Gewelddadige punk, een barbieroze gitaar en mastodontische proporties: de 10 allerbeste concerten van Pukkelpop 2023

76 optredens zagen de Humo-recensenten op de jaarlijkse muzikale hoogmis die Pukkelpop heet. Een huzarenstukje, maar toen moest het zwaarste werk nog komen: uit die lange lijst de 10 allerbeste recensies selecteren. Welke dat geworden zijn? Dat ontdekt u hier.

★★★★★

Turnstile

Een goudvis blijft groeien naargelang de beschikbare ruimte. In een armetierig visbokaaltje kwijnt zo’n kleine Goldie weg, maar zet ’m in de oceaan, en hij weegt binnen de kortste keren 30 kilo. En zo is het ook met Turnstile, het bescheiden hardcoregroepje dat vorig jaar op de Main Stage van Werchter, en nu nog méér op die van Pukkelpop, mastodontische proporties aannam. Gróótse prestatie, optreden van het weekend!

Lees hier de volledige recensie

Bob Vylan

‘We gaan beginnen zoals we meestal doen: met wat lichte stretching en wat meditatie,’ aldus de dodelijk laconieke Bob Vylan-frontman Bobbie Vylan. ‘We’re not the pacifist kind of punk,’ klonk het. ‘We’re the violent kind of punks.’ Zo bleek.

Lees hier de volledige recensie

Obongjayar

Obongjayar trok in de Lift in één set van schurende jazzpunk via zwoele african vibes naar boterzachte soul. Drie keer bijzonder raak en goed voor één van de absolute revelaties van het weekend.

Lees hier de volledige recensie

Obongjayar Beeld Alex Vanhee

★★★★½

Angèle

Angèle zit in de lift, op weg naar de hoogste verdieping van de fierste wolkenkrabber van de showbizz – naar boven, naar boven, naar boven. Behoudens verbijsterende accidenten of, ik zeg maar iets, een muzikale samenwerking met Marc Coucke, is het onvermijdelijk dat zij ooit aan de absolute top zal staan. Op Pukkelpop kon ze al zo goed als boven de wolken uit kijken.

Lees hier de volledige recensie

Osees

De eerste helft van Osees’ optreden in de Club werd gekenmerkt door een vervaarlijk groeiende intensiteit, en toen op een gegeven moment ook nog toetsenist Tomas Dolas een barbieroze gitaar bovenhaalde, kon je zelfs vrezen: hier vallen dra doden.

Lees hier de volledige recensie

Osees Beeld Koen Keppens

Yungblud

Yungblud: ‘Tonen dat je een fan bent? Simpel, je draagt gewoon roze sokken!’ Fair Enough. Een hele dag hield ik mijn ogen gericht op de onderste helft van de festivalbezoekers. Vanzelfsprekend veel klassieke witte en zwarte sokken. Ook blauwe, gele, rode, groene en zelfs enkele gewaagde kleurencombinaties. Maar een roze paar viel nergens te bespeuren. Dat zal dan wel een vijandig en duf showtje worden? Man, we waren nog nooit zo fout.

Lees hier de volledige recensie

Brutus

Het was een lief, wit hartje dat Brutus bij het begin op het achterdoek liet projecteren, maar dat het vervolg niet lief zou zijn, wist het kleinste kind. Het werd uiteindelijk een witheet uur, dat zich langzaam om de kransslagader klemde.

Lees hier de volledige recensie

Brutus Beeld Alex Vanhee

Crack Cloud

Wat is nu weer in hemelsnaam een Crack Cloud? Een eigenaardig gevormde cumuluswolk? Een zurige boerwalm van Walter Michiels? De ochtendlucht in Aalst? Nope, het is wél een verpletterend musicerend, machtig stel postpunkers uit Vancouver, die zojuist de Lift aan frennen vaneen hebben gejamd.

Lees hier de volledige recensie

★★★★☆

Billie Eilish

‘It’s fucking sweaty! Mijn froufrou is om zeep!’ Yep, ook Billie Eilish had last van het Kiewitse microklimaat. Niet dat dat haar opvallend warmhartige, toegankelijke concert bezoedelde. Manna voor de jongste Pukkelpoppers.

Lees hier de volledige recensie

Clouseau

Pukkelpop zou Tarkastaja hebben ontdekt op het showcasefestival Eurosonic. Daar had nooit iemand gestaan die Tarkastaja heette, zo bleek na summier onderzoek. Dat kon met andere woorden niemand anders zijn dan Clouseau, want die hadden òòk nog nooit op Eurosonic gestaan. Dan was er nog de website tarkastaja.be, die uit niets anders bestond dan een foto van Koen Wauters. Dat kon een afleidingsmanoeuvre zijn.

Lees hier de volledige recensie

