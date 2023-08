Partiboi69 gaf de Boiler Room beter terug dan hij hem gekregen had

De jaren 90 hebben gebeld: ze vroegen of het niet wat zachter kon, zo hard is de dancescene de jongste jaren geobsedeerd door trance, hardcore en al het andere gestamp waar Zillion-gangers naar luisterden als ze niet bezig waren met vogelen of vliegend geld oprapen. Geen wonder dat de Boiler volstond voor PartyBoi69, een Australiër met een terugwijkende haarlijn en een foute zonnebril die overal draait alsof het oudejaarsavond 1997 is en Frank Verstraeten hem nog een beduimelde envelop schuldig is.

Nuance? Opbouw? Daarvoor moest u bij Balthazar zijn. Partiboi69 had namelijk de taak gekregen om de Boiler Room naar de avondshift te sleuren. Geen gezapig overdags gewieg meer, er moesten voeten van de vloer en vuisten in de lucht.

Je weet dat dat lukt als je ‘Get On Up’ van DJ Rush erin gooit, hardtechno die qua schaamstreekbeving de Satisfyer benadert en die qua melodisch gevoel aanleunt bij een fabriek voor nummerplaten. Wat later kwam ‘FTS' van Showtek voorbij! ‘Stereo Destroyer’ van Miss Djax & Human Resource versus Marshall Masters! Dat is niet meer stampen, dat is sjtampen.

Grijnzen deden we bij de eindeloos herhaalde atencioooon uit ‘Resident of This World’ van DJ Julio en helemaal bulderlachten we bij een nummer dat in twee beats veranderde van een flard Bicep naar iets van Regi uit de tijd dat hij met DJ Wout het onvolprezen Flesh & Bones was. U weet wel, toen de nacht nog zijn beste vriend was en niet Jaap Reesema.

Het meezingmoment kwam op het laatst met ‘K on my D + C’, waarin de letters staan voor ket, dick en clit. De brakke zang van Partiboi zelf was alleen maar goed voor de funfactor. Voor traditionalisten was dit potsierlijk en rücksichtlos hard, maar een volle, vibende Boiler liegt niet: Partiboi69 gaf de tent beter terug dan hij hem had gekregen.

Beeld Koen Keppens

