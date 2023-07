‘Echo & the Bunnymen had er écht geen zin in, op Stake ging zelfs de cameraman crowdsurfen.’ Dit was Rock Herk dag 2

‘Pak bokke drenke’ (vrij vertaald uit het Limburgs: ‘veel pintjes drinken’) schreeuwde het T-shirt van een tegen de Heras-hekken uitgetelde festivalganger. Dat wordt morgen, naast die harige kater dan, beroerd wakker worden, want ook de tweede dag van Rock Herk stond weer bol van de optredens die je je net wél wilt herinneren. En helaas ook één dat we dan weer liever zelf in comateuze toestand hadden meegemaakt.

Echo & the Bunnymen ★½☆☆☆

Beeld Koen Keppens

Ian McCulloch, zanger van Liverpoolse New wave-legende Echo & the Bunnymen, mag dan wel de looks en arrogantie van Liam Gallagher aan de dag leggen, op het hoofdpodium anno 2023 moest hij het charisma en onuitputtelijke talent helaas schuldig blijven. McCulloch bleek de pretentieuze gladjanus die aan het hoofd van een middelmatige trouwerij-band een routineklusje kwam opknappen.

Het Herkse publiek gaat in deze ook niet vrijuit, ze trakteerden de Britse iconen nooit op het welkom dat die na 45 jaar op de teller verdienden. De tent stroomde pas vol toen de hemelsluizen opengingen, en zelfs dan had het publiek meer oog voor de regen dan voor ‘Rescue’ op het podium. Een ijzige situatie die enkel nóg afkoelde.

Het publiek applaudisseerde enkel uit beleefdheid en McCulloch sloeg als bindteksten uitsluitend onverstaanbare wartaal uit. Het gebrek aan interesse van beide partijen werkte elkaar helaas mateloos in de hand. Dat McCulloch zelden zuiver zong en onze trommelvliezen nog steeds suizen door de feedback van zijn gitarist, diepte de kloof enkel uit.

Aftellen naar de hits dan maar, want zo hebben de Britten er nu eenmaal genoeg. Maar helaas liep het ook daar grondig mis. De band sloot af met het verbasteren van eigen meesterwerken ‘Bring On the Dancing Horses’ en ‘The Killing Moon’. De zeer matige versies van ‘The Cutter’ en ‘Lips Like Sugar’, die hij om onbekende reden bracht met een geknoopte badhanddoek in de handen, volstonden helaas niet om de brokken te lijmen.

‘First I’m gonna make it. And then I’m gonna break it ‘til it falls apart’. De woorden klinken nu helaas pijnlijk profetisch. Een carrière in verval was zelden zo duidelijk.

O! En bereikt er ons nu toevallig net een telegram vanop huwelijksreis: Wij... Willen.... Ons... Geld... Terug... Begrijpelijk.

Mayorga ★★★☆☆

Beeld Koen Keppens

Terwijl de zon op zijn hardst brandt, lonkt de schaduw van het podium nog verleidelijker voor de dagjes-festivalgangers. Een onvermijdbaar geroezemoes vult de tent tot de nok, maar zelfs de fanatiekste kletsmajoor verstomt wanneer Helena Mayorga Paredes - zo weet u ook meteen waar de bandnaam vandaan komt - de registers van haar nietsontziende stem opentrekt en haar bandmaats de instrumenten laten gieren. In Cure-cover ‘Lovesong’ en de nog ongetitelde song die ik enkel genoteerd kreeg als ‘Cause I was missing you’ toonden de Chileens/Kempische zangeres en haar kornuiten dat ze niets minder dan uw volle aandacht waard zijn.

Wie tijdens dat focussen niet vier maar acht muzikanten zag, en al strompelde naar de bar voor dat hoognodige watertje, het lag niet aan u: de dames en heer van Mayorga herbergenin eenzelfde lichaam namelijk elk een ouderwetse rocker én een hippe millennial. Backstage zag ik ze stuk voor stuk een Jack and Coke bestellen, maar altijd met een lepeltje chiazaad doorgeroerd. Radiohit ‘Girlcrush’, één van de zeldzame Nieuwe Lichting-laureaten die live zowaar nog beter klinken dan door de autoboxen, deed dan ook een stijve zestiger dansen alsof de jaren ‘70 nooit zijn gestopt terwijl het groepje tienermeisjes enkele meters verder zich minstens even hard smeet. Muziek groter dan generaties, het wordt nog gemaakt.

Op Rock Herk klonk, zelfs doorheen het gemurmel en de technische problemen, het startschot van een veelbelovende carrière. ‘Girlcrush’ zal nog dagen door ons hoofd pogoën, terwijl we ongedurig wachten op die eerste epee.

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul ★★★★☆

Beeld Koen Keppens

‘Heeft er iemand een Dafalgan bij?’ Charlotte Adigéry werd meteen op haar wenken bediend door het publiek en slikte de pastille gretig door. De reden voor die nood aan pijnstilling? Een venijnige keelontsteking die Adigéry al dagen aan bed kluisterde. Maar als u dacht dat ze daardoor een makkelijke of zelfs matige show zou geven? Geen seconde!

De landelijke Limburgers keken eerst nog naar haar helrode knielaarzen en bomberjack als een koe naar een staldeur - enkelingen verlieten zelfs na het eerste nummer prompt de tent - maar met de stem van een engel en de danspasjes van een erg dure stripper walste Adigéry zich zo in de Herkse harten. En Bolis, die schittert natuurlijk. Figuurlijk én letterlijk.

