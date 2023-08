Nabihah Iqbal deed met haar liedjes de regenwolken boven de Pukkelpop-weide verdwijnen

Ontdekking van de dag: Nabihah Iqbal, de Britse muzikante/zangeres/songwriter/interviewster/radiomaakster/ex-juriste/schrijfster/kunstenaar die schuine streepjes tekortkomt, maar sterren te over verdient.

De muziek die ze maakt is ook al zo’n oneindige opeenstapeling van geuren en kleuren: Joy Division én ambient, Bauhaus én shoegaze, ambient én spoken word én Tirzah én Arooj Aftab. Muzikale hutsepot, pittig gekruid.

Op Pukkelpop outte Iqbal zich zelfs, zonder angst voor represailles, als een overtuigde numetalfan. Ze betreurde het feit dat ze straks niet naar Limp Bizkit kon gaan kijken en ze jaste er een werkelijk geweldige cover door (‘Be Quiet and Drive (Far Away)’) van Deftones. Eclectisch is geen scheldwoord.

Ze voorzag elk nummer, waarvan de meeste uit het prachtige ‘Dreamer’ kwamen (dit jaar uitgekomen op Ninja Tune), van tekst en uitleg. ‘This World Couldn’t See Us’ was, zo vertelde ze, gebaseerd op de klassieke roman ‘Tess of the d’Urbervilles’ van Thomas Hardy, ‘geen boek dat je moet lezen als je al depressief bent’. ‘Zone 1 to 6000’ was een ode aan Londen in de vorm van zinderende postpunk, ‘Lilac Twilight’ een lieftallig reisje door de kosmos, gegidst door een stel loepzuivere, tollende gitaren.

Beeld © Stefaan Temmerman

‘Sunflower’ ging, voortgestuwd door een machtige kickdrum, over een obsessie van ’r: artiesten die te vroeg gestorven zijn, zoals de Britse dichter John Keats, Jeff Buckley en haar maatje SOPHIE. Nabihahs lijzige vocalen waren ondanks de rustige toon verzwaard door verdriet. ‘Gentle Heart’ ging over de zorgeloosheid van de early twenties, al lag ook dáárin de treurige gedachte besloten dat die al lang voorbij zijn. Nabihah Iqbal was zelf het doekje voor het bloeden: ze bracht haar donkere liedjes met een regenwolken verdrijvende glimlach.

Optreden gemist? Herkansing in de Botanique in november.