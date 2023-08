De wonderlijke nachtegaal Foushée verdiende zoveel meer dan een makke ontvangst

Was Foushée te gesofisticeerd voor Pukkelpop? Niet hapklaar genoeg? De fenomenale zangeres kreeg het festivalpubliek nooit echt helemaal mee. Zonde!

Een volle afro, een zwartlederen rock-’n-rolloutfit, gitaren als die van MC5, een drummer die niet had misstaan bij Dead Kennedys? Yep, Foushée tartte in de Club genreconventies en verbeelding. Ze etaleerde een stembereik als dat van Mariah Carey en Whitney Houston – inclusief whistle notes – maar haar songs bleven zelden hangen bij generische r&b.

‘Simmer Down’ was rammelhardcore. ‘Die’ hield het op grungy noiserock en een nietsontziende tekst: ‘I looked so good he died / N**ga just shut up and drive / I said I want it and he buy it / In Saint Laurent throwing riots’. Dan weer schotelde ze satijnen seventiessoul voor. Of groovy, bedwelmende pop zoals die van Arlo Parks.

Het publiek stond erbij en keek ernaar. Was Foushée’s eclectische performance te militant voor dit vroege middaguur? Vielen haar teksten over gedateerde genderrollen, toxische mannen, misogynie en racistische stereotypen moeilijk te rijmen met uw middagdipje? Vannacht uitgeregend in uw te kleine tentje? Lag de mushroomburger nog zwaar op de maag?

Feit is dat de zangeres uit New Jersey veel meer verdiende dan een makke ontvangst. Zeker toen ze de akoestische gitaar omgordde en bossanova koppelde aan folk en etherische soul. Geen wonder dat Steve Lacy haar vroeg om mee te schrijven aan zijn wereldhit ‘Bad Habit’.

Wij blij dat ze haar mooiste liedje, ‘single a.f.’, in de set had gesmokkeld: da’s ‘single as fuck’, jawel, opgedragen aan de toeschouwers zonder lief. Het refrein zag haar onmogelijk hoog over de notenbalk trippelen terwijl ze haar echoënde vibrato het zwerk in katapulteerde. Wat een nachtegaal!

Gek dat zoiets niet op een uitzinnige ovatie werd onthaald. Het hielp niet dat ze vervolgens voor emopunk vol Autotune koos. En voor de bombastische cross-over van ‘Stupid Bitch’ (‘I’ll blow your brain out you stupid bitch’). Nu ja, dáár gingen de leutigsten onder u wél even helemaal loos op. Godzijdank.

Ons dingetje: zou Foushée krachtiger en overtuigender hebben geklonken indien ze voor eigen kerk had gespeeld?

