Het Pukkelpop-debuut van The Priceduifkes voelde voor alle Kempenaars aan als een carrièreprijs

‘Da wordt hie een gemaan showke, jom!’ Het was rond kwart voor drie dat de Backyard begon te druipen van het sappige Kempens. Kwam Wout van Aert zich verdiend bezatten na een jaar van dwangarbeid of was Natalia blijven hangen na het optreden van haar mateke Koen Wauters? Niks van dat alles: The Priceduifkes, koningsarenden van de Kempense punk, waren geland.

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws

Al twintig (20!) jaar zetten The Priceduifkes het hartland tussen Herenthout en Hoogstraten op zijn kop met pop- en skatepunk waar je geen klinknagel tussen krijgt. Plaatselijke jeugdhonken, met namen als ’t Hoekske, Kroenkel en Kapao, waren al die tijd hun pleisterplaats. Op Pukkelpop was het hun debuut, maar voor de Kempenaars in de moshende meute voelde het aan als een carrièreprijs.

Efkes alles oep tafel: ik heb als kind van de Kempen zelf vaak in zo'n jeugdhuis gestaan en weet best dat nostalgie geen bureaustoel mag krijgen in het redactielokaal. Maar ook de aanwezigen die geen idee hadden wat een woord als hennig betekent, amuseerden zich in het duivenkot. De drie kwartier met vijftien songs waren precies wat titels als ‘It’s Raining Shit (Hallelujah)’, ‘Greetings From Angerville’ en ‘Captain, We’re Drinking’ beloofden: kwaad, rap en geestig, de boog geen moment ontspannen. De beste punk van dit weekend wordt het wellicht niet – Turnstile en High Vis moeten nog komen – maar aan het gemiddelde Ploegendienst kan dit ervaren, door de mainstream onderschatte combo makkelijk tippen.

Beeld Koen Keppens

Gitarist Mambo droeg een shirt van Captain Kaiser, streekgenoten die morgen op de Backyard staan. Mooi hoe de vaders van de Kempenpunk hun zonen uitzenden, ergens in het publiek stond de Hoogstratense Equal Idiot Thibault Christiaensen zijn jeugd te herbeleven. Na drie kwartier zonder pretentie tegen elkaar op lopen was het zaak van de ribben goed te steken, de overgebleven tanden te tellen en tegen een willekeurige West-Vlaming te gaan schreeuwen: ‘The Priceduifkes, da was hennig jom!’