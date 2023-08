Merol: ‘‘Hou je bek en bef me’ is mijn serieuste en kwetsbaarste liedje. Tijdens seks ben je zo kwetsbaar’

Merol – Merel Baldé (32) in het echte leven – is na een al drukke festivalzomer klaar om nog eens te knallen, vanavond op de Lokerse Feesten. Dat het onnavolgbare liedjeswonder zich op geheel eigen wijze op haar festivalzomer voorbereidde, verbaast natuurlijk helemaal niet. Maar we moesten toch hard lachen toen we haar op Best Kept Secret lekker bestoft voor een tentje zagen liggen. ‘Ik voel me zelfs schuldig als ik na een optreden mijn tassen niet zelf naar de bus draag.’

Dit interview verscheen voor het eerst in juni 2023 op Humo. Merol speelt 4 augustus 2023 om 21.00 uur op de Lokerse Feesten.

MEROL «Ik ga graag naar festivals. Mijn liefde voor muziek is er begonnen. Op mijn 15de ging ik naar Haldern Pop, net over de Duitse grens: mijn eerste festival, mijn vader en ik, samen in een tentje. Mijn eerste keer Lowlands was ook met mijn vader. Toen gingen er ook vrienden mee. Hun ouders dachten: o, het is oké, Merels vader gaat mee. Maar mijn vader liet ons doen en ging lekker naar zijn eigen bandjes kijken. Al vond ik het wel fijn om ’s avonds mijn ervaringen met hem te delen.»

HUMO Wat heb je allemaal gedaan op Best Kept Secret? Je zag helemaal zwart.

MEROL «Ik hou van vies worden op festivals. Het liefst douche ik me drie dagen niet. Omdat ik zonnebrand smeer en beenhaar heb, blijft al het stof steeds meer aan me plakken. Ik vind het lekker dat ik dan langzaamaan helemaal bedekt word met zo’n grijs laagje, helemaal één word met het wereldje dat zo’n festival is.

»Ik heb deze keer vooral rondgezworven. Vroeger maakte ik een strakke planning – eerst dat podium, dan die tent – nu wilde ik alleen Christine and the Queens absoluut zien, daarna lieten we de dingen gebeuren. En dan kom je natuurlijk langs een karaoketent en wil je even zingen.»

HUMO Echt? Heb je een surpriseconcertje gegeven?

MEROL «Nou, weet je wat ik altijd doe als ik dronken ben? In zo’n karaokebar één van mijn eigen liedjes aanvragen.»

HUMO Dat meen je niet!

MEROL «Mijn vrienden moedigen dat heel erg aan, omdat ik mezelf zo voor lul zet, natuurlijk. Ze hebben mijn liedjes namelijk nooit. Ook nu weer vroeg ik: ‘Hebben jullie ‘Lekker met de meiden’?’ Het antwoord: ‘Sorry, we hebben geen liedjes van jou in ons systeem.’ (lacht) Het is echt een running gag geworden.»

HUMO Maar je optredens in OLT Rivierenhof, vorige week, waren wel weer twee keer uitverkocht.

MEROL «Gek, hè? Het gaat heel goed in België. En toch is er altijd een moment in de bus dat ik zeg: ‘Straks komt er niemand opdagen.’ In Zeeland heb ik op een klein festival gespeeld waar maar honderd man in de tent stond. Toen bleek: dat waar ik zo bang voor ben, is eigenlijk ook leuk, eens iets anders dan een thuiswedstrijd spelen. Er staat wat op het spel, namelijk: zorgen dat die honderd mensen blijven. Na een paar liedjes kreeg ik een biertje van een meisje uit het publiek – Bente heette ze: ‘We weten dat je normaal voor veel meer mensen optreedt, maar wij zijn heel blij dat je er bent.’ Zo lief! Ik werd er helemaal warm van. Dat overkomt me niet op Pukkelpop.»

HUMO En straks sta je in het Sportpaleis, als special guest van Bazart. Dat was je droom, vertelde je ooit. Je show kon, zo zei je, niet groot genoeg zijn.

