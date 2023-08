Pukkelpop 2023: alle recensies op een rij, van het allerbeste tot het allerslechtste

★★★★★

Stand-upcomedy of een punkoptreden? De woeste, sarcastische performance van Bob Vylan toverde een demonische grijns op ons gezicht. Vijf sterren!

‘We gaan beginnen zoals we meestal doen: met wat lichte stretching en wat meditatie,’ aldus de dodelijk laconieke Bob Vylan-frontman Bobbie Vylan. ‘We’re not the pacifist kind of punk,’ klonk het. ‘We’re the violent kind of punks.’ Zo bleek. Lees hier de volledige recensie.

Turnstile bracht op de Main Stage van Pukkelpop een gróótse prestatie, het optreden van het fucking weekend!

Een goudvis blijft groeien naargelang de beschikbare ruimte. In een armetierig visbokaaltje kwijnt zo’n kleine Goldie weg, maar zet ’m in de oceaan, en hij weegt binnen de kortste keren 30 kilo. En zo is het ook met Turnstile, het bescheiden hardcoregroepje dat vorig jaar op de Main Stage van Werchter, en nu nog méér op die van Pukkelpop, mastodontische proporties aannam. Gróótse prestatie, optreden van het weekend! Lees hier de volledige recensie.

De focus van een bloedhond, de sixpack van een kooivechter en een unieke stem: Obongjayar tekende voor het meest sexy concert van heel Pukkelpop

Obongjayar trok in de Lift in één set van schurende jazzpunk via zwoele african vibes naar boterzachte soul. Drie keer bijzonder raak en goed voor één van de absolute revelaties van het weekend. Lees hier de volledige recensie.

Brutus op Pukkelpop: slagerij Mannaerts kapte onze romp in ribbetjes

Het was een lief, wit hartje dat Brutus bij het begin op het achterdoek liet projecteren, maar dat het vervolg niet lief zou zijn, wist het kleinste kind. Het werd uiteindelijk een witheet uur, dat zich langzaam om de kransslagader klemde. Lees hier de volledige recensie.

Bezorgde ouders trokken grote ogen toen ze hoorden wat hun kroost allemaal meezong met Yungblud op Pukkelpop

Yungblud: ‘Tonen dat je een fan bent? Simpel, je draagt gewoon roze sokken!’ Fair Enough. Een hele dag hield ik mijn ogen gericht op de onderste helft van de festivalbezoekers. Vanzelfsprekend veel klassieke witte en zwarte sokken. Ook blauwe, gele, rode, groene en zelfs enkele combinaties. Maar een roze paar viel nergens te bespeuren. Dat zal wel een vijandig en duf showtje worden dan? We waren nog nooit zo fout. Lees hier de volledige recensie.

Tijdens Osees op Pukkelpop kon je even vrezen: hier vallen doden

Soms is moeilijk doen erg makkelijk. John Dwyer, see-eeh-ooh van Osees, heeft er een handje van weg om zijn groep, zodra ze wat bekendheid begint te verwerven, eigenhandig een stok in de wielen te steken. Momenteel heet zijn band Osees, maar de laatste twintig jaar kende u die misschien ook als (haalt diep adem) OCS, Orange County Sound, The Ohsees, The Oh Sees, Thee Oh Sees, Oh Sees, en – duidelijk een mindere dag – Piepke en de Duikers. Alles opgeteld hebben al die bands meer platen uitgebracht dan een gemiddeld getalenteerd schrijnwerker nog kan tellen met inzet van alle ledematen. Lees hier de volledige recensie.

Het aanstekelijke geluk van Angèle: tong uit de mond, schuddende kont, middelvingers in het verzet

Angèle zit in de lift, op weg naar de hoogste verdieping van de fierste wolkenkrabber van de showbizz – naar boven, naar boven, naar boven. Behoudens verbijsterende accidenten of, ik zeg maar iets, een muzikale samenwerking met Marc Coucke, is het onvermijdelijk dat zij ooit aan de absolute top zal staan. Op Pukkelpop kon ze al zo goed als boven de wolken uit kijken. Lees hier de volledige bespreking.

