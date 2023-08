Er tekenden zich rond zessen twee filosofische stromingen af voor het hoofdpodium: zij die de vaststelling ‘Macklemore op Pukkelpop’ beantwoordden met ‘Waarom?’, en zij die die opvolgden met ‘Waarom niet?’

Aan de toeloop te zien, was die tweede groep behoorlijk talrijk. Zelf ga ik me er niet meteen voor vastlijmen op een asfaltbaan, maar ik bivakkeerde op voorhand toch eerder in het kampement van ‘Hoeft niet, maar bedankt hoor’. En wat gek was: na afloop merkte ik dat ik niet eens noemenswaardig opgeschoven was richting de andere kant, hoezeer Macklemore ook voor een vorm van breed gedeeld begrip en empathie had gepleit tijdens zijn uurtje podiumtijd.

Nu, empathisch was ik met bakken, want ik had vooral te doen met Macklemore. Dit waren namelijk geen weersomstandigheden waarbij roodharigen zich zomaar op de Main Stage konden wagen zonder brandgevaar. Kort daarvoor moest Thibault Christiaensen nog met behulp van stoffer en blik van het hoofdpodium verwijderd worden na zijn gastoptreden bij Xink, wat zou dat dan worden met Macklemores grote comeback? Want dat was het nu eenmaal, na zes jaar op de reet zitten vegeteren. Over de noodzaak van die terugkeer bestaan allicht ook twee uiteenlopende denkrichtingen, maar we moeten dringend verder.

Na één nummer, het nog nieuwe ‘Chant’, was het al van dattum. Macklemore was gekomen om het leven te vieren, et cetera. Maar toch, het loonde om goed te luisteren, want anders had je zomaar de beste bindtekst van het festival gemist. Macklemore tegen iemand in het publiek: ‘Ben jij jarig? Gelukkige verjaardag. Dat is belangrijk, een hele ronde gedraaid hebben rond Saturnus. Of rond de maan. Nu ja, zoiets.’ Qua idioterie kon het werkelijk niet op, want meteen daarna kwam ‘Thrift Shop’ al, met die blazers die heel hard hun best deden om toch maar de schijn op te houden dat ze niet meeliepen op band. Na ‘White Walls’ waren we plots weer toe aan wat gelul, of Macklemore toch, want zo wist hij uit ervaring: er was niets dat kon wedijveren met live muziek. Voor iemand wiens live-optreden voor de helft op band stond, vond ik dat een boude stelling.

Op andere vlakken was Macklemore consequenter, want in zijn muziek is hij namelijk even melig als in zijn bindteksten. ‘Same Love’ heeft ook na meer dan tien jaar nog altijd een tekst die even knullig als lullig is - ‘When I was in third grade, I thought I was gay’ - maar het was het sentiment dat telde. Minder lovenswaardig was dan weer de gedachte achter ‘And We Danced’, dat kwam met z’n eigen verkleednummertje. Doelbewuste slechte smaak, en dus verschillend van de rest van Macklemores repertoire, dat het normaliter meer moet hebben van de onbedoelde slechte smaak. Ik snapte ook niet helemaal waarom Macklemore vlammen mee had op het podium. Geen enkel nummer van ‘m dat zoiets vereist namelijk, maar goed: als Rammstein eens een stockverkoop doet, twijfel je natuurlijk niet.

Volgde: de kennismaking met zijn begeleidingsband, waarvan je welgeteld niemand kende, en die dus geen enkele aanleiding had om minutenlang aan te slepen. Daarna kwam ook nog een verhaal over z’n dochter, die niet mijn dochter is, noch gaan mijn kinderen naar school met ‘r. Ik wist met andere woorden niet wat ik ermee moest, maar: drie keer raden welk festival het beste was van aaaaaaallemaal? En of we klaar waren voor zijn dj om op ‘play’ te drukken, en ‘Can’t Hold Us’ af te spelen? Vooruit dan: meisjes op de schouders, Macks pensioenfonds weer eens gespijsd. ‘Dat was de beste versie in tien jaar!’, jubelde Macklemore na afloop, en mijn innerlijke Q-luisteraar knikte ook hevig, maar de rest van mij was niet te vermurwen.

Op Pukkelpop gold: Macklemore was less. Dat is een goedkope woordspeling, ja. But shit, it was ninety-nine cents.