Eens goed schrikken van Bart De Wever en de heimwee naar Graspop verdrinken: 6 niet-muzikale dingen die u nog op Pukkelpop kunt doen

U was speciaal voor Florence and the Machine afgezakt naar de Liiiimbuuurg? U wilt The Killers cancelen na hun ‘de Russen zijn onze broeders’-slippertje? U verstaat geen sikkepit van dat West-Vlaams van Brihang, wi? Geen probleem, want buiten al dat occasioneel oorstrelend gejengel valt er ook op niet-muzikaal vlak van alles te beleven op Pukkelpop.

1. PKP DWNTWN

Hoé ze het doen is ons een raadsel want een skateboard is wel degelijk contraband op Pukkelpop, maar en of er geskatet wordt in DWNTWN – voor u uw tong breekt: spreek uit als downtown. Dit urbanesk stukje festival op een weide waar normaliter koeien grazen bevindt zich naast de Lift, schuin tegenover de Main Stage en vlak naast de ingang als u binnenkomt. U kunt er naast skateboarden ook genieten van urban sport, zoals matchkes 3x3 basket en een vreemd soort ping pong. En als u het nog niet heet genoeg vindt, kunt u nog even katerzweten in de sauna die The Buzz heet. Wat dat kost? Helemaal gratis, jongeuh!

Onze Vrouw ging een kijkje nemen:

2. Boulevard Bizar

Ja, wij vinden het al meer dan behoorlijk bizar dat u na drie dagen Pukkelpop nog op uw benen kunt staan, maar voor nóg meer rariteiten moet op de zogeheten Boulevard Bizar zijn. Volgens de Pukkelpop-organisatie krijgt u meer dan een kilometer aan randanimatie voor de kiezen, gaande van circusacts om nachtmerries van te krijgen (wij kunnen niet garanderen dat Bart De Wever niet opduikt als clown) tot twee vrouwen op een fiets die u een make-over kunnen geven. Wij zeggen niet dat u dat laatste nodig hebt, maar iets minder sjofel kan nooit kwaad, toch?

Beeld Joris Casaer

3. De Beer shack

‘Zuipen tot we kruipen,’ dat is tot onze lichte verbazing voor velen de leuze op Pukkelpop. Nu hebben wij niets tegen een lauwe Cara op tijd en stond, maar soms een kwaliteitsbiertje ter afwisseling kan echt geen kwaad. In de Beer shack kunt u naar hartenlust (speciaal en minder speciaal) gerstenat hijsen terwijl er op de achtergrond al eens een flard Iron Maiden weerklinkt. Ideaal als u door uw leeftijd niets meer begrijpt van die muziek waar the kids tegenwoordig naar luisteren, of als u na Graspop nog altijd niet de weg naar huis hebt gevonden en pardoes op Pukkelpop bent beland.

De Beer Shack Beeld Joris Casaer

4. Sky Wheel

Zeg nooit zomaar reuzenrad tegen het Sky Wheel op Pukkelpop, want waar anders krijgt u zo'n mooi overzicht op de grootste chirofuif van het land. De perfecte adrenalinestoot om te ontwaken na een ruige nacht, de beste manier om de maag te legen na dat pintje te veel, de meest romantische date bij zonsondergang met uw verse Pukkelpop-scharrel. Pro tip: het is eveneen de snelste manier om in verticale zin zo ver mogelijk verwijderd te zijn van Macklemore wanneer hij op de Main Stage staat. Thank us later.

5. E-rena

Gloednieuw op Pukkelpop dit jaar is de E-rena, een weinig begeesterende naam voor een tent die symbool staat voor alles waar boomers niks mee te maken willen hebben. Nee, geen woketoestanden en klimaatprotesten in de E-rena, wel alles wat draait op bits en bytes. U kon er de voorbije dagen al gamen, videokunst aanschouwen en uw AI-kennis wat bijspijkeren met een lezing of twee, vandaag kunt er nog terecht voor podcasts (de Popcast van Stu Bru en Snapt ge mij nu? van VRT MAX) én een rave waarbij Dago Sondervan, Andrew Claes (BRZZVLL & STUFF) en Kasper Jordaens in real time code schrijven om de keet van beats en visuals te voorzien.

Onze Man ging de sfeer opsnuiven:

6. Food Wood

Cornhole Beeld Joris Casaer

U moet ook energie hebben om de ziel uit uw lijf te brullen bij The Killers natuurlijk, dus zult u af en toe toch iets voedzaams in de mond moeten nemen – nee, de geslachtsorganen van de m/v/x in de tent naast u tellen niet. Wie zich te goed voelt voor het ‘basic’ eten op de weide of wel over meer dan één smaakpapil beschikt kan terecht in het Food Wood, waar het struikelen is over de hipster-foodtrucks. In het Food Wood, te vinden in een hoekje achter de Marquee, waant u zich plots op een foodtruckfestival én kunt u bovendien even verpozen in een hangmat. Wie daarna weer opgeladen is; kan zich wagen aan een spelletje cornhole, een mooier woord voor met een zak in een gat in een plank proberen te gooien.

Hangmatten in de Food Wood. Beeld Joris Casaer

En weet u niet wat te eten in het Food Wood? Wij gingen al eens proeven en ontdekten welke kraampjes u zeker (niet) moet bezoeken.