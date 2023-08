Er was amper volk, en dat is zonde, want Muna is de fijnste popgroep van het moment

Mocht iedereen zo enthousiast op z’n werk opdraven als het vijftal van Muna, de burn-outcijfers zouden zienderogen zakken.

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws

Enthousiast is in het geval van Katie Gavin, de wegkapitein van Muna, echt héél enthousiast. ‘Zijn jullie klaar voor de bridge?’ brulde ze tijdens ‘Stayaway’, een nummer dat je bezwaarlijk een banger kunt noemen. Elke song aanvatten alsof het ‘Goud’ van Bazart betreft, was een aandoenlijke, charmante en nooit eerder vertoonde aanpak op Pukkelpop 2023.

Hoe Katie Gavin de set vulde, hield het midden tussen ijsberen en huppelen. ‘AMERICAN WHORE’ stond op het stuk stof dat bh noch T-shirt was, en omdat ze ver van huis was, onderhield ze haar karateoefeningen door wild in het rond te stampen. Tijdens de oerdegelijke radiopop van ‘Solid’ klonk Muna als The 1975, ‘Runner’s High’ was SOHN die geen blijf wist met zijn woedeaanvallen, ‘Home By Now’ was goede Taylor Swift.

Beeld Koen Keppens

‘Zijn jullie soms Amerikanen? Hoe kennen jullie de tekst?’ De verbazing was groot wanneer nummers als ‘Number One Fan’ en ‘Anything but Me’ door de eerste tien rijen ontvangen werden als Olympiërs die pas in de prijzen waren gevallen. En ja, er was amper volk – de Club was maar voor een derde gevuld – maar wie er was, weet nu tenminste dat ‘One That Got Away’ de beste onbekende popsong van 2023 is.

‘We gaan een paard laten rondgaan. Ze heet Stacy. Breng haar terug,’ was een bevreemdende bindtekst net voor ‘Anything But Me’ – voorlopig de beste van de avond. ‘Fuck white supremacy, fuck the police!’ was een verdienstelijke tweede. Aan de magere opkomst te zien, besluiten we graag met huiswerk: speel ‘Silk Chiffon’ van Muna af en je hebt je nieuwe favoriete popgroep van het moment gevonden.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: