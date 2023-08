Een meisje met een plaksnor en een weggelopen priestersdochter: onze tips voor de tweede dag van Pukkelpop

Smeer water en drink zonnecrème, moeten we u dat echt nog zeggen nu het kwik op de vrijdag van Pukkelpop de dertig graden lijkt te gaan aantikken? Nee, toch? Mooi, dan kunnen we meteen over naar de muziek. Naar deze vijf acts kijken onze recensenten alvast uit.

De Vroege Vogel: Elmer (11.50, Lift)

U spreekt over Merel Pauw als een zij, maar optreden doet ze niet zonder haar plaksnor en mannenpak. Haar voor de eerste keer zien is met open mond staan kijken en met flapperende oren luisteren naar de teksten van ‘Je vader’ (het refrein is vier keer ‘Ik neuk je vader zonder condoom’) en ‘Fantastisch’ (‘Ik heb toch geen tijd voor rouw / Als ik van het leven hou’). Je gaat in elk geval wat meegemaakt hebben.

De Geheimtip: Ethel Cain (16.30, Club)

Ethel Cains debuut ‘Preacher’s Daughter’ is een conceptplaat vol donkere songs over een meisje dat van huis wegrent en in de armen van een psychopaat belandt. Een deel daarvan is de waarheid: op haar zestiende verliet ze de kerkgemeenschap waarin ze opgroeide. De songs die ze sindsdien maakt, balanceren enig mooi tussen pop, gospel en nog wat.

Het Fenomeen: boygenius (21.55, Marquee)

Wat moeten we nog zeggen over Phoebe Bridgers, Julien Baker en Lucy Dacus dat de afgelopen weken niet al in de Humo stond, door de radio is getoeterd of op de sociale media rondging? Het is simpel: ze zijn de Romeo’s van de indiepop en de Avengers van de melancholie, hun debuutplaat ‘The Record’ is De Plaat voor wie het leven even vaak liefheeft als haat en hun concert op Pukkelpop zal er een voor het nageslacht zijn.

De Belgen: Brutus (17.35, Marquee)

Elk concert van Brutus lijkt wel een timelapse, zo snel zie je hen groeien. Het trio geweldenaars, met zingende drumster Stefanie Mannaerts als magnetische kern, zit intussen aan uitverkochte AB’s, prestigieuze buitenlandse shows in het voorprogramma van pakweg Foo Fighters en een Pukkelshow in de Marquee. Hun laatste plaat ‘Unison Life' bevat zware metalen te over, alleen zijn het er niet van de giftige, maar van de zeldzame, zuiverende soort.

De Headliner: Billie Eilish (23.00, Main Stage)

Haar show nu al tot het concert van Pukkelpop bombarderen is niet eens een risico. Niet nadat ze vier jaar geleden de main stage bestormde op de middag, niet na haar laatste plaat ‘Happier Than Ever’ en de daarbij horende triomftocht in het Sportpaleis. Eén vraag blijft open: gaan we Billie Eilish horen zingen of zal ze net als in 2019 worden overstemd door haar eigen fans?