King Gizzard & the Lizard Wizard: catchy melodieën, sterke riffs en een meanderende meestergroove

Het Australische King Gizzard & the Lizard Wizard is het tegelijk megalomane en zeer down to earthe project van manisch genie Stu Mackenzie. Noem ze een jonge Tame Impala in testosteron-uitvoering. Of de gretigste erfgenamen van Frank Zappa. Hillbillies uit de outback, met de toewijding en het vakmanschap van een paar oude jazzprofessoren en de energie van jonge punkers.

Ze maakten op 10 jaar tijd 239 platen en geen enkele stinker. Indrukwekkend: waar de meeste rockacts elk concert dezelfde nummers in dezelfde volgorde afhaspelen, speelt King Gizzard avond na avond een compleet andere setlist, en bijna altijd even overtuigend: een tour de force die weinigen hen nadoen. Stu Mackenzie liep er vandaag, zoals vaker, bij als een Weird Al-lookalike in salopette. Maar King Gizzard had nog twee belangrijkere troeven meegebracht.

1) De groep weet een indrukwekkende, massieve geluidsmuur op te bouwen waar (zie: het spanbetonnen ‘Gaia’, uit ‘Omnium Gathering’, 2021) een uur lang geen speld tussen te krijgen is.

2) King Gizzard gooit de geweldigste en meest catchy melodieën aan de lopende band overboord om plaats te maken voor nog betere riffs. En onder dat alles vloeit en schuift en groeit één lange, ononderbroken, niet te stuiten, steeds andere richtingen uit meanderende meestergroove. Die gaat alle kanten uit – van hardcore psychrock en janglepop via thrashmetal tot progressieve jazz – en zit nooit vast in een gareel. Live levert dat songs en versies op die makkelijk de tienminutengrens overschrijden, 15 compleet van elkaar verschillende coupletten en 16 uitzinnige gitaarsolo’s en minstens 2 dwarsfluitsolo’s tellen, en dus geen seconde voorspelbaar worden.

King Gizzard & the Lizard Wizard: een groove en een geluidsmuur. Zeer solide combinatie.