‘Een koppel was aan ‘t muilen en die gast piste in zijn broek.’ Dit zijn uw opmerkelijkste festival-herinneringen

Na twee uitputtende maanden zit de festivalzomer er helaas alweer op, maar erover uitgepraat bent u nog lang niet. Niet alleen over de memorabele (in elke zin van het woord) optredens op de podia, maar ook over alles wat er in de donkere hoekjes van de festivalweide gebeurde. Wij vroegen onze lezers naar hun opmerkelijkste festivalmoment van deze zomer: lees en huiver!

Een koppel da aant muilen was en die gast piste in zijn broek.

- Elise

Een random gast aantreffen in mijn tent op mijn matje, toen ik zelf lekker wou gaan slapen.

- Mila

Bij Noel Gallagher: dude achter mij begon te pissen. Meeste in zijn beker, de rest op mijn been.

- Pieter-Jan

In de tent naast me horen: ‘... en toen pijpte ik dus bijna mijn beste vriend’.

- Anniek

Tijdens de hoofdact KO gaan van te veel alcohol en onder de mainstage bijkomen.

- Ann

Een tand van iemand er per ongeluk uit stoten tijdens Sons op Rock Werchter.

- Marieke

Toen er een bezopen kerel op onze tent piste, besloten we met heel onze groep in zijn tent te pissen.

- Jasper

Een vriend kroop ‘s nachts per ongeluk in de foute tent. Even later kwam de echte eigenaar WEODEND binnen en moest mijn vriend naakt vluchten over de camping, op zoek naar de juiste Quechua.

- Zoë

De Cara-bommen op De Pukkelpop-camping

- Kynan

Toen er een man in een elektrische rolstoel voorbij crowdsurfte op Graspop.

- Miro

De 16-jarige naast mij die op mij heeft gespogen tijdens USED op Pukkelpop.

- Laurence

Daan zijn aambeien.

- Kasper

