen het beste geluid van de hele avond, de band toonde zich ook de ideale festivalact. Daar was Crammerock heel dankbaar om. ‘Words’ was als de beste song die Front 242 nooit schreef. Afsluiten deden de West-Vlamingen met een heerlijk pompend ‘Synrise’. Meisjes en jongens werden massaal op schouders gehesen, hun synthwave gierde door de uitpuilende tent. Crammerock platgespeeld, missie volbracht.