Het uur raasde voorbij: ‘Paténipat’ slingerde ons alle kanten uit, ‘Making Sense Stop’ was een aangename adempauze en ‘HAHA’ sloeg ons als gewoonlijk weer volledig murw. Het was noest speuren om een vrouw op de affiche van Rock Herk te vinden, toch een stevig werkpuntje voorde organisatie volgend jaar, maar eens je ze had gevonden, werd je er rijkelijk voor beloond.

‘Het is fysiek zwaar, maar mentaal nog altijd vree tof,’ na twee bomvolle dagen Rock Herk nam Adigery ons de woorden uit de mond. Meer dan vréé, zouden we zelfs durven zeggen. Oké, we hoorden ‘Ceci n’est pas un cliché’ al eens scherper, en hun optreden werd met een kwartiertje ingekort door de ongelegen bacteriën in de gorgel van Charlotte, maar het was van begin tot eind simpelweg een dijk van een show. Elke. Keer. Weer.

Admiral Freebee ★★★★☆

Beeld Koen Keppens

‘Rock brengt mij alles wat ik nodig heb,’ liet Tom Van Laere onlangs optekenen ergens in deze kolommen. Woorden die het voltallige Rock Herk-publiek kan bevestigen na zijn sublieme best of-show op het hoofdpodium. De keyboard die hij nog bediende op het Antwerpse Live /s Live werd aan de kant geschoven en aan Freebee’s nek bengelde wederom die vertrouwde telecaster, als een verloren minnares die je nooit meer wilt laten gaan.

Een handigheidje bij een artiest die al twintig(!) jaar hoge Belpop-toppen scheert, is dat hij het materiaal heeft om werkelijk iedereen te plezieren. Fans van het eerste uur ervoeren dankzij Freebee en zijn bende topmuzikanten (‘Senne Guns op keyboard, Tim Coenen op gitaar, Laurens Billiet op drums en iedereen af en toe op bas’) muzikale orgasmes bij de vleet, maar ook successupporters kwamen door de hoge concentratie, en vooral goed gespreide, hits vlotjes aan hun trekken.

Mijn lijstje met tegenvallers bleef vijftig minuten lang maagdelijk ongebruikt, het register met hoogtepunten leek daarentegen net een nacht als raamdame in het nabije Brustem achter de rug te hebben: alles zat erin. ‘Nothing Else to Do’, ‘Einstein Brain’, ‘Always on the Run’, ‘Bad Year For Rock’n Roll’, stuk voor stuk knalden ze als ooit tevoren.

Eén song pende ik toch net iets vetter neer: Van Laere moet zijn distortion-pedaal nog maar aantikken of het publiek wordt terecht wild. ‘Oh Darkness’ blijft zo’n nummer dat als het toevallig in Manchester of Michigan was geschreven, elk jaar opnieuw in de bovenste regionen van De Tijdloze zou huishouden. Zeker voor wie het ooit live mocht aanschouwen. De vijftiger doceerde aan de aanwezige nieuwe lichting een cursus Rocken met de R van Retegoed.

Ik ben niet conservatief genoeg om Freebee te verbieden die prachtige gitaar ooit opnieuw in de wilgen te hangen, zolang hij maar belooft dat hij ze er óóit weer uitplukt. Want zijn haarlijn mag dan enkele centimeters verder liggen, voor de rest is De Admiraal nog steeds dezelfde geniale rocker als weleer. Misschien zelfs beter.

Stake ★★★★½

Beeld Koen Keppens

Na een zonovergoten en bloedhete tweedaagse leek een samentroepend wolkendek het gevreesde noodweer dan toch aan te kondigen. De barre windvlagen vielen niet toevallig samen met die legendarisch basdrums van vaste Stake-opener ‘The Sea is Dying’. Maar Brent Vanneste besloot niet te wachten op de treuzelende weergoden en ontketende in De Club dan maar zelf een allesverwoestende orkaan.

Veertig minuten lang raasde Vanneste met het stamina van een dekhengst met een accidentele overdosis viagra over de bühne. Het publiek erkende hun messias onmiddellijk en gaf zich zonder weerwerk over. Meer dan in een denkbeeldige pot rijstpap roeren, moest Vanneste niet doen om de krankzinnigste circlepit van het weekend aan te trappen.

Terwijl de band alles kapot speelt - een scheurend ‘Return of the Kolomon’ stak er bovenuit - leende ze hun podium met plezier uit als springplank aan overijverige crowdsurfers. Hoe verder in de set, hoe dieper de fans over het publiek gleden, tot bijna achteraan in de volle tent. Zag trouwens nog iemand die crowdsurfende cameraman? In full gear?

Moeten ook op handen worden gedragen: het koppel jonge ouders die hun beide kleuters (met gehoorbescherming!) bij het begin van ‘Dickhead’ als de bliksem op hun schouders hesen: ‘One time two times three times that I shoot you down/ But now you can suck my fucking cock/ You dickless motherfucker/ You can suck my dick if you don’t like my shit’. Kind En Gezin stuurt alvast twee erelinten in de juiste richting.

Stake speelt elk nummer met de grinta alsof het hun laatste ooit is. Sommige bands pakken hun publiek bij het nekvel, Stake had ons veertig minuten lang met beide handen bij de ballen. Een keuze was er niet, beleven zou je!

Meer dan een paar plensbuien zouden er uiteindelijk niet vallen uit de hemel boven Herk-de-Stad. Geen ronkende donderslagen. Geen vlammende bliksemflitsen. Zelfs de weergoden gaven zich roemloos over, tegen Stake was niets te beginnen vanavond.