Crack Cloud was het opwindendste, wildste, en totaal-van-de-pot-gerukste dat we op Pukkelpop zagen

Wat is nu weer in hemelsnaam een Crack Cloud? Een eigenaardig gevormde cumuluswolk? Een zurige boerwalm van Walter Michiels? De ochtendlucht in Aalst? Nope, het is wél een verpletterend musicerend, machtig stel postpunkers uit Vancouver, die zojuist de Lift aan frennen vaneen hebben gejamd. Lees hier de volledige recensie.

Het koningsduo van blackwave. deed zelfs tieners uit hun dak gaan op een trompetsolo

‘Als de golven rondom je zwart worden, is het de hoogste tijd om veilig aan wal te gaan.’ Het was de enige les van mijn zweverige surfmonitor die me is bijgebleven toen ik ei zo na verzoop in het nochtans azuurblauwe sop. Op een festivalweide geldt het omgekeerde: hoort u ergens geroezemoes over een zogenaamde blackwave.? Trek er in galop naartoe, want het wordt — beloofd! — een van dé shows van uw weekend. Dat bewees het koningsduo nog maar eens op de heilige gronden van Kiewit. Lees hier de volledige recensie.

Het publiek bereikte bij Black Box Revelation een gradatie van begaaidheid die normaal gezien gereserveerd wordt voor de cyclocross van Loenhout

‘Donderdag is de avond van de vroege piekers, alright!’ Jan Paternoster begroette een uit haar voegen barstende Dance Hall en zette het nummer ‘Alcohol’ in: ‘My friends got me going crazy on alcohol / My vision gets a little hazy on alcohol.’ Het publiek ging mee en bereikte omstreeks tienen een gradatie van begaaidheid die normaal gezien gereserveerd wordt voor de cyclocross van Loenhout óf de spelerskern van KRC Genk. Lees hier de volledige recensie.

DIRK. viel op Pukkelpop met hun noiserock een volle Marquee binnen met een ongeziene furie

‘Onderweg naar hier prentte ik mezelf in: het is een gewone show, het is een gewone show, niet stressen,’ aldus een opgewonden Jelle Denturck van DIRK. ‘En dan zie je dit.’ Wat was ‘dit’ dan? Een volle Marquee die de West-Vlaamse nozems een hart onder de riem stak. Lees hier de volledige recensie.

Na Elmer en haar mishandelde dj-hond kon je alleen maar denken: wát heb ik net gezien?

Het is heftig ontwaken uit een droom waarin de besnorde zus van Merol haar pluchen hond tot bloedens toe in elkaar slaat en haar mond afveegt met een mannenonderbroek, maar weet u wat pas echt dolt met uw darmen en gedachten? Bovenstaand tafereel voor je ogen zien gebeuren. Welkom bij Elmer op Pukkelpop. Lees hier de volledige recensie.

BLUAI was op Pukkelpop precíés wat het moest zijn: een verpletterende belofte

BLUAI! Hoe roekeloos ze hun klinkers ook op elkaar stapelen, hun noten legden ze op Pukkelpop, als waren het kwetsbare kippeneitjes, liefdevol in precíés de juiste volgorde. Lees hier de volledige recensie.

Bazart op Pukkelpop: een fuck you naar sikkeneurige zageventen en kleingeschapen jongens

Onder een meedogenloze vooravondzon trok en sleurde Bazart aan zijn publiek tot het helemaal los van God kwam. En tot het niet langer maalde om een zonneslag. Lees hier de volledige recensie.

‘Opgepast: kans op tienererecties’ was een goede aankondiging geweest voor Years & Years op Pukkelpop

Courage en spoedig herstel aan de 36 verloren gelopen Tears for Fears-fans die na Years & Years op Pukkelpop op de spoedafdeling zijn beland. Lees hier de volledige recensie.

