In de set van Tom Odell was elk nummer inwisselbaar, saai en krak hetzelfde

Tom Odell is gezegend met een naam die singer-songwriter uitstráált, maar dat betekent niet dat hij het daarom ook had moeten worden.

LIVE. Volg al het festivalnieuws

Thomas Peter Odell, de blonde van Chichester, is een fantast die rondbazuint dat hij Nick Cave is, en het behoorlijk ver heeft geschopt door ‘Another Love’ – zijn enige hit – uit te buiten als een opdringerige pooier. Dat resulteerde op Pukkelpop in een groter mysterie dan de Bende van Nijvel: wat had die pipo in godsnaam op de Main Stage te zoeken?

Er is veel ongelijkheid in de wereld, maar laat het ons eens hebben over het succes van Tom Odell. Wordt de persoon die ‘Another Love’ uit 2013 viraal liet gaan op TikTok al gemarteld in een Georgische cel? Heeft de Britse pianoman sinds die (weliswaar wereldse) powerballad iets noemenswaardig uitgebracht dat zijn oerdegelijke spot op Pukkelpop rechtvaardigt?

Het concert van Tom Odell op de Main Stage was in alle opzichten een rouwstoet. ‘Heal’, ‘Can’t Pretend’ en ‘Black Friday’ waren vanuit de donkerste greppels van Odells brein ontsnapt, terwijl wie onderging hoe hij tot in den treure over het leven sakkerde achteraf sméékte om een oplapbeurt. Bericht aan mijn bazen: kan ik sloten bier en therapiekosten inbrengen?

Beeld © Stefaan Temmerman

‘Best Day of My Life’ was een misleidende titel voor een nummer dat donker was en aanvoelde alsof iemand de punt van een dolk over mijn rug liet rollen. ‘Hold me!’ was een opvallende oproep – liever niet, vriend x – en ‘Fighting Fire with Fire’ was een Tom Odell-song zoals hij élke song benadert: eerst piano, dan een boze bas en ten slotte dramatische drumpartijen waar Imagine Dragons een patent op hebben.

Ik ben pro mannen die hun gevoelens uiten – dat doe ik nu immers ook – maar kan iemand de contactgegevens van zijn vrienden bezorgen zodat iemand wiens mening ertoe doet hem kan vertellen dat padellen óók therapeutisch kan werken? Want laten we wel wezen: wanneer elke song van je set inwisselbaar, saai en dus krak dezelfde is, dan is ‘verandering van spijs’ het enige nuttige advies.

‘Ik vind het niet goed, maar ik wil ‘Another Love’ horen,’ vertrouwde een meisje mij toe. De weg naar De Hit was lang, maar de voldoening na 45 minuten ploeteren in het moeras was groot. Voor vijf minuten was Tom Odell een Heilige en liet hij een glimp van het talent zien dat hij te weinig benut. Vier sterren voor het doorzettingsvermogen van het publiek, één voor de muziek.

Het positieve: het kan vanaf nu alleen maar beter.