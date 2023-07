Lennert Coorevits, Helena Mayorga Paredes en Greta Van Fleet: ‘Backstage met Dave Grohl en René Magritte’

Bent u een Sfinks-mens, of behoort u eerder tot het totaal-naar-de-kloten-op-het-tweede-weekend-van-Tomorrowland-type? Op slechts één van de twee festivals wordt u niet beschimpt als u uw petje achterstevoren draait, op het andere staat Bart Peeters. Wat de rest van uw festivalkalender betreft: die kunt u alvast beginnen te boetseren met onderhavig advies van Lennert Coorevits van Compact Disk Dummies, Helena Mayorga Paredes en Greta Van Fleet.

LENNERT COOREVITS: ‘PERSOONLIJKE WATERFLES’

Als Compact Disk Dummies horen de broers Lennert en Janus Coorevits al jaren bij de festivalzomer als dranghekken en bier uit plastic bekers. Pukkelpop is hun laatste grote afspraak van de zomer, maar ze doen ook steeds meer weides en pleinen aan als Silver Sisters, de dynamische disco-dj’s voor al uw afterparty’s en natuurwijnfestivals.

LENNERT COOREVITS «Het is al meermaals gebeurd dat we na anderhalf uur alles geven op gitaren en drums te horen krijgen dat we ‘een goei setje hebben gedraaid’. Je begrijpt waarom we dan liever niet als ‘Compact Disk Dummies (dj-set)’ op de affiche staan. De naam Silver Sisters maakt het verschil met de band duidelijk en geeft ons de vrijheid om onze eigen muziek en die van anderen te remixen.»

HUMO Naar welke dj-set kijk je deze zomer uit?

COOREVITS «Geen enkele. Ik heb respect voor goede dj’s en ik kan genieten van een sterk opgebouwde set, maar ik vind platen draaien een overschatte kunst. Ik heb dus hard moeten lachen om de set van Four Tet, Skrillex en Fred again.. op Coachella: die gasten weten héél goed wat dj’en is, maar ze zetten hun publiek net zo goed te kakken door eerst ‘Call Me Maybe’ te draaien en daarna een dubsteptrack.»

HUMO Geen Boiler Room dus, maar wat moeten we behalve Compact Disk Dummies wél zien op Pukkelpop?

COOREVITS «De voorbije jaren heb ik heel veel goeie gitaarbands ontdekt in de postpunksfeer: Turnstile, Fontaines D.C., Chat Pile... En High Vis, die op 19 augustus op Pukkelpop spelen – hardcore gemengd met britpop. Op dezelfde dag speelt Jessie Ware: haar laatste plaat is echt een topper. Ik ben benieuwd hoe ze live zal klinken.»

HUMO Silver Sisters stond onlangs ook op Paradise City, het soort festival waarvoor je met de Dummies niet zo snel zult worden gevraagd.

COOREVITS «Ik hou vooral van dat festival omdat het zoveel inzet op duurzaamheid. Met de band proberen we dat ook te doen. Iedereen van onze crew heeft een persoonlijke waterfles die vóór de show wordt gevuld: in een festivalzomer spaar je daarmee algauw honderd plastic flesjes uit. En als we een aanvraag krijgen voor een show waarvoor we het vliegtuig moeten nemen, denken we altijd twee keer na of dat wel echt nodig is.»

HUMO Gelukkig is er genoeg te beleven in eigen land. Op welk Belgisch festival word je als artiest het meest in de watten gelegd?

COOREVITS «Crammerock in Stekene, op 1 en 2 september, heeft een ruimte in de backstage waar artiesten zich gratis kunnen laten masseren. Misschien bieden andere festivals dat ook aan en heb ik het gewoon nog niet ontdekt. Maar in elk geval: op Crammerock doet dat altijd enorm veel deugd.»

HUMO (kreunt gelukzalig) (jvl)

MAYORGA: ‘BACKSTAGEBARISTA’

De kans is groot dat de opkomende Gentse rockband Mayorga dit festivalseizoen ergens in uw buurt speelt. Na Rock Werchter, Rock Herk en Boomtown staan er nog een tiental zomerconcerten op de planning, onder meer op Dioniss, Suikerrock en Rock Ternat. Vindt bezieler Helena Mayorga Paredes nog de tijd om zélf naar festivals te gaan?

HELENA MAYORGA PAREDES «Niet echt, we spelen elk weekend wel ergens. Op 5 augustus staan we zelfs op Absolutely Free Festival in Genk én op de Lokerse Feesten. Daar zal een sterk staaltje timemanagement aan te pas komen.»

HUMO Je brak pas dit voorjaar door met de single ‘Girlcrush’. Dan moet Rock Werchter je vuurdoop zijn geweest?

MAYORGA PAREDES «Ik heb de afgelopen jaren wel wat live-ervaring opgedaan, maar Rock Werchter was van een ander kaliber. Er was zelfs een barista backstage! We speelden op The Slope en ik stierf van de stress: wat als er niemand komt opdagen? Maar toen ik op het podium stapte, kon ik zelfs niet zien waar de mensenmassa ophield. Ik heb achteraf de beelden moeten bekijken om te beseffen: dit is écht gebeurd.»

HUMO Heb je er je helden ontmoet in de backstage?

MAYORGA PAREDES «Ik zat klaar met mijn handtekeningenboekje voor Matt Bellamy van Muse en Max Colombie, maar helaas. Ik hoop te kunnen scoren op Absolutely Free Festival, waar we samen met mijn helden Porridge Radio en King Hannah op de affiche staan. Vorig jaar heb ik in Trix even met frontvrouw Hannah Merrick gepraat, en achteraf heb ik haar nog een berichtje gestuurd. Daar heeft ze superlief op geantwoord, dus nu heb ik het gevoel dat we besties zijn (lacht).»