Boygenius op Pukkelpop: frêle en fors, intens en krols (en blote borsten)

Boygenius wás al de supergroep van het jaar. Hun ‘The Record’ wordt in steeds breder uitwaaierende kringen de plaat van het jaar genoemd. Zou hun Pukkelpop-passage, één dag nadat Phoebe Bridgers 29 werd, ook het concert van het jaar worden? Antwoord: niet helemaal, maar bij momenten kwam het kras dicht in de buurt. En ook: free the nipple! Lees hier de volledige recensie.

De buitenaards getalenteerde muzikanten van Ezra Collective brachten een opzwepende mix van dubreggae, over afrobeat tot latin-jazz en zelfs ska

De meest kosmopolitische der (relatief) jonge jazzvernieuwers mixte in de Club haast achteloos Londen, Lagos en Kingston tot een borrelende borsjtsj. Resultaat? Een feestje hors catégorie. Lees hier de volledige recensie.

Billie Eilish serveerde de generatie van morgen hoop in bange dagen

‘It’s fucking sweaty! Mijn froufrou is om zeep!’ Yep, ook Billie Eilish had last van het Kiewitse microklimaat. Niet dat dat haar opvallend warmhartige, toegankelijke concert bezoedelde. Manna voor de jongste Pukkelpoppers. Lees hier de volledige recensie.

Compact Disk Dummies doen de grootste chirofuif van ons land ontploffen

Waar was de hitte van gisteren? Waar hing de zomerzon? Achter regenwolken die halfweg de set van Compact Disk Dummies openbraken. Maar daar trokken Lennert en Janus Coorevits zich geen ene fuck van aan. Lees hier de volledige recensie.

We kunnen niet ontkennen dat het Pukkelpop-concert van Clouseau een ware triomf was

Pukkelpop zou Tarkastaja hebben ontdekt op het showcasefestival Eurosonic. Daar had nooit iemand gestaan die Tarkastaja heette, zo bleek na summier onderzoek. Dat kon met andere woorden niemand anders zijn dan Clouseau, want die hadden òòk nog nooit op Eurosonic gestaan. Dan was er nog de website tarkastaja.be, die uit niets anders bestond dan een foto van Koen Wauters. Dat kon een afleidingsmanoeuvre zijn. Lees hier de volledige recensie.

Nabihah Iqbal deed met haar liedjes de regenwolken boven de Pukkelpop-weide verdwijnen

Ontdekking van de dag: Nabihah Iqbal, de Britse muzikante/zangeres/songwriter/interviewster/radiomaakster/ex-juriste/schrijfster/kunstenaar die schuine streepjes tekortkomt, maar sterren te over verdient. Lees hier de volledige recensie.

De verrukkelijke songs van Jessie Ware stootten op Pukkelpop op een publiek met de beweeglijkheid van een zeester

Eén drummer, één toetsenist-snarentemmer, vier achtergrondzangers waarvan twee halftijds dansers, één zwaar onderschatte discoster: Jessie Ware stootte met haar stomende, sexy songs op een publiek met de beweeglijkheid van een zeester. Lees hier de volledige recensie.

Nia Archives liet de drum-’n-bass verrijzen als was het Christus na de kruisiging

In een met zwetende lijven toegeplamuurde Lift zette Nia Archives de reïncarnatie van de échte drum-’n-bass elegant kracht bij. Halle-fucking-lujah! Lees hier de volledige recensie.

Dry Cleaning is een vréémde groep, maar in de eentonigheid zat ook de schoonheid

Tijdens het slotakkoord van Dry Cleaning voerde een van de laatste apostelen in de Club een variant uit op de vogeltjesdans. Hij vatte daarmee, allicht onbedoeld, perfect samen wat voor een vréémde groep Dry Cleaning is. Lees hier de volledige recensie.

2manydjs was een orgasme voor het brein van de hardleerse popfreak

De muzikale ADHD’er in ons liet zaterdagnacht zijn hoofd door 2manydjs verbouwen tot een flipperkast. Het Gentse broederpaar eerde in de Marquee nog maar eens op onnavolgbare wijze de popmuziek. Kicken? Kicken. Lees hier de volledige recensie.

