Een opdringerige pooier, lijzige r&b-ballades en muisstil gezang: de allerslechtste concerten van Pukkelpop 2023

Op een dag vindt u de job van uw leven: Humo-recensent op de festivals. Maar soms – oké, héél soms – is die droomjob toch vooral hard balen, vloeken en zuchten tegelijkertijd. Het zal u maar overkomen dat uw baas u naar pakweg Tom Odell, Joji of – jaja, echt waar – The Killers stuurt. Daar sta je dan. Ontdekt hier het allerslechtste dat Pukkelpop dit jaar te bieden heeft.

★☆☆☆☆

Tom Odell

Thomas Peter Odell, de blonde van Chichester, is een fantast die rondbazuint dat hij Nick Cave is, en het behoorlijk ver heeft geschopt door ‘Another Love’ – zijn enige hit – uit te buiten als een opdringerige pooier. Dat resulteerde op Pukkelpop in een groter mysterie dan de Bende van Nijvel: wat had die pipo in godsnaam op de Main Stage te zoeken?

Lees hier de volledige recensie

★½☆☆☆

Nessa Barrett

Een heel optreden lang had Nessa Barrett muisstil gezongen – als je de zachte lucht van ’r adem in je oor voelde, moest je nóg vragen of het niet wat luider kon – en toch was ze na het voorlaatste nummer haar stem volledig kwijt. Een beetje als een voetballer die de hele wedstrijd op de bank zit en tóch zijn been breekt: faut le faire!

Lees hier de volledige recensie

Nessa Barrett Beeld © Stefaan Temmerman

Joji

Tijdens de set van Joji – een 30-jarige YouTuber die zich omschoolde tot grootleverancier van lijzige r&b-ballades, en die met ‘Glimpse of Us’ heel TikTok veroverde – is mijn telraam in de fik geschoten. Genoteerd: 31 keer ‘Yooo, Belgium!’, 22 keer ‘Belgium, let’s gooo!’ en 7 keer ‘It’s about to get sad, Belgium!’. Had-ie nu in Nederland gestaan, dan was het nog lachen. Maar néé.

Lees hier de volledige recensie

★★☆☆☆

Dropkick Murphys

Hoe meer Dropkick Murphys aanstuurde op een onbezonnen drinkgelag, hoe meer water ik naar binnen klokte: in de hoop dat de elementaire biologie vervolgens zijn werk zou doen, en een sanitaire stop zich zou opdringen, opdat ik toch maar met valabele redenen zou kunnen verzaken aan mijn dienstplicht voor het hoofdpodium.

Lees hier de volledige recensie

The Killers

‘Are we human or are we dancer?’ vraagt Brandon Flowers zich al jaren af. Genoeg Pukkelpoppers bewezen de afgelopen vier dagen dat ze het allebei zijn, maar voor het laatste uur van Chokri’s 36ste soiree leken weinigen nog in bloedvorm, en de band al helemaal niet.

Lees hier de volledige recensie

Lees ook: Herbeleef Pukkelpop 2023 via onze liveblog

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: