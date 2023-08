In de halfvolle Dance Hall gingen de handen het hardst op elkaar wanneer Pongo haar wulpse danseressen uit de coulissen haalde

We kunnen het u vergeven moest u nog nooit van de Angolees-Portugese zangeres Pongo gehoord hebben, maar de woorden ‘wegue wegue’ leest u ongetwijfeld in het correcte ritme. Pongo is de onmiskenbare stem op de hit van Buraka Som Sistema, een hit die meteen ook het hoogtepunt van haar voor de rest matige show vormde.

U vraagt zich nu waarschijnlijk af: hoe klinkt de rest van Pongo’s repertoire? Wel, exact hetzelfde, maar minder aanstekelijk. De halfvolle Dance Hall mepte hun handen het hardst op elkaar wanneer Pongo haar jonge dochter tevoorschijn toverde om de volle drie woorden mee te murmelen. Dat deed ze niet één (‘Hey Linda’), niet twee (‘Doudou’), maar dríé keer (‘Kalemba’). Ruikt dat niet naar goedkoop zieltjes winnen? Gejuicht werd er dan weer vooral als ze haar – ahum – wulpse danseressen uit de coulissen haalde. Tijdens ‘Pica’ gingen alle ogen naar de dame met ‘een wel héél grote poep’, zoals de knul langs me het tactisch in het oor van zijn wederhelft brulde – iemand slaapt lángs de Quecha vanavond.

De eerste helft van haar show, helaas zonder liveband, klonk als een zomerbar waar iemand de volumeknop van de stereo per ongeluk te ver had opengedraaid. De keuvelende vriendengroepjes rondom me vroegen nog net niet of het eventueel wat gezelliger kon, en doe ook nog maar een flesje rosé. Maar gelukkig was de ommekeer in zicht. Voor ‘Kalemba (Wegue Wegue)’ nodigde Pongo de hele voorste rij uit op haar podium: een meute twerkende dames en één T-shirt-loze en vooral showstelende heer – u kunt uw verdiende drankbonnetje komen afhalen bij Humo. Wat volgde was een feestje zoals je ze normaal enkel op Couleur Café vindt, inclusief plotse wietwalm.

Na het verwachte hoogtepunt steeg de sfeer en daalde het geroezemoes zienderogen. Het niveau van songs als ‘Bruxos’ en ‘Baia Baia’ lag dan ook merkbaar hoger dan wat ze in het eerste halfuur tentoonspreidde. Sfeer! Maar net toen we thuis lieten weten dat het weleens laat kon worden, was ze alweer aan haar afscheid toegekomen, maar niet zonder – u raadt het nooit – nog één laatste zwaaitje van dochterlief. Dat is vier!