Het was verrassend, maar fantastisch dat Bicep op Pukkelpop echt met de spierballen rolde

Voor u gecheckt: geen enkel eetkraam op Pukkelpop heeft een Orval of toastje met zalm te bieden. Het gevolg is dat de aliens vannacht niet zullen landen in Kiewit. Jammer, want dan had ik hen kunnen meetronen naar onze leiders op dat moment, het buitenaards bliepende Bicep. Lees hier de volledige recensie.

Zwangere Guy bracht op Pukkelpop heel even magie met de G-U-Y

Bijna twee maanden nadat hij Rock Werchter zwetend en huilend achterliet, ging Zwangere Guy voor een tweede triomf. Ander slagveld, zelfde strijdplan: eerst de emotie, dan de moshpit. Lees hier de volledige recensie.

Met haar show op Pukkelpop bewijst Girl in Red dat ze klaar is om de hele wereld te veroveren

Girl In Red uitte zich op Pukkelpop niet als een ultra van Standard de Liège maar als een ander soort hooligan. Lees hier de volledige bespreking.

Loyle Carner deed het Belgische publiek helemaal duizelen, ook met dank aan Roméo Elvis

Loyle Carner trakteerde een overvolle tent op één gigantische, hartverwarmende omhelzing. U daar, die daarnet nogal ontheemd rondzwalpte over de weide – ja, ú! – , u kon dat best gebruiken, toch? Dachten we ‘t niet! Lees hier de volledige recensie.

De Brihangnummers die zijn uitgegroeid tot Belpopclassics landden op onze oververhitte lijven als verfrissende douchestralen

‘Plots ben je váder!’ hoorden we Brihang woest rappen, gevolgd door een allerschattigste stemsample van een kindje, wellicht het zijne. Yep, de kid uit Knokke heeft zelf kids en is een papa uit Brussel geworden. Als rapper leek hij evenwel weinig veranderd. Lees hier de volledige recensie.

King Gizzard & the Lizard Wizard: catchy melodieën, sterke riffs en een meanderende meestergroove

Het Australische King Gizzard & the Lizard Wizard is het tegelijk megalomane en zeer down to earthe project van manisch genie Stu Mackenzie. Noem ze een jonge Tame Impala in testosteron-uitvoering. Of de gretigste erfgenamen van Frank Zappa. Hillbillies uit de outback, met de toewijding en het vakmanschap van een paar oude jazzprofessoren en de energie van jonge punkers. Lees hier de volledige recensie.

Balthazar kreeg het Pukkelpop-publiek niet knock-out met één rake uppercut, maar met keer op keer een kloeke, welgemikte rechtse

In plaats van Florence Welch, de Ingeborg van de Britse stadionrock – ik weet het, de vergelijking gaat niet helemáál op: Ingeborg is niet ros – kregen we Jinte Deprez, Maarten Devoldere en hun Balthazar. Dat wil zeggen: in plaats van ellenlange bindteksten over harmonie, de zin van het leven en de gunstige stand van de planeten, kregen we eenlettergrepig gegrom en dus ook: méér ruimte voor muziek. Lees hier de volledige recensie.

Pas na vanavond beseften we dat we Foals al die tijd hebben gemist

Foals in de Marquee was verrukkelijke nostalgie voor wie tiener was tijdens de hoogdagen van Nokia, en voelde na een dieet van vijf jaar als een blij weerzien met grootmoeders pudding. Lees hier de volledige recensie.

The Hickey Underworld op Pukkelpop haalde de sloophamer boven: lichtjes uit, snaveltjes kapot

Het ging ijlings richting één uur en The Hickey Underworld achtte de tijd rijp om maar eens ‘Blonde Fire’ in te zetten. Met andere woorden: wie er ook maar aan dácht om onder het tentzeil te kruipen, kreeg geen nachtkusje op het voorhoofd, maar een sloophamer tegen de tempel. Lichtjes uit, snaveltjes kapot. Lees hier de volledige recensie.

