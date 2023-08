Ethel Cain breit haar songs tot geitenwollendekens, maar die waren op Pukkelpop minder geschikt dan thuis

Voor iemand met een naam als een Viking die in zwartlederen strings slaapt, klonk Ethel Cain verrassend veel als Taylor Swift in haar post-cowgirlperiode.

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws

Ethel Cain was in de Club de gastvrouw van een taverne waar ze weemoed van ’t vat serveren en ‘Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven’ van Godspeed You! Black Emperor sinds 2000 op repeat staat. Met de gothic gospel van ‘A House in Nebraska’ trok ze een zwartgeblakerd conservenblik met spokerige songs open.

‘American Teenager’ was voor Swifties een kennismaking met het verzamelde werk van Bruce Springsteen, en het zou niet de laatste keer zijn dat Ethel Cain openlijk leentjebuur speelde bij collega’s, waaronder ook Grouper en Lana Del Rey. De Amerikaanse singer-songwriter breit haar nummers tot geitenwollendekens, maar die waren op Pukkelpop minder geschikt dan in de zetel thuis. Tijdens ‘Family Tree’ en ‘Hard Times’ bestudeerde de late dertigers links van mij de beurscijfers en werden rechts de deo’s van vier vriendinnen beoordeeld.

Beeld Alex Vanhee

Wanneer Ethel Cain van ‘Thoroughfare’ gebruikmaakte om te demonstreren dat mondharmonica ook bij twintigers sexy kan zijn, was de volgelopen Club bij de les, maar tegen ‘Gibson Girl’ was de tent opnieuw een toevluchtsoord voor millennials die in het verleden letsels opliepen tijdens een Bazart-concert. Of zo leek het toch: de ene helft was toe aan babbels en bier, de eerste vijftien rijen daarentegen droegen de 25-jarige uit Tallahassee, Florida – een buzzact sinds de release van haar geprezen debuutplaat ‘Preacher’s Daughter’ – op zweterige handen.

Verzamel de spionkop die afsluiter ‘Crush’ en alle songs daarvoor ontvingen als hooligananthems in een kleine zaal, en de sterren zullen gunstiger staan. Onder gelijkgezinden zal de trip waarop Ethel Cain haar publiek uitnodigt immers ontroerend, akelig en fascinerend tegelijk zijn. Dat was op Pukkelpop, jammer genoeg, zelden het geval.