MEROL «Mja. Weet jij wat je moet zeggen als ze je vragen: ‘Waar zie je jezelf over vijf jaar staan?’ Ik praat dan andere artiesten maar een beetje na. We gaan in het Sportpaleis als band gewoon eens kijken of we het leuk vinden. Zulke plekken zijn niet voor elke artiest geschikt. Billie Eilish bleef overeind in de Ziggo Dome, Dua Lipa haalde het wat mij betreft niet. Bij haar miste ik karakter. Naar Christine and the Queens heb ik echt met open mond staan kijken. Hij had maar drie muzikanten bij, de lichtshow was minimaal en er was af en toe wat rook. Hij trok wel wat kostuums aan en uit, maar verder was de show helemaal gestript. Wat overbleef, was de kern: zijn zang, hoe hij bewoog, zijn performance. Het hoeft helemaal niet groot, besefte ik toen. Eigenlijk heb je niks nodig.»

HUMO Dat is een nieuw inzicht.

MEROL «Inderdaad.»

HUMO Vorige keer zei je nog: ‘Ik wil niet uitgepuurd op een podium staan.’ Je wilde een theatraal totaalconcept, een show met outfits en decors die je allemaal zelf uitwerkte.

MEROL «Maar nu weet ik dat dat één van mijn valkuilen is. Wat Christine and the Queens deed, was uitgepuurd, maar toch theatraal. Het theater is hijzelf. ‘Besef jij wel dat jij eigenlijk genoeg bent?’ zei mijn booker onlangs. Dat besefte ik niet. Ik doe niet aan less is more, dacht ik altijd, maar less ís soms echt wel more. Dus voor deze zomer heb ik beslist: wat we nu eerst gaan doen, is de muziek helemaal goed krijgen – alle arrangementen, de volgorde van de liedjes, de overgangen, het geluid, de solo’s.»

HUMO Voordat je naar reuzeclitorissen als props gaat zoeken.

MEROL «Precies. Ik ben nu meer aan het zoeken naar: waar kan ik klein gaan?»

‘Als ik dronken ben, vraag ik mijn eigen nummers aan in karaokebars. Maar ik zet mezelf zo voor lul, want ze hebben mijn nummers nooit.' Beeld Johan Jacobs

GEEN DRANK

HUMO Op je laatste ep zing je in ‘Dankspeech’: ‘Iedereen gelijk en succes is een keus.’ Dat is ironisch bedoeld, neem ik aan? Aan het idee dat iedereen Bill Gates kan zijn, en dat het je eigen schuld is als dat niet lukt, gingen al veel mensen kapot.

MEROL «Natuurlijk. Het is totale onzin dat alles maakbaar is. Volgens mij ligt heel veel aan waar je geboren bent, hoe rijk je ouders zijn, je gender, je huidskleur...»

HUMO Ik vraag het omdat je ook al zei: ‘Ik kan niet tegen mijn verlies. Ik zorg er dus voor dat ik niet verlies en krijg wat ik wil.’ Jij wilde het maken en dat is gelukt.

MEROL «Ik vind het wel lastig als je dat zegt. Voor mij voelt het niet alsof het ‘gelukt’ is.»

HUMO Je wilde artiest zijn en dat ben je. En je hebt lol.

MEROL «Nou, ik merk wel dat lol hebben een beetje dreigt te verdwijnen. In het begin was ik erg naïef. Ik liep als Alice in Wonderland rond in mijn eigen leven: ‘Ooooo, wat gebeurt er allemaal!’ ‘Lekker met de meiden’ was viraal gegaan, ik mocht af en toe komen praten op de radio. Dit is het, dacht ik: ik ben doorgebroken. Maar een paar jaar geleden was ik alleen maar bezig met: ‘Goed, ik sta op een podium, nu moet ik focussen op hoe ik erop kan blijven.’ Ik denk dat ik op dit moment met elk optreden een beetje beter word, maar bij elke stap vooruit zie ik beter wat er allemaal nog niet goed is: ik struggel nog heel veel met het geluid tijdens liveshows, ik zing nog niet goed genoeg, het publiek doet niet altijd wat ik wil. We nemen nu ook elke show op en spelen die achteraf nog eens af. En we repeteren met zaalgeluid: dat deden we vroeger niet. Ik kom er steeds meer achter dat muziek maken niet zo anders is dan theater spelen (Merol studeerde af aan de toneelschool, red.). Dat betekent: veel repeteren. En ook: niet drinken voor een show. Rond popartiesten hangt de romantiek van na een optreden de festivalwei opgaan, drugs gebruiken en drinken. Nu, als je de volgende dag weer veertien liedjes moet zingen, is het echt geen goed idee om veel te drinken, want dan droogt je stem uit. Maar vanwege die romantiek doe je dat in eerste instantie toch. Nu drink ik niet meer. Artiest zijn is arbeid.»

