De wiebelende Barn, een cover van Samson & Gert, en een set van amper 13 (!) minuten: de festivalzomer uitgebeend

Amenra voor het allereerst op Rock Werchter, Helmut Lotti op Graspop, Clouseau zowaar op Pukkelpop... De bijzonderste, beste concerten van de voorbije festivalzomer waren er opvallend vaak van acts die hun comfortzone ver hadden verlaten en de voeten veegden aan de vaste genre- en andere verwachtingen. Free the nipple, fuck the clichés: dit was de zomer van de ontvoogding! Wat waren de beste, de slechtste en de raarste optredens? Een bloemlezing uit de verzamelde werken van onze verslaggevers op humo.be.

De beste

Amenra ★★★★★

Rock Werchter, zondag 2 juli

Beeld Koen Keppens

De band was, zelfs zonder inzet van de bekende vleeshaken, vaak even moeilijk toegankelijk als The Barn na valavond. Maar wie volhield, maakte een concert mee waarna idealiter een voorschrift voor een steunverband of een doortastende antibioticakuur volgde.

Lees hier de volledige recensie

boygenius ★★★★☆



Pukkelpop, vrijdag 18 augustus

Beeld Pukkelpop

Phoebe Bridgers en Lucy Dacus ontblootten tijdens de laatste song van de (mooie) set hun borsten en rolden daarbij zelfs speels over de podiumvloer: mooie metafoor voor een band die het speelplezier laat primeren en non-stop clichés ontmantelt.

Lees hier de volledige recensie

Rosalía ★★★★★

Rock Werchter, zondag 2 juli

Beeld Stefaan Temmerman / Humo

Klassiek geschoolde flamencozangeres, popster extraordinaire, verdienstelijke mimespeelster, volleerde actrice, diva, girl next door, volksmenner, verleidster, kunstenaar. Op Werchter pakte ze The Barn in met een totaalspektakel, ontworpen door choreograaf Mojmoon.

Lees hier de volledige recensie

Fred Again.. ★★★★★

Rock Werchter, zaterdag 1 juli

Fred Again.. Beeld Koen Keppens

Een elektronische muzikant die, omdat het publiek de bodem zo hard doet daveren, de securitylui moet vragen omzijn sampler en statief hoog te houden: redelijk ongezien. Op 7 april 2022 stond Fred Again.. in de Orangerie van de Botanique geprogrammeerd, nu is het een kwestie van tijd voor hij zijn weg naar de voetbalstadions vindt.

Lees hier de volledige recensie

Ludovico Einaudi ★★★★☆

Gent Jazz, zondag 9 juli

Ludovico Einaudi Beeld Humo

Zeven miljoen luisteraars per maand op Spotify, dik een miljoen meer dan Mozart. Alleen heeft Ludovico Einaudi (67) die zieltjes gewonnen door op te duiken in ‘Classical Calm’ en ‘Peaceful Piano’, het soort playlists dat mensen gebruiken om zich te concentreren. Toch zagen we in Gent plots iemand die het publiek ademloos achterliet: een pópster. Eén met een piano, gerimpelde handen en een deukhoed.

Lees hier de volledige recensie

Jazz Brak ★★★★½

Couleur Café, zaterdag 24 juni

Beeld Koen Bauters

Bij STIKSTOF is hij al jaren geweldig, maar het was onduidelijk of hij het ook op zichzelf kon doen. Quod erat demonstrandinges op Couleur Café (maar evengoed op de Lokerse Feesten): het pogoën de publiek, opeengepakt in het veel te kleine The Fox, zag een Brak die ver boven zichzelf uitsteeg. ‘Ni voor niks’ legde hij, overmand door emoties, zelfs even stil.

Lees hier de volledige recensie

Little Simz ★★★★☆

CORE, zondag 28 mei

Beeld Humo

Helemaal alleen op het hoofdpodium, bovendien verkleed als belastinginspecteur, en dan nog een warme middag zon die geen natuurlijke bond genoot is van haar donkere muziek: het hield Little Simz niet tegen om half Brussel in te pakken. Ze toonde dat ze altijd zal imponeren, welke opstelling ze ook kiest.

Lees hier de volledige recensie

Zimmerman ★★★★½

M-Idzomer, zaterdag 29 juli

Beeld Humo

Simon Casier speelde in Leuven slechts één song, maar die telde wel 45 minuten en was bijzonder intens. ‘Wish You Were Here’, een requiem over en voor zijn overleden broer, verdiende niets minder dan gewijde stilte en diep respect.