HUMO Wie zou je deze festivalzomer aan het werk willen zien als je wél tijd had?

MAYORGA PAREDES «Wilco op de Lokerse Feesten. Ik heb Jeff Tweedy en zijn kornuiten eens gezien in de AB: steengoed. En Pukkelpop heeft op vrijdag 18 augustus een sterke vrouwenline-up met Froukje, Billie Eilish en Boygenius, de supergroep van Phoebe Bridgers.»

HUMO Welke Belgische collega’s verkeren in bloedvorm?

MAYORGA PAREDES «Tsar B! De immer coole Justine Bourgeus komt op 10 augustus naar de Lokerse Feesten. Ik heb ook veel opgestoken van High Hi, met wie we vorig jaar op tournee zijn geweest.»

HUMO Wat was het festivalconcert van je leven?

MAYORGA PAREDES «Tame Impala op Rock Werchter in 2013. De muziek, de lichtshow, de stortbui... Magisch.»

HUMO Van welke festivalact krijg je maar niet genoeg?

MAYORGA PAREDES «Lianne La Havas. Ik heb haar al zeker twaalf keer gezien.»

HUMO Toekomstmuziek: wie mag in 2024 naar de Vlaamse festivals afzakken?

MAYORGA PAREDES «Ik ben gek van Paul McCartney. Zijn stem wil niet altijd meer mee, maar hij heeft nog steeds de energie, de passie en het vakmanschap. In een ideale wereld kondigt ook Taylor Swift een concert op de wei van Werchter aan. Hopelijk hoef ik dan niet urenlang tevergeefs aan te schuiven tussen de miljoenen andere Swifties (lacht).» (jmi)

GRETA VAN FLEET: ‘FAN VAN ADELE’

De één kroont Greta Van Fleet tot de redders van de rockmuziek, de ander noemt hen inspiratieloze kopieën van Led Zeppelin. De Amerikaanse gitaarband bereidt zich voor op een wereldtournee met zijn recent uitgekomen derde plaat ‘Starcatcher’. Op 12 november houden ze halt in Vorst Nationaal, maar bassist Sam Kiszka, de jongere broer van tweeling John (zang) en Jake (gitaar), wil nu al een woordje kwijt over zijn favoriete festivalmuziek.

HUMO Welk festivaloptreden heeft je leven veranderd?

SAM KISZKA «John, Jake en ik zijn opgegroeid in Frankenmuth, dat bekendstaat als het Beieren van de Verenigde Staten. Elk jaar wordt er een soort Oktoberfest georganiseerd: toen ik een jaar of 7 was, heb ik er tot mijn stomme verbazing The Beatles zien optreden. Pas jaren later heeft men me verteld dat het slechts een coverband betrof, maar de kiem van mijn eeuwige liefde voor The Beatles én voor livemuziek was gezaaid.

»Niet veel later begonnen we zelf op te treden in de straten van Frankenmuth, en toen ontdekte ik dat ik liever op een podium stá dan dat ik naar iemand op een podium kijk. Bovendien heb ik de aandachtsspanne van een goudvis: de enige festivalset die ik ooit tot het einde heb bijgewoond, was van Hozier.»

HUMO Meen je dat?

KISZKA «Ja. Ik heb ook genoten van elke seconde van het magische Pink Floyd-concert in Pompeï, maar dat was op dvd (lacht).

»Met de band hebben we ook al meerdere keren de concertfilm ‘The Song Remains the Same’ van Led Zeppelin bekeken: zij hebben ons geleerd hoe we studio-opnames tot leven kunnen wekken op een podium. Als we kunnen afdwalen van de geijkte paden, niet alleen elkaar maar ook het publiek kunnen verrassen en inspireren: dát zijn onze beste concerten.»

HUMO Welke artiesten wil je deze zomer live zien?

KISZKA «Adele, die de volgende maanden in Las Vegas optreedt. ‘Húh, Greta Van Fleet is fan van Adele?!’ Natuurlijk, want ze is fenomenaal! Haar songs stralen klasse uit, in tegenstelling tot de meeste popmuziek.

»De Britse soulzangeres Yola mag er ook wezen: ze heeft platen opgenomen met Dan Auerbach van The Black Keys en ze is al een paar keer genomineerd geweest voor een Grammy.

»En Hozier… (Lacht) Nu begin ik weer over die kerel! Volgende vraag, alsjeblieft.»

HUMO Wie zijn de beste muzikanten van de hedendaagse rock?

KISZKA «Greta Van Fleet zit momenteel in haar we don’t give a fuck-periode: we hebben nog nooit zo rauw geklonken als op ‘Starcatcher’. Wel, Jack White heeft zijn volledige carrière rond die ingesteldheid gebouwd: sterk!

»Ik vind het ook ongelooflijk hoe Arctic Monkeys de filmische songs van hun laatste twee platen naar een livesetting weten te vertalen. Daar is veel talent voor nodig.»

HUMO Welke artiest weet een backstage altijd op te fleuren?

KISZKA «Mac DeMarco: in 2019 hebben we ons samen enorm geamuseerd op Rock Werchter. En Dave Grohl: in 2018 mochten wij als jonkies in het voorprogramma van Foo Fighters spelen. De manier waarop Dave Grohl en wijlen Taylor Hawkins met elkaar omsprongen, is me altijd bijgebleven. Ze waren al maandenlang op tournee, maar toch spatte het spelplezier eraf.»

HUMO Ken je ook Belgische artiesten?

KISZKA «Ik kan die ene gast wel pruimen. Euh... René? René Magritte, dat is ’m!» (jmi)