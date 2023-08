LIVEBLOG. Clouseau komt naar Pukkelpop. Of ja, daar lijkt het toch sterk op

Oh, de festivalzomer! Humo is aanwezig op alle muziekfestivals en in deze blog brengen we u het laatste nieuws en vertellen we u waar u moet zijn én had moeten zijn.

Tarkastaja, ooit al van gehoord? Dit ‘Finse powerpopduo’ mag op de derde dag van Pukkelpop vanaf 13 uur de Marquee op gang trekken ‘met hun energieke en synth-poppy riffs’. Volgens de website van Pukkelpop werd de band getipt ‘aan team Pukkelpop door een bevriend Fins festival tijdens Eurosonic, het grootste showcase-event in Europa. (...) Finland forever!‘

Klinkt goed, maar ook een beetje vreemd: een totaal onbekende band een uur lang laten spelen op het een-na-grootste podium van Pukkelpop? Een band die pas één single uit heeft met amper luisterbeurten? Een nummer met de zinssnede “You gotta fake it all day long”? En een zanger die toch opvallend veel klinkt als Koen Wauters?

Het Nieuwsblad haalt nog een extra argument boven: ‘Als we Tarkastaja door Google Translate jagen, rolt er de Nederlandse vertaling ‘inspecteur’ uit. Zoals in inspecteur Clouseau?’

En zeg, stond Willy Sommers vijf jaar geleden niet ook op precies dezelfde tijd en plek op Pukkelpop?

