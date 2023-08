Het was verrassend, maar fantastisch dat Bicep op Pukkelpop echt met de spierballen rolde

Voor u gecheckt: geen enkel eetkraam op Pukkelpop heeft een Orval of toastje met zalm te bieden. Het gevolg is dat de aliens vannacht niet zullen landen in Kiewit. Jammer, want dan had ik hen kunnen meetronen naar onze leiders op dat moment, het buitenaards bliepende Bicep.

Dansers en stampers vinden de beats van Bicep intussen uit duizend andere terug. Er zit wat UK Rave in, de middenlaag knispert en gonst dat het een aard heeft en een stem from outer space tilt u en de rest van de dansvloer op naar de hoogste emoties. Live doen Andrew Ferguson en Matthew McBriar hetzelfde met een kabelkabinet op het podium waar wij kop noch staart aan krijgen. Maakt niet uit, want zij behandelen hun knoppen als wieltjes aan een kauwgomautomaat: één keer draaien, altijd prijs.

De twee Ieren bouwen secuur op, maar rekken het niet eindeloos. De ene hook golft als vanzelf over de andere, breakbeats wachten geduldig op hun beurt tot de technobassen klaar zijn. Opvallend veel harde kicks trouwens in de set: er werd ooit gelachen met Bicep als protserig pseudoniem, maar hier mochten de spierballen echt nog eens rollen.

Tussen publiekslievelingen als ‘Aura’ en ‘Opal’ konden new-waverige springveerbassen en gloedvolle, over de massa rollende synths niet verhinderen dat de boel soms wat plat viel. Met nog tien minuten op de klok zouden het drieënhalf dik verdiende sterren worden, maar toen kwam een slotkwartier dat er vijf waard was. Eerst ‘Glue’, met een hook die in het origineel wat verborgen zit, maar hier alle aandacht kreeg, daarna de van intens geluk gonzende bangers ‘Apricots’ en ‘Water’. Bicep boven(armspier)!

Beeld Koen Keppens

