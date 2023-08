Is die goedkopere hamburger buiten de weide de moeite waard? Humo testte het goedkopere festivaleten: ‘Chirokampeten voor 7 euro’

Mama, we leven nog! Het is dag 2 van Pukkelpop en we hebben de orkaan Billie Eilish doorstaan, maar onze portemonnee ligt onderhand op intensieve zorgen. Na gisteren de halve pensioenbonus van Siegfried Bracke verbrast te hebben in het extravagante Food Wood, was het nu tijd om ons onder het plebs te begeven en onze maag aan ordinairder festivaleten bloot te stellen. Uiterst spannend: we namen zelfs een kijkje buíten de festivalweide en testten of het de moeite waard is om die 200 meter verder te sloffen. Alles voor de journalistiek!

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws

Het eten op de Kempische steenweg: Bicky Burger ( ★★★☆☆) en penne bolognaise (★½☆☆☆)

Prijs: respectievelijk 7 en 5 euro

Pukkelpop lijkt vier dagen lang de kern van uw bestaan te zijn, maar is er eigenlijk nog iets búiten het festivalterrein? Wij verzamelden al onze moed en besloten richting Kempische Steenweg te trekken. Na lang harken door de overgebleven confettisnippers van Eilish, glibberen door de Sanda Dia-tranen van Acid en strompelen langs hersendode festivalgangers na Tom Odell bereikten we de uitgang van het heilige festivalterrein, alwaar het walhalla van het goedkope festivaleten zich aan onze voeten bevond. Penne! Smos kaas! Croque! Bicky Burger! Pils! En ja, ook voor de meerwaardezoeker valt er iets te beleven daar achter de herashekken: zelfs bubbels en butter chicken staan er her en der op de kaart.

Omdat we ons wel degelijk in Kiewit en niet Knokke bevinden laten we de decadentie even aan ons voorbijgaan en kiezen we voor twee simpele gerechten: penne bolognaise en een Bicky Burger. De hele Kempische Steenweg lijkt tijdens Pukkelpop wel op één lange toog van een goedkoop fusionrestaurant: kraampjes genoeg, maar wij opteren voor hetgene dat zich recht tegenover de festivaluitgang bevindt. Uit gemakzucht, maar het maakt ook geen verschil, want de burgers en bouletten worden er niet goedkoper op als u 200 meter verder stapt. Over het bakje pasta uit de dichtstbijzijnde eettent kunnen we kort zijn: dit smaakt naar generische ravioli van de Colruyt. Kampeten voor de grootste Chirofuif van België, maar dat wel voor 7 euro per niet zo royale portie.

Beeld Joris Casaer

Over naar de hamburger dan maar, die op het eerste gezicht niet meteen van een certified Bicky dealer lijkt te komen. ‘Oei, dat is er net één waar de augurken uitvallen,’ fluistert de knul achter de toog lichtelijk beschaamd wanneer hij ziet dat onze fotograaf zijn camera tevoorschijn haalt, maar dat is niet het kwalijkste aan de burger. Het broodje is degelijk, het ‘vlees’ zelf ook, maar al hebben wij tonnen respect en begrip voor wie vastzit in een verkeerd omhulsel: dit is géén Bicky Burger. De saus is eerder andalouse en aan de echtheid van het vlees valt eveneens te twijfelen. Geen grote ramp, wel een domper voor mensen die een echte Bicky verwachten. Voor 5 euro doet deze hamburger echter wat ie moet doen: je maag vullen en je katercraving naar vettige fastfood vervullen.

Beeld Joris Casaer

Het eten op de weide: hamburger (★★★★☆) en penne bolognaise (★★½☆☆)

Prijs: respectievelijk 2 bonnen oftewel 7 euro en 4 bonnen oftewel 14 euro

Vettige fastfood, dat kunt u ook óp de weide krijgen. Helemaal gedesoriënteerd en verward na vogelgefluit in plaats van pompende bassen en functionerende mensen in plaats van Joost te zien gaan we terug het festivalterrein op om te vergelijken of krek hetzelfde eten daar beter is. Eerst het pastakraam, waar alweer paniek ontstaat als de flits van onze fotograaf flikkert. ‘Jullie hadden beter de arrabiata genomen, dan krijg je er nog rucola en kerstomaatjes bij!’ Jammer, want wij gingen voor de echte vergelijking en namen een bolognaise.

Op het eerste gezicht ziet het bakje penne er even generisch uit als dat net buiten de weide, maar schijn bedriegt: de smaak is wel degelijk een stuk beter. Was de saus buiten de weide een behoorlijk smaakloze rode brij waarin geen groente te bespeuren viel, ontwaren we hier zowaar stukjes wortel in de saus. Zou die zelfgemaakt zijn? We hopen het stiekem, want hier komt ie: voor deze niet onsmakelijke pasta betaal je maar liefst het dubbele als voor een portie buiten de weide. 4 bonnen of 14 euro, dat is véél voor een bakje penne, zelfs al heeft Angèle herself erin gespuwd. En daar kan geen blaadje sla of kerstomaatje iets aan veranderen.

Beeld Joris Casaer

De burger dan, die zich voor slechts 2 bonnen of 7 euro één van de goedkopere eetopties op de weide toont. In tegenstelling tot de hamburger van de Kempische steenweg liggen hier wél verse groenten op, al kan dat ook een nadeel zijn als je liever gefrituurde in plaats van verse rauwe ajuin eet. Die stinkbek moet u erbij nemen, dus. Verder doet de weidehamburger tenminste niet alsof ie een Bicky is, en is ook het broodje van betere kwaliteit. Deze hamburger is best goed, en de twee euro extra in vergelijking met buiten de weide meer dan waard.

Beeld Joris Casaer

De ‘goedkope’ klassieker op de weide: stoofvlees-friet (★★★½☆)

Prijs: 4 bonnen oftewel 14 euro

In een lijstje van goedkoop festivaleten mag een pakje friet niet ontbreken, al is goedkoop bij dezen een rekbaar begrip. Voor frieten met een saus naar keuze betaalt u al 2 bonnen of 7 euro, voor een portie stoofvlees erbij moet u al 4 bonnen of 14 euro ophoesten. Wij proefden van het stoofvlees en waren opgelucht stevige stukken vlees te onderscheiden, in plaats van stoofvlees dat vooral uit saus bestaat. Maar al staat stoofvlees niet bekend om z'n malsheid, de stukken die wij voor de kiezen kregen waren toch iets té taai. De tamelijke grote portie vult wel, en moet voor de gemiddelde mens volstaan om een hele avond op te kunnen stampen en filosoferen over het leven in de boiler room. Dokken die bonnetjes!

Beeld Joris Casaer