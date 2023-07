José Gonzalez (★★★½☆) was nooit geniaal, maar op geen enkel moment belabberd

De M in M-idzomer staat voor het museum in Leuven waar het festival plaatsvindt, maar ze kan ook staan, zo leerden we op de eerste van de vier dagen, voor Melodieus, Machtig, een enkele keer Matig en soms gewoon Meesterlijk. Was getekend: José Gonzalez en een tros Belgen die naar de stad van de Stella waren gekomen om melancholie van ‘t vat te schenken.

‘Een personeelsfeest voor Leuvense yuppen’, zei de ervaren barman toen hij ons het gevraagde colaatje aangaf. Da’s Algemeen Beschaafd Louistobbacks voor: het programma van M-idzomer lokt moshpit noch pompende vuist uit, de toeschouwers nippen beschaafd van hun bier en even door het museum wandelen hoort er gewoon bij. Een aanrader zowaar. Vergeef ons de barbarij, maar tot nu wisten we niet wie bijvoorbeeld Leen Voet was. Nu kunnen we haar veelkleurige landschappen eens aanraden bij onze kunstzinnigste vrienden.

Bij het deel van ons adressenboek dat melancholische indie prefereert, prijzen we al een tijdje Isaac Roux (★★★½☆) aan, de groep waarmee Louis De Roo én de publieksprijs van Humo’s Rock Rally won én de oppergaai van StuBru’s Nieuwe Lichting pluimde. De Roo begon aan z’n set in de regen, kijkend naar grote lappen bloot gras en wat kluitjes regenjassen, maar het hield hem niet tegen om van bij de eerste noot kamerbreed te klinken. De akkoorden werden krachtig aangeslagen, de galm werd gul gebruikt zonder ermee te morsen.

Fans van The National, Bear’s Den en andere droevige vaders hebben snel door hoe De Roo van het ene naar het andere mineurakkoord laveert, maar in het sprookjesbos van de pop zijn er slechtere kruimelsporen te volgen. Belangrijker is dat er een paar Songs zijn - single ‘White Rose' gloeit van de grandeur -, en dat De Roo een nog sterkere zanger is dan we dachten. Uitzonderlijk is niet alleen de man die de grove korrel van Lewis Capaldi en de klauwende falset van Justin Vernon in zich draagt, maar ook de warmte in zijn stem heeft om ‘Bloodbuzz Ohio’ van The National zonder kleerscheuren naar de overkant te brengen. Nu nog alle nummers in de juiste toonaard beginnen - één keer ging het fout-, wat geluk met de weergoden, een beetje minder bloem en wat extra boter en het komt goed met die Roux.

Isaac Roux op M-idzomer Beeld Alex Vanhee

Terwijl Isaac Roux als jong prijswinnend veulen de festivalzomer van zijn leven speelt, houdt Marble Sounds (★★★★☆) het rustig: M-idzomer was, zonder try-outs, nog maar hun derde show van het seizoen. Het heeft er wellicht mee te maken dat de groep met tien man komt, onder wie vier strijkers. Zangeres Renée Sys kon deze keer niet en werd vervangen door Chantal Acda, al een tijdje bekender van zichzelf dan van Isbells: als ik nog eens een acute aanval van weltschmerz heb, wil ik haar stem driemaal daags voorgeschreven krijgen.

Acda, bezieler Pieter Van Dessel en de hunnen brachten een uitgelezen selectie uit de laatste Marble Sounds getiteld ‘Marble Sounds’, ook bekend als Humo’s zevende beste plaat van 2022, plus ouder goud als ‘The First Try’ en ‘Keep Repeating’. Het was moeilijk om de kamermuziek van de platen te benaderen in open lucht en met een kwetterend publiek, maar de band probeerde wel. Iemand die zijn do van zijn re kruis kan onderscheiden, kon hier horen hoe over de keuze van elk pianoklavier en elke cimbaal was nagedacht, hoe elke noot van dit concert klonk alsof ze met een archeologenkwastje was schoongeveegd. Het maakte dat zelfs het onvermijdelijke ‘Leave a Light On’, waarvan we dachten dat we er na zoveel benefieten immuun waren voor geworden, toch nog iets deed prikken achter de oogbol.

