Een Belgische verrassing, een Dimitri Vegas verkleed als Alex Turner en een cameo van Kanye West: dit was dag 3 op Dour

Een man met een verkeerskegel op zijn hoofd. Een vrouw in Barbie-outfit die ons zonder reden om de nek viel. Vier Spider-Mans, uitgeteld op het gras. Een kraam waar vol-au-vent werd verkocht. (niet-begrijpende blik) Ah, u wilt weten wat de artíesten lieten zien op Dour? Wel, op vrijdag, de derde van vijf dagen des verderfs op Waalse bodem, deden ze dit.

Dour is als een doos chocolaatjes, dan wel een xtc-pil die je ontvangt in een achterafsteeg: je weet nooit wat je gaat krijgen. Zo kan het gebeuren dat je twee uur te vroeg op het festival aankomt - een zaterdag in de vakantie zonder files, houzee! - en dat je op goed geluk nog iets gaan bekijken. Op Dour kun je je dan dood ergeren aan een makke rapper, maar evengoed krijg je een Ontdekking als het Luikse Eosine (★★★★☆) voor de kiezen.

Het eerste nummer van hun set klonk nog wat bedeesd, als het Waalse antwoord op The Haunted Youth met meer jeugdpuistjes. Maar dan! Plots werd het onderhoudende concert een passioneel mission statement, ging shoegazey pop over in iets wat even nijdig als schoon was en werd frontvrouw Elena Lacroix met elk nummer een jaar ouder. Tussen haar en haar drie gezellen knetterde het zo aanstekelijk dat het hen zo vergeven was dat ze nog naar De Hit zoeken. Ver zit die niet hoor: ooit komt die vanzelf, zoals ons kippenvel halverwege en de circle pit op het einde.

Hebben we nadien opgezocht: de leden van Eosine zijn gemiddeld 21 jaar en pakten de hoofdprijs op het laatste Concours Circuit, zeg maar de Humo’s Rock Rally voor francofone Belgen. Hoorden we van hun promo-manager: Eosine bereidt een Vlaamse offensief voor. En nu, vrienden van de gitaar, in koor: joepie de modderfokking poepie.

Eosine op Dour festival Beeld Alex Vanhee

Even een vervelend stukje van jazztrio Emile Londonien meegepikt - ze waren daar net aan de esoterische basgitaarsolo terechtgekomen, ook dát is Dour - en dan naar The Last Arena voor Biig Piig (★★★☆☆). De BBC zette de Ierse begin dit jaar al op de troon als de Sound of 2023 en dat geluid is... ja wat, eigenlijk? Likje soul, toefje r&b, schuimpje pop en dat alles mengen tot je iets krijgt dat het gemiddelde stel heupen behaaglijk laat wiegen - in de namiddag is dat op een festival vaak genoeg. Jess Smyth is dan ook nog eens een sprankelende performer, zoals ze daar dat hele grote podium behuppelt, maar haar zachte zangstem wordt wel te gemakkelijk overstemd door wat haar drie muzikanten spelen. Pas op het einde wordt de show meer dan een leuke vibe: het meezingmoment in ‘Switch’ is half geslaagd, de gitaarsolo in ‘Feels Right’ helemaal en de drummer krult zijn bovenlip op van plezier als hij met breakbeats mag klooien. Sluitstuk ‘Kerosene’ is niets minder dan het geluid van deze tijd: knisperende, in je oor gefluisterde housepop waar Amaraee, PinkPantheress en andere hippe vogels zonder kijken voor zouden tekenen.

Dour - Belgium - 14-07-2023 Jessica Smyth is Biig Piig Beeld Alex Vanhee

De tenten van Dour zijn zoals de geesten van zijn bezoekers: open. Le Garage, de nieuwe pleisterplaats voor gitaarbands op het festival, ligt naast de open fuifhal De Balzaal en dus kregen we tijdens Structures (★★★☆☆) - een Franse band, dus het rijmt op ‘cultuur’ - hele lappen neorave in ons oor geblaft. Ook zonder die storing was dit helaas geen onvergetelijk optreden geweest. De postpunkers uit Amiens hebben een paar puike singles - check zeker hun nieuwste ‘Pigs’ - maar live was de show vooral een amechtige poging om ‘Temple of Love’ van Sisters of Mercy opnieuw uit te vinden. Halverwege werd het leuker, met wat dreigende krautrock en hoofdkaas Pierre Seguin die op de luidsprekers ging staan. Door wild op z’n blote borst te kloppen, maakte hij de vergelijking met pakweg Joe Talbot van Idles en Charlie Steen van Shame gemakkelijker, maar daarom niet gunstiger voor hem.

We zijn de laatsten om Structures een slechte band te vinden, maar Seguin en co moeten de volgende jaren vooral hun eigen origineel worden, willen ze niet dat Structures op kopieerapparatuur begint te rijmen.

Structures op Dour festival Beeld Alex Vanhee

De tent met de prachtige naam La petite maison dans la prairie liep met gemak vol voor de Canadezen van Men I Trust (★★★☆☆). Zangeres Emma Proulx en de haren kruipen met hun tot in de puntjes afgewerkte kabbelpop door hetzelfde, amper ruisende struikgewas als Connan Mockasin en Benny Sings en zijn zo buiten het oog van de mainstream plots groot genoeg geworden om een paar duizend man te lokken om kwart voor negen, een voor Dour nog best vroeg uur.