HUMO Ik hield zo van het beeld dat je vroeger had: ‘Als je optreedt, maak je een deal met je publiek: zij aanbidden jou en jij gedraagt je even als God.’

MEROL «Ik zei het net al: muziek is ook theater. Je speelt een rol.»

HUMO Sommige artiesten dreigen dat weleens te vergeten en beginnen te geloven in hun eigen goddelijkheid. Heb je jezelf daar al op betrapt?

MEROL «Je krijgt natuurlijk wel een high na zo’n optreden. Als je daarna nog gaat signeren en iedereen je staat te aanbidden, ja, dat doet wel iets met je. Maar vervolgens ga ik samen met mijn nuchtere bandleden de bus inladen, want ik voel me schuldig als ik mijn tassen niet draag. Dan ben ik meteen weer God af. Mijn vrienden zitten allemaal in het theater. Misschien helpt dat ook, misschien dat artiesten in de muziek vaker tegen elkaar zeggen: ‘Wij zijn toch wel heel erg cool!’»

HUMO Ik denk dat veel artiesten zich ook oppompen om hun onzekerheid te maskeren.

MEROL «Ik moet ook kleren aantrekken, hoor, die mij helpen geloven dat ik hot ben. Als ik zelf niet geloof dat ik goddelijk ben, doet een publiek dat natuurlijk ook niet. ‘Je bewegingen moeten veel groter,’ zei een bevriende regisseur me gisteren nog. Op zo’n groot festivalpodium zomaar een beetje half een arm uitsteken, dat ziet niemand. Ik moet daar echt hard aan werken. Het mag niet te keurig worden.»

HUMO Huh? Keurig, jij?

MEROL «Ja, in mijn normale leven ben ik best wel keurig. Dat is juist waarom ik het zo fijn vind om op te treden, omdat ik daar mijn keurigheid van me af kan laten glijden. Maar ik moet toch opletten dat ik mijn keurigheid niet meeneem op het podium. Vooral op festivals als Pukkelpop, waar tientallen camera’s je tot in het kleinste detail volgen. Ik merk dan dat ik opeens bindtekstjes uit mijn hoofd ga leren, uit angst dat ik iets fouts zeg. Ik moet mezelf dan echt tot de orde roepen: ‘Stop daarmee, als je improviseert ben je veel funnier.’»

HUMO Ik dacht dat je een natuurlijk neiging had je zin te doen. Je stopte met toneel en ging muziek maken omdat je je eigen baas wilde zijn. Om dezelfde reden ging je bij je eerste platenfirma weg.

MEROL «Ja, er zit iemand heel autonoom in mij, iemand die durft en doet. Maar net zo goed zit er ook een bang meisje in mij, dat dan opeens ‘Help!’ roept en als een gek gaat pleasen. De ene wil als muzikant de studio in en daar zien wat er gebeurt – ze is niet bang voor flaters. De andere wil houvast en zou het liefst een blauwdruk hebben van hoe je een goeie popsong moet schrijven. Ik ben naarstig op zoek naar een balans tussen de twee. Vooral tijdens het schrijven moet ik mezelf dwingen niet te veel rekening te houden met wat een label of radiozender wil. StuBru en Radio 1 draaien mijn liedjes wel, maar hier in Nederland doen de radiozenders dat niet.»

HUMO En jij wil dat graag?

MEROL «Nou, mij maakt dat eigenlijk geen reet uit, maar van managers hoor ik dat festivalprogrammators boeken én betalen op basis van radioplaylists, en ik wil wel zoveel mogelijk spelen en ook wel een beetje verdienen. Voor liveshows heb je ook hits nodig. Als ik tijdens een optreden merk dat het publiek tam is, maar weet dat ‘Lekker met de meiden’ nog moet komen, ben ik gerust, omdat ik weet dat iedereen daar sowieso los op gaat.

