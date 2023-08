Joji speelde een set gevuld met inwisselbare, trage r&b-popballades

Tijdens de set van Joji – een 30-jarige YouTuber die zich omschoolde tot grootleverancier van lijzige r&b-ballades, en die met ‘Glimpse of Us’ heel TikTok veroverde – is mijn telraam in de fik geschoten. Genoteerd: 31 keer ‘Yooo, Belgium!’, 22 keer ‘Belgium, let’s gooo!’ en 7 keer ‘It’s about to get sad, Belgium!’. Had-ie nu in Nederland gestaan, dan was het nog lachen. Maar néé.

Elke hypergevoelige pianosong voorzag hij van een inleiding in die trant: ‘Can I be real with you? It’s gonna get real beautiful up in this bitch.’ Cool! Alsof je tijdens een begrafenis zou zeggen: ‘Yo, gasten, deze bitch gaat echt wel all the way in de grond nu, laten we knallen! Peace!’

Volgden: ‘Sanctuary’, een trage r&b-popballade, ‘Yeah Right’, een trage r&b-popballade, en voor de verandering: ‘Night Rider’, een trage r&b-popballade. Waarop ik: ‘Wacht ’ns even! Allemaal goed en wel, maar speel nu misschien toch ook eens één van die trage r&b-popballades waarvoor je bekend bent, Joji?’ En jawel, hoor: wij vroegen, hij draaide. Trage r&b-popballades voor iedereen!

Joji stond op zijn twee meter hoge, lichtgevende kubus, ijsbeerde heen en weer, en stak af en toe zijn microfoonstatief tussen zijn benen als een stokpaard. Vergeetachtig als hij was, bevestigde hij nog af en toe, meer tegen zichzelf dan tegen iemand anders, dat hij in België stond. Slechts één van de vele onderling inwisselbare nummers heb ik onthouden: ‘Attention’. Omdat ’t klonk als het soort song waar Bo Burnham zijn spitse ‘Inside’-parodieën op baseerde.

Twee nummers die dan tóch ietwat de moeite waren: afsluiters ‘Slow Dancing in the Dark’ en ‘Glimpse of Us’, de gigahit van de miljarden streams en de begeleiding bij duizenden filmpjes van stervende puppy’s op TikTok. Twee songs die te onderscheiden vielen als heuse Originele Composities. Die zelfs zomaar góéd klonken. Povere balans, bitch.

Kijk, als ik naar een zielige kerel wil kijken die achter zijn laptopscherm een beetje zit te grienen, dan schuif ik de zetel wel gewoon voor de spiegel. Yooo!

