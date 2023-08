Dylan bracht ons op Pukkelpop een‘Paradise City’-cover, uitgesponnen gitaarsolo’s en de ‘Coyote Ugly’-look

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws

Op de website van Pukkelpop wordt Dylan (23) omschreven als ‘pop prodigy’, de Britse singer-songwriter speelde maandenlang in het voorprogramma van Ed Sheeran, en maakte begin dit jaar nog deel uit van de ‘Sound of 2023'-longlist van BBC. Maar eigenlijk brengt ze live gewoon goede ouderwetse en ouderwets goede rootsrock in een popjas. Niets wereldschokkends, ook niets mis mee. Eén Brit schrijft: ‘Dylan tovert kapotte relaties om tot slordige anthems en poppunktornado’s.’ Natasha Woods brak in 2019 door met ‘Bad Bitches Beat Heartbreak’, en is sindsdien geëvolueerd tot een pronte Sheryl Crow voor de nieuwe generatie. Rock-’n-roll in plastieken beschermhoes, compleet met ‘Paradise City’-cover, uitgesponnen gitaarsolo’s en ‘Coyote Ugly’-look. Goed!