»Ik ben ook niet vies van commercieel denken. Ik hou van het spel, vind het leuk op ideetjes te broeden over hoe ik de sociale media in mijn voordeel kan gebruiken. Maar ik ben wél vies van muziek maken die ik eigenlijk helemaal niet leuk vind. Ik heb eens zo’n nummer gemaakt. Nee, ik zeg niet welk, maar ik speel het niet meer, want ik merkte dat ik op het podium steeds verder naar achter ging staan, alsof ik me wilde verstoppen. Dat was een duidelijk teken. Ik schaamde me gewoon. Dat is een les geweest: ‘Oké, Merel, je hebt te hard geprobeerd een radiohit te maken: dat is niet wie jij bent.’»

KIJK NAAR MIJ

HUMO Heerlijk hoe jij jezelf steeds tot de orde roept. In je nummers doe je dat ook. Eén van mijn favoriete songs is ‘Patronen’: ‘Ik val steeds in patronen / Weet niet hoe dat te voorkomen / Met mijn ogen open / Blijf ik in mijn valkuil lopen.’ Een poëtische samenvatting van wat Freud herhalingsdwang noemt, weet je dat?

‘Mij maakt het geen reet uit dat Nederlandse zenders me niet draaien, maar festivalprogrammators boeken én betalen helaas op basis van radioplaylists.’ (foto: live op OLT Rivierenhof) Beeld Johan Jacobs

MEROL «Ik zou nu ja kunnen zeggen om slim over te komen, maar ik weet niet wat dat is, herhalingsdwang.»

HUMO Bijvoorbeeld een man die een ijskoude moeder heeft gehad en steeds opnieuw op ijskoude vrouwen valt, in de hoop die wél tot liefde te kunnen bewegen.

MEROL «Ach zo. Wat ik in relaties altijd doe, is zoveel geven dat ik op den duur mijn eigen behoeftes niet meer herken en denk: huh, wie ben ik ook alweer? Waarop ik de relatie verbreek en wegga, omdat ik geen andere uitweg zie. Vervolgens ga ik dan naar iemand anders om weer precies hetzelfde te doen. Terwijl ik natuurlijk had moeten proberen de dingen op te lossen in relatie nummer één.»

HUMO Lukt het je al de valkuil te vermijden?

MEROL «Natuurlijk niet! (schatert). Ik herken het nu wel wanneer ik het weer doe. Ze zeggen dat dat een begin is, maar wat doe je er verder aan? Ik vind praten – durven zeggen wat ik wil en niet wil – heel moeilijk, want dat zou weleens iets kunnen zijn dat die ander niet wil horen. Ik heb er al wel een paar therapiesessies voor gevolgd, maar dat volstaat niet, want wat je doet is niet rationeel.»

HUMO Wilde je weten waar dat vandaan komt? Je hebt leuke ouders die altijd voor je hebben geapplaudisseerd en je aandacht hebben gegeven.

MEROL «En toch zoek ik aandacht. Gek, ik weet het.»

HUMO Ik las wel dat je het moeilijk vond om de aandacht thuis te moeten delen toen je zus geboren werd. Is het waar dat je de blokkentoren van je zus daarom altijd omver duwde?

MEROL «Ja. Erg, he? Misschien is het wel zo, dat mijn zucht naar aandacht daar iets mee te maken heeft. Naar filmpjes van vroeger kan ik ook niet kijken, omdat ik telkens door het beeld ren als mijn moeder mijn zus wil filmen.»

HUMO Hahaha.

MEROL «Ik schaam me daar nu zo voor.»

HUMO Is je zus even getalenteerd als jij?

MEROL «Zij is nog véél getalenteerder. Zij kan wél instrumenten bespelen – ik had daar de discipline niet voor. En ze kan waanzinnig goed zingen. Op de verjaardag van mijn oma zei zelfs mijn grootoom tegen me: ‘Zij kan toch veel beter zingen dan jij?’ Ze werkt wel in de muziek, maar als programmeur.»

HUMO Zij voelt niet de drang om op een podium te gaan staan?

