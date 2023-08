Dropkick Murphys had met hun versie van ‘You’ll Never Walk Alone’ de cover waarvan je nooit wist dat je ’m niet wilde horen

Hoe meer Dropkick Murphys aanstuurde op een onbezonnen drinkgelag, hoe meer water ik naar binnen klokte: in de hoop dat de elementaire biologie vervolgens zijn werk zou doen, en een sanitaire stop zich zou opdringen, opdat ik toch maar met valabele redenen zou kunnen verzaken aan mijn dienstplicht voor het hoofdpodium.

Er bestaan dan wel geen sluitende wetten tegen muziek die ervan uitgaat dat gitaren en doedelzakken ergens ver, vér weg verwante neven moeten zijn, maar dat maakt het daarom nog geen goed idee om ze toch te huwen. Ik ben in mijn hele leven ooit maar één keer een Ierse pub binnengestapt, en dat was om te zeggen dat ze die kutmuziek stiller moesten zetten.

In ‘The Boys Are Back’ was het al van dat: doedelzak. Ik had er dan al m’n bekomst van, want ik was te vroeg opgedaagd, en had ze daardoor ook al gehoord tijdens de soundcheck. Die was helaas goed uitgevoerd: de doedelzak was duidelijk hoorbaar, en dus stond ze veel te luid; een snerpend gejank waar dierenvrienden als Michel Vandenbosch instinctief iets op tegen hebben. ‘Prisoner’s Song’ gooide het over een andere boeg en had een banjo en een elektrische accordeon. Ik wist niet eens dat die bestonden, maar hoe jammer dat het wel zo is. Hop, ‘The Bonny’: daar is de doedelzak weer, en ik speel met het idee om desnoods Michel zelf te bellen. In ’Johnny, I Hardly Knew Ya’ blijkt de schuldige naast een grote zak ook een kleine fluit te hebben. Ik bedoel… Ach wat, u weet wat ik bedoel. Knal: groene confetti en slingers, waarvan helaas geen van beide in mijn oog willen vliegen. Het was duidelijk: wilde ik hier vroegtijdig wegraken, dan zou de natuur haar werk moeten doen. Gloegloegloeg.

Dat je voor één bonnetje twee flesjes water krijgt aan de bar is een initiatief dat ik bijzonder op prijs kan stellen, en dan vooral wanneer geconfronteerd met ‘Paying My Way’, dat bepaald beroerd is. ’t Is ‘We Will Rock You’, maar het wil nooit beginnen, en wat in de plaats komt, daar waren ze beter ook nooit aan begonnen. ‘State of Massachusetts’ heeft weer confetti: weer geen prijs. Op het hoofdpodium wordt het merendeel van het krijsen deze keer trouwens gedaan door stichtend lid en onschadelijk ogende goedzak Ken Casey, die de ontbrekende Al Barr vervangt. Die laatste is thuisgebleven om voor z’n zieke moeder te zorgen: een prijzenswaardig geval van zelfopoffering, dat dan ook niets dan begrip had geoogst mocht zijn band beslist hebben om zonder hem niet op tour te vertrekken. Deden ze toch.

Die van Dropkick Murphys hebben ook een cover van ‘You’ll Never Walk Alone’. Het is de versie waarvan ik nooit geweten heb dat ik ze niet wou horen. Nog altijd geen aandrang, dus ga ik tijdens ‘Rose Tattoo’ nog eens bijtanken aan de bar. Daar blijkt dat ik niet de enige ben met een ontsnappingsplan: aan de overzijde van de toog hoor ik iemand lamenteren hoe er tijdens Dropkick Murphys veel minder bier wordt verkocht dan verwacht. ‘Bij Limp Bizkit, dàt was pas veel.’ Ik ben bereid daar een veeg teken in te zien. Er bestaat een publiek voor Dropkick Murphys, voornamelijk in Ierland en navenante drankgelegenheden, maar op Pukkelpop is het niet zo talrijk als verhoopt. Bij ‘I’m Shipping up to Boston’ klinkt er wel een kreetje van herkenning op de wei. Misschien omdat ze het naar mijn gevoel al tien keer gespeeld hadden. Laatste keer confetti: drie keer is scheepsrecht, zou je denken, maar ballen Gerard.

Tot ze daar alsnog is: de roep der natuur. Ik beantwoord de oproep zonder uitstel, en hoor vanaf het sanitair slotnummer ‘Until the Next Time’ nog uitkachelen. ‘We’ll meet again / don’t know where, don’t know when’. Iets nog niet weten, kan soms zalig zijn.