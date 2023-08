Een portie gebroken ribben, kwetsbare kippeneitjes en kapotte snaveltjes: zo deden de 21 Belgische acts het op Pukkelpop 2023

21 Belgische bands kleuren Pukkelpop 2023 en, nog straffer, bijna geen enkele van die acts stelde teleur. Een ongeziene portie vaderlandsliefde in één lijst, want onze recensenten waren opvallend gul voor de landgenoten. Voor vorst, voor vrijheid en voor echt.

★★★★½

Brutus op Pukkelpop: slagerij Mannaerts kapte onze romp in ribbetjes

Het was een lief, wit hartje dat Brutus bij het begin op het achterdoek liet projecteren, maar dat het vervolg niet lief zou zijn, wist het kleinste kind. Het werd uiteindelijk een witheet uur, dat zich langzaam om de kransslagader klemde. Lees hier de volledige recensie.

Het aanstekelijke geluk van Angèle: tong uit de mond, schuddende kont, middelvingers in het verzet

Angèle zit in de lift, op weg naar de hoogste verdieping van de fierste wolkenkrabber van de showbizz – naar boven, naar boven, naar boven. Behoudens verbijsterende accidenten of, ik zeg maar iets, een muzikale samenwerking met Marc Coucke, is het onvermijdelijk dat zij ooit aan de absolute top zal staan. Op Pukkelpop kon ze al zo goed als boven de wolken uit kijken. Lees hier de volledige bespreking.

★★★★☆

Het koningsduo van blackwave. deed zelfs tieners uit hun dak gaan op een trompetsolo

‘Als de golven rondom je zwart worden, is het de hoogste tijd om veilig aan wal te gaan.’ Het was de enige les van mijn zweverige surfmonitor die me is bijgebleven toen ik ei zo na verzoop in het nochtans azuurblauwe sop. Op een festivalweide geldt het omgekeerde: hoort u ergens geroezemoes over een zogenaamde blackwave.? Trek er in galop naartoe, want het wordt — beloofd! — een van dé shows van uw weekend. Dat bewees het koningsduo nog maar eens op de heilige gronden van Kiewit. Lees hier de volledige recensie.

blackwave. Beeld Koen Keppens

Het publiek bereikte bij Black Box Revelation een gradatie van begaaidheid die normaal gezien gereserveerd wordt voor de cyclocross van Loenhout

‘Donderdag is de avond van de vroege piekers, alright!’ Jan Paternoster begroette een uit haar voegen barstende Dance Hall en zette het nummer ‘Alcohol’ in: ‘My friends got me going crazy on alcohol / My vision gets a little hazy on alcohol.’ Het publiek ging mee en bereikte omstreeks tienen een gradatie van begaaidheid die normaal gezien gereserveerd wordt voor de cyclocross van Loenhout óf de spelerskern van KRC Genk. Lees hier de volledige recensie.

DIRK. viel op Pukkelpop met hun noiserock een volle Marquee binnen met een ongeziene furie

‘Onderweg naar hier prentte ik mezelf in: het is een gewone show, het is een gewone show, niet stressen,’ aldus een opgewonden Jelle Denturck van DIRK. ‘En dan zie je dit.’ Wat was ‘dit’ dan? Een volle Marquee die de West-Vlaamse nozems een hart onder de riem stak. Lees hier de volledige recensie.

BLUAI was op Pukkelpop precíés wat het moest zijn: een verpletterende belofte

BLUAI! Hoe roekeloos ze hun klinkers ook op elkaar stapelen, hun noten legden ze op Pukkelpop, als waren het kwetsbare kippeneitjes, liefdevol in precíés de juiste volgorde. Lees hier de volledige recensie.

Bazart op Pukkelpop: een fuck you naar sikkeneurige zageventen en kleingeschapen jongens

Onder een meedogenloze vooravondzon trok en sleurde Bazart aan zijn publiek tot het helemaal los van God kwam. En tot het niet langer maalde om een zonneslag. Lees hier de volledige recensie.

Bazart Beeld Koen Keppens

Compact Disk Dummies doen de grootste chirofuif van ons land ontploffen

Waar was de hitte van gisteren? Waar hing de zomerzon? Achter regenwolken die halfweg de set van Compact Disk Dummies openbraken. Maar daar trokken Lennert en Janus Coorevits zich geen ene fuck van aan. Lees hier de volledige recensie.

We kunnen niet ontkennen dat het Pukkelpop-concert van Clouseau een ware triomf was

Zal ik weer hebben. Had ik net eens zin in Finse powerpop gebracht door een mysterieus duo met onpraktisch grote maskers, kwam ik terecht bij een optreden van Clouseau. Je zult ’t altijd zien. Lees hier de volledige recensie.

2manydjs was een orgasme voor het brein van de hardleerse popfreak

De muzikale ADHD’er in ons liet zaterdagnacht zijn hoofd door 2manydjs verbouwen tot een flipperkast. Het Gentse broederpaar eerde in de Marquee nog maar eens op onnavolgbare wijze de popmuziek. Kicken? Kicken. Lees hier de volledige recensie.

