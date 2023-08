Het publiek bereikte bij Black Box Revelation een gradatie van begaaidheid die normaal gezien gereserveerd wordt voor de cyclocross van Loenhout

‘Donderdag is de avond van de vroege piekers, alright!’ Jan Paternoster begroette een uit haar voegen barstende Dance Hall en zette het nummer ‘Alcohol’ in: ‘My friends got me going crazy on alcohol / My vision gets a little hazy on alcohol.’ Het publiek ging mee en bereikte omstreeks tienen een gradatie van begaaidheid die normaal gezien gereserveerd wordt voor de cyclocross van Loenhout óf de spelerskern van KRC Genk.

Drie minuten, méér had Black Box Revelation — een duo dat alweer opvallend drieledig oogde op het podium — niet nodig om het vuur aan de lont te krijgen. ‘Set Your Head on Fire’ begon gemoedelijk, of toch zo gemoedelijk als de amper te temmen gitaar van Paternoster, een volbloed Mustang die aldoor haar rijder probeert af te werpen, ooit toestaat. De héérlijke galop was voor de climax.

Tussen ‘War Horse’, ‘Blown Away’ en ‘Heads or Tails’ — de nieuwe nummers pasten als puzzelstukjes rond de oude — rakelde Paternoster herinneringen op aan het eigen Pukkel-verleden: ‘Twee dagen stinken op de camping en dan zélf spelen!’ Ondertussen wandelde er achter me een zelfverzekerde kerel recht naar de vuilbak, om daar slokdarmgewijs zijn lunch te deponeren, en fier zijn avondwandeling verder te zetten.

‘Mr. Big Mouth’ mocht door het publiek worden gezongen (heel vals, heel lollig), maar dé singalong, hét kampvuurmoment, was ‘Never Alone, Always Together’. Ik heb Paternoster zelden beter horen zingen dan op het einde van dat nummer. En ondertussen stond-ie natuurlijk, alsof het allemaal nog niet genoeg was, moeiteloos sexy te wezen. Na Eva De Roo (2x) verlieten er weer een heel aantal vrouwen de zaal met de armen liefdevol om de buik gezwachteld. ‘Ik hoop dat het een Stratocastertje wordt,’ hoorde ik er eentje mompelen.

De blues zijn vettig maar prettig, Pukkelpop is nú al helemaal kukeleku en water is nat. De komende drie dagen zijn — vast alwéér de schuld van Paternoster — zwanger van belofte.