MEROL «Toch wel. Ze heeft een eigen band: Vera & The Sleepover Club. Maar het ambitieuze en ondernemende zit er bij mij dan weer dieper in. Maar ach, wij vinden kwaliteit misschien belangrijk, maar doet het er in de muziekbusiness eigenlijk wel echt toe? Ik kan daar soms zo boos van worden. Als vrouwen of mensen van kleur hun positie innemen, is er meteen discussie: ‘Ja, maar, is het wel kwaliteit? Want daar gaat het om.’ Dan denk ik: maar jongens! De hele muziekindustrie wordt geregeerd door middelmaat, en die middelmaat is altijd goed genoeg geweest. Waarom moeten vrouwen en mensen van kleur dan plots wel excelleren? Ik weet nog dat ik vorig jaar Alt-J zag als afsluiter op Best Kept Secret en dacht: nu staan jullie op de mainstage en maken jullie het niet waar. Wat een saai popconcert was dat. Maar dat zijn mannen, die komen daarmee weg.»

HUMO Ik heb altijd moeite gehad met het idee van quota, maar door een interview met jou over de reden waarom jij een vrouwelijke gitarist wilde, zag ik in dat ik me ook door het kwaliteitsargument heb laten misleiden.

MEROL «Het is natuurlijk kut als je voelt: ik word hiervoor gevraagd omdát ik vrouw ben, maar quota leiden er wel toe dat mensen in een andere vijver gaan vissen waarin óók kwaliteit zit. Mijn drummer is nu een vrouw en zij is echt waanzinnig. Weet je, een drum is een heel mannelijk instrument – het neemt letterlijk de meeste ruimte in op een podium. Als achter dat drumstel dan een vrouw zit, ontroert me dat, omdat het zo’n emancipatoir beeld is.»

HUMO Jij hebt in het normale leven moeite met ruimte innemen. Ik vind dat ook moeilijk.

MEROL «Dat is ook echt een vrouwending, denk ik. Ik merk dat zelfs op het podium, dat ik tussen de liedjes door heel hoog praat: (piept) ‘Hey, hallo allemaal!’ In plaats van te zeggen: (met basstem) ‘Hallooo daar!’ Dat heeft ook te maken met dat gevoel van: let maar niet op mij, hoor, ik doe maar wat. ‘Je doet helemaal niet zomaar wat,’ zeg ik dan tegen mezelf. ‘Dus ga staan voor wat je doet, wees die superwoman. Wees baas!’»

‘Ik heb een tijd gedacht: ik wil serieus genomen worden, en dat lukt niet met ‘Hou je bek en bef me’. Het werd gezien als eengrap, maar het is mijn breekbaarste nummer.' Beeld Johan Jacobs

OPA JOE

HUMO ‘Jij steelt hier alle ruimte / Want dat verdien jij, toch?’ Zing je in het heerlijke ‘Applaus’, waarin je het patriarchaat de deur wijst. Is het omdat jij het zo moeilijk vindt om ruimte in te nemen dat je je extra boos maakt dat mannen dat zo makkelijk doen?

MEROL «Natuurlijk! Zeker als ze op BKS in al die ruimte nog ’ns een slecht optreden geven ook. Terwijl vrouwelijke artiesten bij elkaar worden geveegd en in een vrouwenrubriekje worden gestopt. Vrouwen-in-de-muziek is nu een ‘genre’. Het stoort me vreselijk dat Froukje, S10, Meau en ik altijd in één adem worden genoemd, terwijl we totaal verschillende muziek maken. Bart Peeters, Metejoor, Brihang en Bazart brengen ze toch ook niet samen onder de noemer ‘mannenmuziek’. Elke keer als ik in een stuk over de opkomst van vrouwen in de muziek onze namen weer zie staan, denk ik: hebben jullie nu door dat je me aan het reduceren bent tot ‘vrouw’? Woest word ik ervan.»

HUMO Nog een stukje uit ‘Applaus’: ‘Je strooit maar met je woorden / Jouw mening is van goud / En de wereld moet ’t horen, koste wat het kost want / Alles draait om jou.’

MEROL «Ja, ik weet nu al dat ik me straks ga doodschamen als ik naar huis ga. Dat ik zal denken: o, ik heb weer veel te veel zitten lullen. Terwijl ik mannen mening na mening zie verkondigen, op tv, in de krant…»

HUMO Ja, hoe doen die dat, hè? Wat heb je daarvoor nodig?

MEROL «Een bord voor je kop? Of heel veel zelfvertrouwen. Ik hou van mensen die stilstaan bij de ruimte die ze innemen. Zo’n Jacinda Ardern (ex-premier van Nieuw-Zeeland, red.) die zegt: ‘De ‘volle tank’ die nodig is voor deze job heb ik niet meer, dus ik stop.’ Hoe lang is Mark Rutte nu al premier van Nederland? Twaalf jaar? Als hij eerlijk was, zou hij toch ook moeten toegeven: ‘Volgens mij sta ik niet meer met beide benen in de samenleving en heb ik te veel fouten gemaakt. Het is tijd om te gaan.’ Het feit dat hij er nog steeds zit, vind ik hét bewijs dat hij een slechte premier is. En Joe Biden, die is 80. Ik wil hem geen opa noemen – ik wil niet age shamen, maar toch: hoeveel oude mannen zijn er niet aan de macht? Kúnnen die oude mannen dat wel, de wereld regeren? En zien we net zoveel oude vrouwen? Als ik zou mogen kiezen tussen Biden en zijn vice-president Kamala Harris, dan wist ik het wel, hoor.»

HUMO Jacinda Ardern stopte ook omdat ze bij haar gezin wilde zijn. Dat is wel weer heel rolbevestigend.

MEROL «Tja. Dat is haar vrije keuze. Al leven we natuurlijk wel in een systeem dat haar keuze nog steeds aanmoedigt. Dus in hoeverre is er dan sprake van vrije wil?»

HUMO Op je vorige plaat had je het over de druk van de maatschappij op dertigers.

MEROL «Ja, als je rond die leeftijd geen relatie, huis en kinderwens hebt, vraagt iedereen: ‘Gaat het wel goed met je?’»

HUMO Hebben je ouders zich geplooid naar de maatschappelijke verwachtingen? Je vader is accountmanager, maar speelt ook drum. Je moeder is lerares Nederlands, maar is ook artistiek.

MEROL «Mijn vader werkte fulltime en mijn moeder was meer thuis voor de kinderen. In die zin was de verhouding wel genderstereotiep.»

HUMO Wat ik bedoelde is: of ze niet liever een leven als artiest hadden willen leiden.

MEROL «Mijn moeder volgt nu, naast haar werk, een opleiding tot stoffeerder. Ik heb mijn vader nooit gevraagd of hij liever drummer was geworden.»

HUMO Van wie heb jij je lef, denk je?

MEROL «Goh, mijn moeder vind ik stoer, omdat ik heb gezien hoe ze heel vaak toch voor zichzelf heeft kunnen kiezen. En mijn vader heeft een band waarmee hij in witte werkmanspakken muziek maakt met olievaten en kettingzagen. Daar is ook lef voor nodig. Lef heeft niet per se met schreeuwen en schijnwerpers te maken.»

HUMO Waarom in jou ook iemand huist die houvast wil, kan ik nog steeds niet thuisbrengen. Je hebt weleens verteld dat de scheiding van je ouders op je 16de een moeilijke periode voor je was, omdat je toen zag dat ook zij kwetsbaar waren.

MEROL «Ja. Dat is zo. Die scheiding was heel heftig, maar daarna hebben mijn ouders zich allebei keihard ontwikkeld. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld haar rijbewijs gehaald – iets waarvoor ze haar hele leven bang was geweest. In noodsituaties ga je vaak je grenzen verleggen. Ik heb ook op zo’n moment beslist met theater te stoppen en liedjes uit te brengen. Mijn relatie was net op de klippen gelopen, ik woonde weer op kamers en er was niet veel van me over. Het liedje ‘Beter als ik slecht ga’ gaat daarover, dat alles soms even heel slecht moet gaan, alles door je vingers moet glippen, zodat je gedwongen bent te denken: waar gaat het allemaal ook weer over? Ik merk dat ik in zo’n situatie altijd goed gedij.»

HOU JE BEK

HUMO Ik ben in de AB naar je show gaan kijken en wilde lekker hard ‘Hou je bek en bef me’ meezingen, maar het nummer was al half voorbij toen ik besefte dat je het aan het zingen was. Het leek wel alsof je het had verstopt.

