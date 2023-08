Een anticlimax, het podium aan frennen en een overdosis confetti: dit was het beste én het slechtste van de derde dag op Pukkelpop

De aanloop was dik oké, dag 1 was een schot in de roos en dag 2 hoefde nauwelijks onderdoen. Wat dag 3 van Pukkelpop dan bracht? Een hoop verrassing, zo bleek. Een overzicht.

DIT WAREN DE BESTE ACTS

Obongjayar tekende voor het meest sexy concert van heel Pukkelpop: ★★★★★!

Obongjayar Beeld Alex Vanhee

Obongjayar trok in de Lift in één set van schurende jazzpunk via zwoele african vibes naar boterzachte soul. Drie keer bijzonder raak en goed voor een van de absolute revelaties van het weekend.

Crack Cloud was het opwindendste, wildste, en totaal-van-de-pot-gerukste dat we zagen ★★★★½

Beeld Alex Vanhee

Wat is nu weer in hemelsnaam een Crack Cloud? Een eigenaardig gevormde cumuluswolk? Een zurige boerwalm van Walter Michiels? De ochtendlucht in Aalst? Nope, het is wél een verpletterend musicerend, machtig stel postpunkers uit Vancouver, die de Lift aan frennen vaneen hebben gejamd.

Zwangere Guy bracht op Pukkelpop heel even magie met de G-U-Y ★★★★☆

Beeld Koen Keppens

Bijna twee maanden nadat hij Rock Werchter zwetend en huilend achterliet, ging Zwangere Guy voor een tweede triomf. Ander slagveld, zelfde strijdplan: eerst de emotie, dan de moshpit.

Girl in Red bewees dat ze klaar is om de hele wereld te veroveren ★★★★☆

Beeld Koen Keppens

Girl In Red uitte zich op Pukkelpop niet als een ultra van Standard de Liège maar als een ander soort hooligan. We zijn ervan overtuigd dat ze nog lang niet de top van haar kunnen heeft bereikt.

Loyle Carner deed het publiek helemaal duizelen, ook met dank aan Roméo Elvis ★★★★☆

Beeld Alex Vanhee

Loyle Carner trakteerde een overvolle tent op één gigantische, hartverwarmende omhelzing. U daar, die daarnet nogal ontheemd rondzwalpte over de weide – ja, ú! – , u kon dat best gebruiken, toch? Dachten we ‘t niet!

Balthazar kreeg het publiek niet knock-out met één rake uppercut, maar met keer op keer een kloeke rechtse ★★★★☆

Beeld Alex Vanhee

In plaats van Florence Welch, de Ingeborg van de Britse stadionrock kregen we Jinte Deprez, Maarten Devoldere en hun Balthazar. Niet iedereen was daarmee opgezet, maar Balthazar kreeg uiteindelijk wel iedereen mee.

De belpopclassics van Brihang landden op onze oververhitte lijven als verfrissende douchestralen ★★★★☆

BrihangPukkelpop 2023 Beeld Stefaan Temmerman

‘Plots ben je váder!’, hoorden we Brihang woest rappen, gevolgd door een allerschattigste stemsample van een kindje, wellicht het zijne. Yep, de kid uit Knokke heeft zelf kids en is een papa uit Brussel geworden. Als rapper leek hij evenwel weinig veranderd. Wedden dat ook zijn nieuwe hoofdstuk fantastisch wordt?

DIT WAREN DE SLECHTSTE ACTS

The Killers waren een matige afsluiter, en dan hielpen ze ‘Mr. Brightside’ nog naar de vaantjes ★★☆☆☆

Beeld Getty

‘Are we human or are we dancer?’ vraagt Brandon Flowers zich al jaren af. Genoeg Pukkelpoppers bewezen de afgelopen vier dagen dat ze het allebei zijn, maar voor het laatste uur van Chokri’s 36ste soiree leken weinigen nog in bloedvorm, en de band al helemaal niet.

Dropkick Murphys had met ‘You’ll Never Walk Alone’ de cover waarvan je nooit wist dat je ’m niet wilde horen ★★☆☆☆

Dropkick Murphys Beeld Alex Vanhee

Hoe meer Dropkick Murphys aanstuurde op een onbezonnen drinkgelag, hoe meer water ik naar binnen klokte: in de hoop dat de elementaire biologie vervolgens zijn werk zou doen, en een sanitaire stop zich zou opdringen, opdat ik toch maar met valabele redenen zou kunnen verzaken aan mijn dienstplicht voor het hoofdpodium.

Macklemore was gekomen om het leven te vieren en zijn kas te spijzen ★★☆☆☆

Beeld Stefaan Temmerman

Er tekenden zich rond zessen twee filosofische stromingen af voor het hoofdpodium: zij die de vaststelling ‘Macklemore op Pukkelpop’ beantwoordden met ‘Waarom?’, en zij die die opvolgden met ‘Waarom niet?’

Cordae is rotgetalenteerd, maar zijn show hing met haken en ogen aan elkaar ★★☆☆☆

Beeld Koen Keppens

Porno op Pukkelpop! Cordae liet zijn show inleiden door een dj en aangebrande mangaclips vol halfnaakte meisjes in volle actie met elkaar. Wij staarden, wij fronsten, wij leerden, wij huiverden.