Zwangere Guy bracht op Pukkelpop heel even magie met de G-U-Y

Bijna twee maanden nadat hij Rock Werchter zwetend en huilend achterliet, ging Zwangere Guy voor een tweede triomf. Ander slagveld, zelfde strijdplan: eerst de emotie, dan de moshpit. Lees hier de volledige recensie.

De Brihangnummers die zijn uitgegroeid tot Belpopclassics landden op onze oververhitte lijven als verfrissende douchestralen

‘Plots ben je váder!’ hoorden we Brihang woest rappen, gevolgd door een allerschattigste stemsample van een kindje, wellicht het zijne. Yep, de kid uit Knokke heeft zelf kids en is een papa uit Brussel geworden. Als rapper leek hij evenwel weinig veranderd. Lees hier de volledige recensie.

Brihang Beeld Stefaan Temmerman

Balthazar kreeg het Pukkelpop-publiek niet knock-out met één rake uppercut, maar met keer op keer een kloeke, welgemikte rechtse

In plaats van Florence Welch, de Ingeborg van de Britse stadionrock – ik weet het, de vergelijking gaat niet helemáál op: Ingeborg is niet ros – kregen we Jinte Deprez, Maarten Devoldere en hun Balthazar. Dat wil zeggen: in plaats van ellenlange bindteksten over harmonie, de zin van het leven en de gunstige stand van de planeten, kregen we eenlettergrepig gegrom en dus ook: méér ruimte voor muziek. Lees hier de volledige recensie.

★★★½☆

The Hickey Underworld op Pukkelpop haalde de sloophamer boven: lichtjes uit, snaveltjes kapot

Het ging ijlings richting één uur en The Hickey Underworld achtte de tijd rijp om maar eens ‘Blonde Fire’ in te zetten. Met andere woorden: wie er ook maar aan dácht om onder het tentzeil te kruipen, kreeg geen nachtkusje op het voorhoofd, maar een sloophamer tegen de tempel. Lichtjes uit, snaveltjes kapot. Lees hier de volledige recensie.

Ascendant Vierge serveerde Pukkelpop een pittige portie gabberopera

Ongebruikelijke combinaties die het te onzent altijd goed doen: preparé en seldersla, focaccia en pastasaus, KRC Genk en onnodig puntenverlies. En vanaf vanavond ook – hou u vast aan de takken van de bomen – opera (!) en gabbermuziek (!!). Lees hier de volledige recensie.

Amelie Lens bracht op Pukkelpop de rechttoe rechtaanste technoset van de dag: geen franjes, no prisoners.

Veni vidi Amelie. Lees hier de volledige recensie.

Amelie Lens Beeld Koen Keppens

Het Pukkelpop-debuut van The Priceduifkes voelde voor alle Kempenaars aan als een carrièreprijs

‘Da wordt hie een gemaan showke, jom!’ Het was rond kwart voor drie dat de Backyard begon te druipen van het sappige Kempens. Kwam Wout van Aert zich verdiend bezatten na een jaar van dwangarbeid of was Natalia blijven hangen na het optreden van haar mateke Koen Wauters? Niks van dat alles: The Priceduifkes, koningsarenden van de Kempense punk, waren geland. Lees hier de volledige recensie.

Volop hoogtepunten, maar zelfs voor The Subs is een optreden van twee uur en een kwartier iets té lang

Voorspel? Daar doen Jeroen De Pessemier en Wiebe Loccufier niet aan. ‘We are The Subs,’ klinkt het kalmpjes door de boxen, meer niet, en meteen gaan we vegen. 135 minuten lang! En alsof een aanzienlijke dosis schmink, strakke lycrapakjes en een strop die De Pessemier meters in de lucht liet bengelen nog niet geil genoeg waren, werden er ook nog buitenstaanders betrokken in ons minnespel. Véél buitenstaanders. Lees hier de volledige recensie.

Voor Kids With Buns ging er duidelijk iets in vervulling op Pukkelpop

Er bestaat een brede waaier aan activiteiten die in aanmerking komen voor een geschikte tijdsbesteding op zondagochtend. Geraniums verpotten. Een tuincentrum bezoeken. Je medemens te lijf gaan met een Frans brood in een lijf-aan-lijfgevecht voor de laatste croissants bij de bakker. Een tent op Pukkelpop feestelijk voor geopend verklaren is daar geen van, maar dat wist Kids With Buns niet. Lees hier de volledige recensie.

★★★☆☆

Mickael Karkousse toonde een fris smoeltje, maar GOOSE was zelden ver weg

‘Dankuwel om dit moment met mij te beleven,’ dixit Mickael Karkousse, klamme handjes en bonzend hart incluis. ‘Ik heb er eerlijk gezegd nachtmerries over gehad.’ Maar kijk, de Kortrijkzaan stelde zijn nagelnieuwe solowerk met brio voor. Lees hier de volledige recensie.

★★½☆☆

Anno 2023 weegt XINK muzikaal, tekstueel en zelfs qua uitstraling veel te licht

Nostalgie moves in mysterious ways. Twintig jaar nadat XINK met ‘De vriendschapsband’ de Belgische inzending voor het eerste Junior Eurovisiesongfestival was, mocht de groep rond Jonas Meukens deze zomer het hoofdpodium van zowel Rock Werchter als Pukkelpop openen. Lees hier de volledige recensie.