Marble Sounds op M-idzomer Beeld Alex Vanhee

Zelfs in de museumwinkel is er op M-idzomer plek voor muziek. Zo mocht op de openingsdag Caspar Auwerkerken (★★★☆☆), artist in residence van de organiserende zaal Het Depot, zijn liedjes aan de man brengen tussen de kunstboeken en gadgets. Auwerkerken is kind aan huis bij Ayco Duyster, beeldhouwt albasten miniatuurtjes van gitaar en tere stem, zet de mooie stiltes in de uitverkoop en heeft de vlotte bindteksten niet op voorraad. Het is hem vergeven, want ook al miste zijn halfuurtje nog wat spankracht, we hebben wel minstens twee keer gedacht: van deze meneer gaan we nog horen. De eerste keer was bij ‘In Skies’, de tweede bij ‘Hyacinth’. Beide nummers, ook voor u beschikbaar op de streamingdiensten, deden aan het beste van The Bony King of Nowhere denken. Even schoot ons de naam van de Mortsels-Egyptische prins te binnen die onlangs nog vijf sterren pakte op Rock Werchter, maar die vergelijking kunnen we hem nog niet aandoen. Kijk, luister gewoon zelf naar ‘Hyacinth’ en duim met ons mee dat Auwerkerken zo nog een song of vijf in de pen heeft zitten.

Caspar Auwerkerken op M-idzomer Beeld Alex Vanhee

Om u een idee te geven van hoeveel tijd Auwerkerken nog heeft om een grote te worden: hij was drie jaar toen José Gonzalez (★★★½☆) in 2003 debuteerde met ‘Veneer’. Die twintigste verjaardag was hetgene dat hem naar Leuven bracht, al bekende de zuiderse Zweed wel meteen dat de plaat bitterzoete herinneringen naar boven bracht. Het jaar daarvoor had hij zijn eerste van drie psychoses gekregen, vertelde hij deze lente nog in Humo: ‘Ik was in een vicieuze cirkel terechtgekomen: ik had veel stress en sliep te weinig, waardoor de stress nog toenam. Ik dronk ook te veel. Na een tijd kon ik geen onderscheid meer maken tussen werkelijkheid en fantasie. Ik heb toen enkele weken in een instelling doorgebracht, maar helemaal uit de nood was ik daarna nog niet.’

Met die gedachte in het achterhoofd ging een nummer als ‘Deadweight on Velveteen’, voor zover dat mogelijk was, nog bitterder klinken: ‘Deadweight on velveteen / It’s retained emptiness / It’s not what it seems’. Helaas was de gietende regen wel wat het leek, namelijk gietende regen. Tien op tien voor het volk dat gewoon in dichte drommen voor het podium bleef staan, terwijl Museum M ook een overdekt terras heeft met zicht op zanger.

‘Veneer’ gaat over illusies en jezelf dingen wijsmaken, mijmerde Gonzalez, maar als muzikant doet hij het nog steeds zonder onzichtbare eendjes, botsauto’s die uit hoge hoeden worden getoverd of eender welke andere truc van de foor. Het was hem en zijn gitaar, op dat ene nummer na dan waarvoor een bugelspeelster hem kwam steunen. Meer heeft hij ook niet nodig: zijn spel heeft van zichzelf zo’n sterke ritmische impuls in zich dat een drummer of bassist zich bij hem zou gaan vervelen. Af en toe schemerde de Spaanse zon door zijn getokkel - in Leuven ging de zeikende regen soms over in lieflijk gedruppel.

Voor wie de plaat niet door en door kent, moet het eerste deel van Gonzalez’ set hebben aangevoeld als één lange gitaarjam in een tiental bewegingen: vakkundig tot virtuoos, maar weinig om je als luisteraar aan vast te houden. De beste en bekendste songs zaten strategisch op het einde: ‘Crosses’ en ‘Heartbeats’, de cover van The Knife die hem bij velen bekendmaakte. Her en der keek een yup op van zijn broodje pulled pork.

Met nog vijftig minuten op de klok - ‘it’s a short record, isn’t it?’ - ging Gonzalez als de eerste, maar vooral de beste busker aan het coveren. Zijn ‘Love Will Tear Us Apart’ was weliswaar overbodig, maar ‘Kathy’s Song’ van Paul Simon deed hij wondermooi en met ‘Hand on Your Heart' van Kylie Minogue diepte hij onverwacht een parel op die qua onderwerp heel mooi bij ‘Veneer’ paste: ‘I won’t believe it till you / Put your hand on your heart and tell me / That we’re through.’

José Gonzalez in nostalgiemodus was nooit geniaal, soms uitstekend, over de hele lijn goed en op geen enkel moment belabberd. Voor de vrijdagavond, met onder anderen Thurston Moore Group, zijn er nog tickets. Humo pikt zaterdag weer aan met na de show van Gonzalez een nieuwe primeur: Simon ‘Zimmerman’ Casier, bassist van Balthazar, speelt enkel in Leuven het integrale ‘Wish You Were Here’, zijn nieuwe compositie van ruim drie kwartier voor zijn overleden broer Wannes.

