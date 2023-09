Euforie bij Noel Gallagher en de withete garagerock van SONS: dit was de tweede dag van Crammerock

De slotdag van Crammerock culmineerde in de passage van Noel Gallagher, die met zijn laatste song het hele festival bijeen bracht. ‘Don’t Look Back in Anger’ werd in ware euforie meegezongen. Dit had Stekene nog nooit meegemaakt. Lokale hoogvliegers als SONS en Chuki Beats speelden eerder op de middag al straffe concerten.

Geen regenjasjes meer, maar een zomerzon die gisteren boven Stekene verscheen. Het gaf meteen een uitgelaten sfeer aan het festival. De modder kon opdrogen en iedereen was er al vroeg bij om er het beste van te maken. Zelfs losgeslagen groepen chiro-meisjes. Want ja, Crammerock is ook dat soort festival. Haast de hele dag lang stonden de tenten volgepakt voor een buffet aan muzikaal lekkers.

SONS: razen als lokale bazen ★★★★☆

Beeld Tine Schoemaker

Het leek zelfs alsof het hele Waasland verzamelen had geblazen voor SONS. Lokaler komen helden niet. SONS speelde nietsontziend, miste in alle razernij geen enkele noot en kreeg Crammerock zo geil als boter. Wat een overgave, wat een genot om band en publiek zo te zien samensmelten.

De bende uit Melsele loste de ene alarmriff na de andere en werkte zich in het zweet. ‘Het is zowat de laatste van de zomer, laat ons er een lap op geven!’, commandeerde frontman Robin Borghgraef. SONS stond elke song in de startblokken alsof het record van Fredje Deburghgraeve nog verbeterd moest worden. Maar het waren de fans die écht al zwemmend overstaken. De ene crowdsurfer na de andere wierp zich naar voor in de volgepakte tent. De security had haast handen tekort om iedereen op te vangen. ‘I Need a Gun’, een vrolijk rockend walsje, werd als een volkshymne onthaald. Er werden zelfs rendierknuffels mee in de moshpit genomen. De band raasde alsmaar door en ging nooit uit de bocht. ‘Succeed’ ontplofte, waarna ‘Momentary Bliss’ werd opgedragen aan het publiek. Dat zette zich spontaan op de planken vloer, om massaal te gaan roeien op de jungledrum van Thomas Pultyn. Jens De Ruyte (niemand draagt een basgitaar hoger dan hij) beval om die spielerei te stoppen. ‘Zijn wij van het Waasland of niet? Gaat ‘dees’ de zotste worden of niet?’ Hij zette de pompende baslijn van ‘Bike’ in, om Crammerock op zijn grondvesten te doen daveren. ‘Naughty’ hulde het podium in rook, waar de band stampend en tierend uit tevoorschijn kwam. ‘Blijven gaan godverdoeme!’, sneerde Jens naar zowel zijn bandleden als de massa. ‘Ricochet’ was een zinderende finale. Gitarist Arno De Ruyte bracht zijn jonge zoontje even mee het podium op en SONS liet de boel een laatste keer knallen. De gitaren werden triomfantelijk hoog de lucht in gestoken. Hun withete garagerock was er eentje voor de annalen.

Chuki Beats: met dank aan Zwangere Guy ★★★★☆

Beeld Tine Schoemaker

Leve de Clubtent van Crammerock, waar deze editie tal van kruisbestuivingen gebeurden. Vrijdag trokken de Pommeliens dezer wereld al op pad met genregenoten als Meau en Bente. Zaterdag maakte Lokerenaar Chuki Beats er een hiphop-feestje van, alsof Stekene even in Compton lag en de beste bloc party hier stond te gebeuren. Het concert eindigde met zowat twintig rappers op het podium. Wat een flow, wat een vreugde, wat een genot! Dikke, Dina Ayada en K1D tekenden stuk voor stuk present. Maar toen ook Zwangere Guy (die Crammerock 2023 met Stikstof afsloot) mee kwam doen ontplofte de tent helemaal. ‘Achter elke goeie rapper staat een beatmaker. En Chuki is de beste van ons land!’, pochte Gorik Van Oudheusden. Zwangere Guy vroeg om de dansvloer te openen en spontaan ontstond de tweede grootste moshpit van de dag. Slechts nipt voorbijgestoken door SONS, een half uurtje eerder. ‘Rotjoch’ kreeg een pompende beat mee en Chuki verliet zijn beatbank om vooraan mee de jonge massa op te hitsen. Zwangere Guy haalde een jongen het podium op die even aan het breakdansen ging. Iedereen genoot. ‘Dit is mijn protegé’, grijnsde Gorik toen hij de jongen innig knuffelde. Je zag in zijn ogen hoe blij hij was dat een nieuwe generatie aan de poort komt kloppen. Het was een gevoel dat Crammerock dolgraag omarmde. Stekene bleef feesten en springen, ook nadat Chuki en zijn vrienden het podium verlaten hadden. De houten dansvloer had veel weg van een slagveld.