MEROL «We zetten het nummer nu in als een ballad, en daarna schakelen we over naar de oorspronkelijk beat.»

HUMO Ik vraag het omdat je her en der leek te zeggen dat je voorbij dat nummer wilde. Waarom? Ik vind het nog steeds één van je beste liedjes, met bovendien een essentiële boodschap. Ik kan als moeder mijn dochter wel leren opkomen voor haar genot, maar dat jij in dat nummer de kwestie zo kernachtig samenvat, werkt veel beter.

MEROL (denkt na) «Het is goed dat je me dat nog ’ns zegt. Er is wel een fase geweest dat ik dacht: ik wil serieus genomen worden en dat lukt niet met dat nummer, want iedereen denkt dat het ironisch bedoeld is. Tijdens mijn deelname aan ‘De slimste mens’ was er ook bijna elke aflevering wel iemand die zei: ‘Hou je bek en pijp me’ – of iets in de trant. Er werd altijd een grap gemaakt van dat liedje. Ik ben er toen wat afstand van beginnen te nemen, want het is helemaal geen grap, het is mijn serieuste, eerlijkste en kwetsbaarste liedje. Tijdens seks ben je zo kwetsbaar. Ik ook. Dat liedje zingen voelt voor mij elke keer als een bevrijding, een overwinning op mijn angsten. Je hebt gelijk, misschien moet ik dat nummer voortaan aankondigen met: ‘Nu komt mijn serieuste nummer van de avond.’ (Merol houdt woord: tijdens haar optreden in OLT Rivierenhof verwijst ze naar ons interview voor ze ‘Hou je bek en bef me’ inzet, red.)»

HUMO Iets anders: ik zag dat je een riem hebt van de collab tussen H&M en Thierry Mugler.

MEROL «Ja, die riem met de grote ‘M’ als gesp, die moest ik natuurlijk hebben.»

HUMO Tuurlijk, maar ik vroeg me ook af hoe je dat rijmt in je hoofd: enerzijds nummers schrijven als ‘Het feest is al voorbij’ en demonstreren met Extinction Rebellion, anderzijds kopen bij H&M.

MEROL «Aha, jij wil me op hypocrisie betrappen!»

HUMO Nee, nee. Ik ben echt benieuwd naar je overwegingen. Ik weet me er zelf soms geen raad mee.

MEROL «Kijk, we leven in een kapitalistisch systeem, we moeten ‘kopen’ en op dit moment zijn de duurzaamste producten ook de duurste: vleesvervangers zijn duur, treinen zijn duur – en ook nog eens nooit op tijd. Door de grote ongelijkheid zijn er hele lagen van de bevolking die het zich niet kunnen permitteren om duurzaam te leven. Op dit moment is de discussie: moeten we parkeren nóg duurder maken? Maar dan wordt parkeren iets voor de rijken. De overheid wil ons gedrag sturen met straffen, maar dat zou veel meer op maat moeten. Miljonairs zal het aan hun reet roesten dat ze een boete moeten betalen voor een snelheidsovertreding. Voor hen zou een taakstraf veel passender zijn. En de overheid moet er ook voor zorgen dat ik niet meer bij H&M koop (lacht). Ik maak mijn outfits zoveel mogelijk van deadstock (onverkochte, red.) stoffen en probeer er daarna ook zoveel mogelijk van te hergebruiken.»

HUMO En je demonstreert met hart en ziel tegen subsidies voor fossiele brandstoffen.

MEROL «Ja, maar demonstreren is ook iets waar je tijd voor moet hebben. Als je drie kinderen moet opvoeden in je eentje, heb je echt wel wat anders aan je kop. En, ja, ik demonstreer tegen de olie-industrie, maar ik zit daar met mensen die ik leuk vind en dat demonstreren geeft mij ook een gevoel van waarde, dat ik zinvol bezig ben. Ik zit daar dus ook voor mezelf, omdat ik me er beter door voel. Het heeft, zeg maar, ook iets egoïstisch. Dat is waar ik nu op hoop: dat we straks allemaal om egoïstische redenen het goede zullen doen.»