Lees hier de volledige recensie

Queens of the Stone Age ★★★★★

Rock Werchter, zondag 2 juli

Beeld Humo

Josh Homme speelde zijn moeilijke privéjaren met indrukwekkend veel panache van zich af. De groep met het rijke, gecompliceerde verleden vierde op Rock Werchter 2023 uiteindelijk Het Moment.

Lees hier de volledige recensie

Bob Vylan ★★★★★

Pukkelpop, donderdag 18 augustus

Beeld Stefaan Temmerman

Was dit wrange stand-upcomedy of een punkoptreden? De woeste, sarcastische performance van Bobbie Vylan toverde het type demonische grijns op onze smoel dat wij vroeger uitsluitend reserveerden voor Bill Hicks of het prille Rage Against The Machine.

Lees hier de volledige recensie

Obongjayar ★★★★★

Pukkelpop, zondag 20 augustus

Beeld Alex Vanhee

Leg daar maar eens je vinger op: de focus van een bloedhond, de sixpack van een kooivechter, het vuur van een gospelbandleider, de uitstraling van een ingeboterde Donald Glover en de soul van James Brown in zijn cokejaren. En bovenal een unieke stem waar je in alle weersomstandigheden mee naar de oorlog kunt: één en al onderdrukte passie en kippenvel.

Lees hier de volledige recensie

De slechtste

Omgekeerd gold: de festivalacts die het pijnlijkst door de mand vielen, waren vaak van het soort dat royaal op de genreclichés leunt en verder niets.

Ice Spice ½☆☆☆☆

Les Ardentes, zaterdag 8 juli

Beeld Humo

‘De nieuwste kroonprinses van de hiphop’ volgens The New York Times, maar in Luik toonde ze vooral diva streken. Isis Naija Gaston blonk uit in desinteresse, kon tijdens doorbraakhit ‘Munch’ zelfs haar eigen backingtrack niet volgen en stond amper 13 van de 40 haar toegewezen minuten op het podium.

Lees hier de volledige recensie

Machine Gun Kelly ★½☆☆☆

Rock Werchter, zaterdag 1 juli

- Beeld Koen Keppens

Hij had het allemaal: een gebrek aan goede nummers, een tekort aan talent, en een vertekend beeld van zijn marktwaarde. En toen begon hij moppen te tappen. ‘Weet je waarom mijn haar in piekjes staat? Ik ben horny.’ Olé!

Lees hier de volledige recensie

Joji ★½☆☆☆

Pukkelpop, zaterdag 19 augustus

Beeld Alex Vanhee

De op YouTube doorgebroken Joji voorzag al zijn gevoelige pianosongs van een inleiding in de trant van: ‘Can I be real with you? It’s gonna get real beautiful up in this bitch.’ Alsof je tijdens een begrafenis zegt: ‘Yo, gasten, deze bitch gaat echt all the way in de grond nu, laten we knallen! Peace!’

Lees hier de volledige recensie

Ellie Goulding ★★☆☆☆

Werchter Boutique, zaterdag 17 juni

Beeld Humo

Kort: Goulding is qua zangtalent, overtuigingskracht en publieksreactie niet de wereldster die ze dénkt te zijn. Na het zoveelste lauwe applausje hield ze haar frustratie niet meer voor zich: ‘Praat ik soms te stil?’

Lees hier de volledige recensie

De raarste

Kleine Crack ★★★☆☆

Rock Herk, vrijdag 14 juli

Beeld Humo

Een horror-rapshow, een bivakmuts met duivelshoorns en een marihuanacover van een Samson-song. ‘Waar is de marihuana? Op, op, alles is op! / Wanneer gaan wij sosa halen? Op, op, alles is op!’

Lees hier de volledige recensie

Aphex Twin ★★★★½

Dour, zondag 16 juli

Beeld Humo

Geestig: op de grote schermen verschenen Eddy Merckx, Remco Evenepoel, Kim Clijsters, Jacques Brel, Helmut Lotti, K3 en zelfs Zwangere Guy: allemaal kregen ze Aphex Twins maskers met zijn grijnskop opgeplakt.

Lees hier de volledige recensie

Elmer ★★★★☆

Pukkelpop, vrijdag 18 augustus

Elmer Pukkelpop 2023 Beeld Alex Vanhee

‘Ik neuk je vader zonder condoom!’ zong het Pukkelpop- publiek mee tijdens het laatste nummer van Elmer – de Nederlandse Merel Pauw die een plaksnor en een pluchen hond had meegenomen, en haar mond afveegde met een mannenonderbroek – en tegen dan keken we zelfs daar niet meer van op. Haar optreden was tegelijk een strakke rapshow, een anarchistische kindernamiddag en een experimentele cabaretshow.

Lees hier de volledige recensie

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: