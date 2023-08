Met haar show op Pukkelpop bewijst Girl in Red dat ze klaar is om de hele wereld te veroveren

Girl In Red uitte zich op Pukkelpop niet als een ultra van Standard de Liège maar als een ander soort hooligan.

Marie Ulven Ringheim viel met de deur, voorgevel en platen vol asbest in huis. ‘You stupid bitch, can’t you see, the perfect one for you is me’: wat als een songtekst een kopstoot kon uitdelen.

Een halve minuut later was ze aan het crowdsurfen, het eilishesque gejoel overtrof op een bepaald moment zelfs de Noorse haar muzikanten en zo werd ‘You Stupid Bitch’ een anthem waarvan het bestaan mij vreemd genoeg was ontgaan. ‘Body and Mind’ was de volgende song als een losgeslagen stoomtrein. Marie Ulven Ringheim van Girl In Red is niet meteen de beste zangeres, zo bleek, wat ze dan weer compenseerde met tonnen overgave.

‘Ze is precies bekend,’ fluisterde een verdwaalde vijftiger, trotse bezitter van het understatement van het weekend. Een uitzinnige Marquee keelde ‘Girls’ mee, ‘Bad Idea’ was haar ‘You’ll Never Walk Alone’, ‘Serotonin’ reed dwars door de dranghekken die gelukkig van doodgelukkig onderscheiden. Girl In Red is, zo leert het internet mij, een queericoon, maar na wat ze op Pukkelpop toonde – hoe graag én goed kun je je beroep uitoefenen? – is ze klaar om de hele wereld te veroveren.

Hier en daar furieuze punk, soms pop, ‘Midnight Love’ was zelfs traag en toch wist Ringheim ook op zeldzame rustmomenten te boeien. ‘Did You Come?’ kondigde ze aan als een ‘anti-cheating anthem’, afsluiter ‘I Wanna Be Your Girlfriend’ was voorzien van een vuurwerkgordijn, naar analogie met een show die van begin tot eind knetterde.

En toch krijgt het beste wat Noorwegen in jaren heeft voortgebracht slechts vier sterren? Ja, omdat we overtuigd zijn dat ze nog lang niet de top van haar kunnen heeft bereikt.

Beeld Koen Keppens

