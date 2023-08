Na Elmer en haar mishandelde dj-hond kon je alleen maar denken: wát heb ik net gezien?

Het is heftig ontwaken uit een droom waarin de besnorde zus van Merol haar pluchen hond tot bloedens toe in elkaar slaat en haar mond afveegt met een mannenonderbroek, maar weet u wat pas echt dolt met uw darmen en gedachten? Bovenstaand tafereel voor je ogen zien gebeuren. Welkom bij Elmer op Pukkelpop.

Merel Pauw, want zo heet Elmer echt, kwam naar Kiewit en nam mee: een pluchen hond dus, genaamd Skipper, een vaas vol nepbloemen, een waslijn en het voornemen om haar publiek drie kwartier te verwarren.

‘De mooiste dingen zijn meerdere dingen tegelijkertijd,’ sprak de Nederlandse ons toe. Ze voegde véél daden bij dat woord. Haar optreden was tegelijk een strakke rapshow, een anarchistische kindernamiddag en de eindproef op het conservatorium van een nog wat zoekende cabaretier. Met haar plaksnor, een mannenpak en op z’n tijd een manisch dansje deed ze evenveel denken aan David Byrne als aan Christine and the Queens en zelfs aan Gert met een aan lagerwal geraakte Samson – een typetje dat ze in haar bindteksten jammer genoeg helemaal losliet.

Ter illustratie drie willekeurige flarden uit Elmers songs die haar wrange, van verschillende potten gerukte gevoel voor humor vatten. Eén, uit ‘Fantastisch’: ‘Ik heb toch geen tijd voor rouw / Als ik van het leven hou / Het lijkt wat drastisch / Maar zonder jou gaat het ook fantastisch.’ Twee, uit de feministische pastiche ‘Lager': ‘Dick als Dikkertje Dap, lang als een giraf / Nou hopen dat-ie past, want ik ben al nat.’ En drie, uit ‘Suzan en Freek’: ‘M’n vlijmscherpe woorden zijn m’n allergrootste weapon / en weapon is geweer in het Engels.’

‘Ik neuk je vader zonder condoom!’ scandeerde de hossende meute in het laatste nummer – tegen dan keken we zelfs daar niet meer van op. Het gemiddelde middagvertier op een festival kun je ’s avonds niet meer navertellen, maar ik wed voor vijf bonnen en een krat Cara dat iedereen in de Club zich Elmer volgend jaar nog herinnert en denkt: wat hebben we daar in hemelsnaam gezien?

