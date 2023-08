Limp Bizkit op Pukkelpop was ongemakkelijk en awkward, maar we hebben ons wel niet verveeld

Limp Bizkit gezien, maar eerst nog even over deze eeuw. Wat is het verschil tussen artificiële intelligentie en Limp Bizkit? Het eerste doet tenminste nog alsof het zelfstandig kan nadenken.



Wat is dan de overeenkomst tussen artificiële intelligentie en Limp Bizkit? Als ze zelfbewust worden, wordt het pas écht lachen. Also sprach Fred Durst: ‘Goedenavond, wij zijn de Turnstile-covergroep.’ Dat was maar half gelogen, want als Limp Bizkit iets is, drie jaar ver in de jaren 20 van een eeuw die niet de hunne is, dan is het inderdaad een covergroep. Maar dan van Limp Bizkit. Erger nog dan lachen met Limp Bizkit namelijk, is om ze serieus te nemen, en daar is Durst dus zelf ook mee gestopt. Toen hij het podium opstapte, had hij de gitaar van Wes Borland rond de nek. Die liep op zijn beurt met zijn microfoon rond. John Otto, drummer, had de bas van Sam Rivers bemachtigd, die zelf aan de draaitafel stond van de genaamde DJ Lethal. Die zat achter de drums. Er mocht al eens gelachen worden, kortom.

Dat viel ook te zien aan de garderobe van Fred Durst, alsof spullenhulp hem aan een zomerensemble van Balthasar Boma had geholpen. Zijn petje had hij wel nog van vroeger. Een hardnekkig gerucht beweert dat Fred Durst rond de millenniumwisseling eens op restaurant ging, en na het neerzitten gevraagd werd om zijn hoofddeksel af te zetten. Lang verhaal kort: Fred Durst gaat niet meer op restaurant. Borland was ondertussen naar goede gewoonte verkleed als iets dat kort voor podiumtijd nog snel opgegraven moest worden en in bretellen gehesen. En toch werd het nog gezellig. Toen Durst bijvoorbeeld nog voor het eerste nummer al een stel kinderen uit het publiek haalde om het optreden te volgen vanaf de zijkant van het podium. Een kwarteeuw geleden had je nog een hulpdienst aan de mouw getrokken als Fred Durst je om je kinderen vroeg. Nu krijgen ze misschien nog een snoepje mee na afloop. Werther’s Original, schat ik. En toch zat er nog iets tijdloos aan Limp Bizkit. Nog maar net hadden ze ‘Show Me What You Got’ ingezet, of daar kwamen ze al het struikgewas uitgekropen: de bro’s in bloot bovenlijf en petje op halfzeven. Zelfs één tribal-tatoeage gezien in het wild.

Beeld © Stefaan Temmerman

‘We’re here to party like it’s 1999!’ In het publiek keek iemand op van mypension.be om mee te juichen. Durst schikte zich ondertussen in een choreografie waar vaders op leeftijd manhaftig in verstrikt raken als ze de kinderen gaan ophalen van de klasfuif, en hun belofte breken om te wachten vòòr de feestzaal. Na ‘Take a Look Around’: ‘Tom Cruise wrote that song’. Nadat Durst in het publiek was gesprongen: ‘Het ruikt hier naar ajuinen en curry.’ En toen hij weer het podium opklom: ‘Geen zorgen, ik ben niet gevaccineerd.’ Zwijg me van de muziek, maar God sta me bij, ik moest lachen. Ook toen ‘My Generation’ kwam, want tegenwoordig heeft Durst eerder de leeftijd van iemand bij wie je gaat aankloppen voor advies inzake tijdig pensioensparen en het doen en laten bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering, dan dat hij je nog kan leren hoe je ouders boos te maken. Tijdens ‘Nookie’ brak er op luttele meters van mezelf een geriatrische moshpit uit: allemaal mensen die beter zouden moeten weten, want dat wordt straks weer met rugpijn aanschuiven op kantoor maandag, maar het had met wat goede wil iets aandoenlijks. In dezelfde categorie: de gebruikelijke George Michael-cover ‘Faith’. Nog een ander gerucht beweert dat George zelf ’m kut vond. Draagt alleen maar bij aan de vermakelijkheid, vind ik.

Nee, het was vaak geen zicht. Ja, het was soms ongemakkelijk. Awkward zelfs, zoals de festivallende jeugd pleegt te zeggen. En zelfs Alain Remue met z’n beste bloedhond zal met alle moeite ter wereld nooit een Limp Bizkit-plaat kunnen aantreffen in mijn domicilie. Maar ik heb me als bij wonder niet verveeld. Ik stond er ook van te kijken.