Bovendien doet Men I Trust niet aan hits, grootste refreinen, meezingen of wat dan ook dat popgroepen doen. Eigenlijk veranderen ze om de drie minuten gewoon een een beetje van sfeer en groove, met af en toe een smeuïg gitaarsolootje voor de sport. Proulx zingt zo frêle dat je van haar teksten nog niet de helft begrijpt. ‘It goes on and on and on...’ kunnen we onderscheiden, en ook: ‘Deep inside my soul’.

Beide verzen gaan op voor deze show, want ondanks de repetitieve grooves en het op het eerste gezicht vlakke geluid wiegen we met Men I Trust zo een uur om zonder één keer op de klok te kijken. We zijn niet de enigen: in de hele tent wordt gebabbeld, maar na elk nummer wordt het applaus warmer. Raar, al is dit soort zoete rust op Doureuuuuh uiteraard een schaars goed.

Men I Trust op Dour Beeld Alex Vanhee

Als het veelzijdige en veelstemmige Dour al zoiets als een headliner heeft, dan kwam Lomepal (★★★½☆) daar van alle acts die we van ver en dichtbij hebben gezien het meest voor in aanmerking. De Parijzenaar heeft zich net als zijn generatiegenoten Damso en Roméo Elvis ontwikkeld van een pure rapper tot een brede artiest. Zijn concert op Dour, met vierkoppige band, begon zo als pure pop. ‘Auburn’ en ‘50°’ grooveden de avond in gang en deden ons denken: eigenlijk is die Lomepal Dimitri Vegas, maar dan verkleed als Alex Turner.

Van de bindteksten begrepen we geen snars - van het gesprek dat onze buur had wel -, maar de songs van Antoine Valentinelli, zoals Lomepal echt heet, spraken voor zich. ‘X-Men’ had een superkracht in zich, zeker als je er het tekstvel bijnam: ‘Regarde toi t’es pas un X-men / Faible comme un faible comme un autre’. ‘Etna’ baadde in branie en fel rood licht, ‘Yeux disent’ werd tot diep in de wei luidkeels meegezongen.

Vooral de begeleidingsgroep gooide hoge ogen: het was dankzij hen en het royaal met zangstondes strooiende publiek dat Lomepal zijn rap- en popkant verzoend kreeg in een show die strakker en met minder onderbrekingen kon, maar er wel stond. Vooral ‘Decrescendo’ zullen we niet snel vergeten: een intro op een echte buffetpiano - hoe vaak zie je dat op een rapshow? - en Lomepal die meer harten brak bij elke keer dat hij het refrein herhaalde.

Lomepal op Dour festival Beeld Alex Vanhee

070 Shake (★★★☆☆) leverde zonder iets te zeggen het statement van de avond: haar show begon met ‘Violent Crimes' en eindigde met ‘Ghost Town', nummers die ze zong op ‘ye’ van haar mentor Kanye ‘Ye' West. Zijn strofes hoor je niet en ook voor de rest stond Danielle Balbuena alleen op het podium, haar naar de zijkant verbannen dj niet te na gesproken. Afwisselend zong ze alleen, duetteerde ze met zichzelf op tape of zweeg ze gewoon en liet ze het bandje het werk doen. Muzikaal stuiterde de show van donkere, zinnelijke r&b (‘Skin and Bones') naar trap (‘Vibrations'), een nummer dat met zo veel enthousiasme werd onthaald dat de plankenvloer van de Boombox opveerde met een kracht van vier op de schaal van Fred again.. in The Barn op Rock Werchter. Da’s niet zomaar een vergelijking om de alinea te vullen: de Britse ster sampelde 070 Shake voor zijn hit ‘Danielle (Smile On My Face)’, die op Dour slim werd verweven in het origineel ‘Never Have I Ever’. Prompt een vijf en half op de schaal van Fred.

‘Sing me with me: ‘I wanna get high’’, vroeg Balbuena tijdens ‘Under The Moon’ - dat hoef je op Dour zelf niet één keer te vragen. Intussen nam ze de tijd om een shirt te signeren, stak ze een speech af over dat we alles konden worden wat we wilden en nam ze met de hele tent een ademterug voor de twee laatste songs: ‘Guilty Conscience’, een gevoelige valse ballad uit haar drie jaar oude debuutplaat ‘Modus Vivendi’, en ‘Ghost Town’ dus. Onderhoudende show, al had er muzikaal meer kunnen gebeuren dan dit.

070 Shake Beeld Alex Vanhee

En zo viel ook de tweede nacht van Dour. In de Balzaal volgde de Australiër Mall Grab de wereldwijde hype van de neorave: de ene harde, opvallende plaat na de andere, alles in grof gesneden stukken opgediend. Die lawine kwam voor velen nog altijd te vroeg, zo rond middernacht: de grote stroom trok naar ouwe getrouwe Paul Kalkbrenner, de Duitse minister van Gevulde Toeters en Technohits die helemaal geen haast maakte. Hij teerde zo’n tien minuten op zijn remix van Stromaes ‘Te quiero’ en gooide er na een vierde van zijn set op zijn allerdoodste gemakje ‘Sky and Sand’ in. Hij had duidelijk overschot, wij niet. Waarmee we maar willen zeggen: als u TDJ in Le Labo of de dj-set van FJAAK in La Petite Maison wél nog hebt gehaald, laat ons gerust weten hoe het was.