Heideroosjes: het (heet)hoofd Marco ★★★½☆

Beeld Tine Schoemaker

Heideroosjes nam geen blad voor de mond. Het was al elf jaar geleden dat de Nederlandse punkrockers Crammerock nog eens hadden aangedaan. Brulboei Marco Roelofs (49) wilde die tijd graag inhalen. Heideroosjes probeerde om zoveel mogelijk songs als fysiek mogelijk in hun set te proppen. ‘Time Is Ticking Away’ en ‘Damclub Hooligan’ werden snel prijsgegeven. Waarna de frontman op zijn eigenwijze manier terugblikte op corona. ‘2020, de tering!’ was een lied als een opgestoken middenvinger naar de pandemie: ‘Bruut, bot, boud en beestachtig/ Koud, kut, klote en krampachtig/Godallemachtig, is dit een duivelse bezwering?/Tweeduizendtwintig, de tering!’ Met ‘Ik wil niks!’ ging het tempo nog meer de hoogte in. Roelofs bleef de hele tijd op de barrière, deed rondedansjes en bracht Crammerock andermaal naar een kolkende moshpit. Dat bassist Fred Houben een hernia had en Heideroosjes daardoor bijna hun concert hadden moeten afzeggen werd al haast vergeten.

Deze bende is een Nederlands instituut, dat aan een tweede leven bezig is en graag naar Vlaanderen komt afzakken. Punkrockers met humor, maar ook met een missie. Roelofs bekende dat hij (net als Selah Sue en Daan die vrijdag het festival aandeden) met depressies gekampt had. ‘Het voelt heel eenzaam als je pijn in je hoofd hebt’, vertelde hij. De zanger had er met ‘Nothing’s Wrong (Except For Me Falling Apart)’ een uitstekende song over geschreven. Het was die attitude waarmee de Nederlanders veel nieuwe fans veroverden. Ruim een derde van het publiek had Heideroosjes nooit eerder gezien. ‘Iedereen is gek (behalve jij)’ droeg Roelofs op aan het jonge volkje in Stekene. Na een dikke middenvinger aan Donald Trump (‘We’re All Fucked Up’) volgde met ‘Ik zie je later’ een mooie ode aan alle ouders die hun kinderen mee naar Crammerock hadden genomen. ‘Jullie brengen hen de magie over die live muziek is en altijd blijven zal’, besloot Roelofs. Mooie boodschap, mooie band.

White Lies: met de handrem op ★★½☆☆

Beeld Tine Schoemaker

Na Suikerrock vorig jaar kwam White Lies deze keer richting het Waasland, om hier de zomer uit te wuiven. De Londense band startte sterk met ‘Death’, maar leek er moeite mee te hebben om te anticiperen op het enthousiaste festivalpubliek. De massa pakte het refrein van ‘Farewell to the Fairground’ zelf beet en liet niet meer los. Crammerock bleef het aanstekelijke liedje verder zingen, ook nadat de laatste noot was uitgestorven. Harry McVeigh en Charles Cave keken het publiek schamper aan en gingen hun gitaren wat stemmen. Om de song dan… niet opnieuw in te zetten. In plaats van mee te surfen op de golven die de massa in Crammerock zelf opende, kozen de Britse indie-rockers er voor nieuw werk te spelen. ‘I Don’t Want To Go To Mars’ was zeker geen slecht nummer. Maar het leek vooral een statement om de deur dicht te houden voor interactie en voor hun eigen verleden. Was White Lies het beu om ouder werk te spelen? Of snapten ze niet dat de zomer haast voorbij is en dat Stekene nog een laatste keer een feestnacht in wilde? ‘Is My Love Enough’ en ‘Big TV’ klonken daardoor niet minder vitaal. Maar White Lies bleef toch kansen missen. Het toonde zich een dik uur een wat afstandelijke, saaie band. Zeker na de stormram en giga-groepsknuffel die Heideroosjes even voordien was. Stuk voor stuk uitstekende muzikanten, die van White Lies. Dat wel. Er zat evenveel Joy Division als The Killers in hun materiaal. Ergens tussen de mythe en de meezingers dus. Stelde de band zwaar teleur? Nee, dat beweren zou te streng zijn. Maar het was wel de vreemde eend in de bijt door er zaterdag voor te kiezen een eigen traject uit te stippelen, wars van het enthousiasme in Stekene. ‘Tokyo’ en ‘Bigger Than Us’ werden helemaal juist gespeeld, andermaal zonder veel beweging. Another day at the office? Daar leek het soms op.

