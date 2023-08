Geen idee of KennyHoopla er graag bij was, maar wij vonden hem leuk op Pukkelpop

KennyHoopla betrad de Backyard op het heetst van de dag en zag niets anders dan stoffig overschot, gemarineerd in zweetzout en Cristal. Vijftig minuten later moest onze chef ons komen uitdeuken na de zoveelste pogo van Pukkelpop.

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws

Wie verhaal wil halen over de revival van de poppunk die nu al een paar maanden door hitlijsten en blokkenschema’s waait, vindt meer antwoorden bij Kenneth La’ron dan bij pakweg Jonas Meukens. Een paar uur nadat hij met een gretige massa mocht vriendschapsbanden, moest La’ron – voormalig voorprogramma van Machine Gun Kelly en protegé van Travis Barker – een pak harder labeuren voor volk dat zich gedroeg als heideroosjes – de bloem, niet de band.

Bij ‘​survivors guilt//’ – een duet met Barker, maar de drummer met dienst deed niet heel veel onder – begon er wat te bollen. Oksels werden bloot gezwaaid, Birkenstocks sprongen van de grond en ‘hollywood sucks//’ veranderde de eerste rijen in een Beyblade – nu we toch over dingen van de jaren nul bezig zijn. Of Hoopla er zelf trots over naar huis zal schrijven, weet ik na bijna een uur nog altijd niet. ‘I'm in Belgium! I’m on a stage! I feel awkward’: kun je weinig mee terwijl je de stalen tip van een crowdsurfer zo ver mogelijk van je neusbeen probeert te houden.

Naar ons gevoel waren we nog maar tien minuten goed aan het gaan op Hoopla’s generische en goed gepikte, maar strak gespeelde nilliespunk toen het dubbele slotsalvo al tegen onze oogkas werd gemept: ‘how will i rest in piece if i’m buried by a highway’ was het kwaadste nummer dat Bloc Party nooit uitbracht, ‘estella//’ misstaat niet naast de emo van Dashboard Confessional. Hij zette het nummer op het einde nog eens in, toen wij al met drie dikke asterisken in ons notitieboekje wegwandelden. We zullen dan maar denken dat hij er graag bij was.