Noel Gallagher’s High Flying Birds: dat ene moment ★★★☆☆

Beeld Tine Schoemaker

Als we het concert van Noel Gallagher’s High Flying Birds mochten beoordelen op één lied, dan stonden hier nu vijf sterren. Wat zeg ik: tien. Crammerock werd helemaal uitzinnig toen Gallagher aan het eind ‘Don’t Look Back in Anger’ inzette. Plots leek het alsof iemand de lichtschakelaar had aangezet. De hele tent lichtte op, echt iederéén zong het hele nummer uit volle borst mee. Gallagher zette een stapje achteruit en liet het refrein over aan de festivalgangers. Nòg meer mensen kropen in elkaars nek, nòg euforischer werd de mensenzee. Wie hier niet vrolijk van werd, heeft geen ziel. Het was een momentum dat bleef knetteren in je hoofd, ook toen Noel Gallagher zijn gitaar al had neergezet en netjes ging applaudisseren voor het publiek. ‘Dik verdiend, jongens’. Zoiets. Nochtans had hij eerder met ‘The Masterplan’ een al even mooie Oasis-song gebracht. Maar daar sloeg de vonk veel minder over. De lieflijke versie van ‘Live Forever’, waarin Gallagher zijn summer of love bleek te beleven, was hoogst amusant. Maar ook dat was vulsel. Die ene song, daar ging het om.

Dat Noel Gallagher met ‘Council Skies’ net een uitstekende nieuwe plaat uit heeft, daar had Crammerock weinig boodschap aan. ‘Jullie hebben hem toch allemaal al gekocht?’, vroeg Noel na ‘Easy Now’. Stilte. ‘Goed zo’, mompelde hij. Verder leek de Mancunian weinig op te hebben met Crammerock: ‘Zijn we hier in Brussel? Dit is België, toch?’ Om zich bij ‘AKA… What a Life!’ luidop af te vragen wat deze tent precies moest voorstellen: ‘Is dit een nieuw festival of zo? Voor mij alvast wel.’

Dat Noel Gallagher een uitstekend muzikant en songsmid is staat buiten kijf. Maar een begeesterde frontman en zanger zal hij nooit worden. Zijn gebrek aan punch maskeerde hij in Stekene met drie achtergrondzangeressen én een ‘frontzangeres’ met tamboerijn. Lichte sneer naar Liam, iemand? Noel moest duidelijk niet het centrum van de aandacht zijn. Hij kon gelukkig rekenen op grijzende gitarist Gem Archer en drummer Chris Sharrock, die het schip op koers hielden.

Het decor leek de hoes van ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ te willen evenaren. Het podium lag overal vol met bloemen. ‘You Know We Can’t Go Back’ klonk dan ook erg Beatlesque. Niets nieuws onder de zon. Met ‘Quinn the Eskimo’ (The Mighty Quinn)’ bracht Gallagher een eresaluut aan Bob Dylan. Maar nog meer opvallen deed de kartonnen Pep Guardiola die hij op het podium had gezet, achter een oplichtend logo van Man City. ‘Pep is een idool voor mij’, bekende de zanger eerder al. Zijn ploeg speelt al drie jaar los kampioen. Deze Britse spelverdeler moest tot het einde wachten voor hij écht kon scoren.