Zulu op Pukkelpop: op 20 minuten binnen, buiten en alles kapot

De vijf neusvreters van Zulu – ‘from Los Angeles, California’ – lengen hun hardcorepunk aan met deathcore. Lees hier de volledige recensie.

The Aces op Pukkelpop: wie The Who kan coveren, kan alles

‘Een vierkoppige vrouwengroep, op zoek naar popperfectie.’ Zo stonden The Aces aangeprezen op de website van Chokri Mahassine. Kan allemaal wel zijn, maar in de Club op Pukkelpop lengden ze die popmuziek van hitjes ‘Stuck’ en ‘Daydream’ aan met een fikse scheut onversneden rock. Lees hier de volledige recensie.

Altin Gün op Pukkelpop: feestje op z’n Turks als prima alternatief voor Billies gedruis

Heel Pukkelpop was op de tweede avond in de ban van Billie Eilish en de Boiler Room. Heel Pukkelpop? Nee, in één tent bood Altin Gün dapper weerstand tegen de overheersing met een gemoedelijk feestje à la turque. Lees hier de volledige recensie.

Ascendant Vierge serveerde Pukkelpop een pittige portie gabberopera

Ongebruikelijke combinaties die het te onzent altijd goed doen: preparé en seldersla, focaccia en pastasaus, KRC Genk en onnodig puntenverlies. En vanaf vanavond ook – hou u vast aan de takken van de bomen – opera (!) en gabbermuziek (!!). Lees hier de volledige recensie.

Amelie Lens bracht op Pukkelpop de rechttoe rechtaanste technoset van de dag: geen franjes, no prisoners.

Veni vidi Amelie. Lees hier de volledige recensie.

Het Pukkelpop-debuut van The Priceduifkes voelde voor alle Kempenaars aan als een carrièreprijs

‘Da wordt hie een gemaan showke, jom!’ Het was rond kwart voor drie dat de Backyard begon te druipen van het sappige Kempens. Kwam Wout van Aert zich verdiend bezatten na een jaar van dwangarbeid of was Natalia blijven hangen na het optreden van haar mateke Koen Wauters? Niks van dat alles: The Priceduifkes, koningsarenden van de Kempense punk, waren geland. Lees hier de volledige recensie.

Who the fuck is Joe Unknown? De toekomst van de Britse undergroundhiphop, toonde hij op Pukkelpop

Joe Unknown, de naam van de Britse rapper is natuurlijk uiterst dankbaar voor de slotzin van zijn recensie in The Lift. Kijk, beide opties stonden zelfs al klaar: speelde hij een belabberde show zou het ‘Joe deed zijn naam alle eer aan en verdwijnt door de mazen van het net der Pukkelpop-geschiedenis’ worden. Maar bij een overdonderende wereldshow zou ik opteren voor ‘Joe’s naam blijkt ironisch, want binnenkort weet iedereen wie Joe Unknown is’. Eindstand: Joe schurkte dichter tegen optie twee, hoezee! Lees hier de volledige recensie.

Er was amper volk, en dat is zonde, want Muna is de fijnste popgroep van het moment

Mocht iedereen zo enthousiast op z’n werk opdraven als het vijftal van Muna, de burn-outcijfers zouden zienderogen zakken.

Voor Kids With Buns ging er duidelijk iets in vervulling op Pukkelpop

Er bestaat een brede waaier aan activiteiten die in aanmerking komen voor een geschikte tijdsbesteding op zondagochtend. Geraniums verpotten. Een tuincentrum bezoeken. Je medemens te lijf gaan met een Frans brood in een lijf-aan-lijfgevecht voor de laatste croissants bij de bakker. Een tent op Pukkelpop feestelijk voor geopend verklaren is daar geen van, maar dat wist Kids With Buns niet. Lees hier de volledige recensie.

Partiboi69 gaf de Boiler Room beter terug dan hij hem gekregen had

De jaren 90 hebben gebeld: ze vroegen of het niet wat zachter kon, zo hard is de dancescene de jongste jaren geobsedeerd door trance, hardcore en al het andere gestamp waar Zillion-gangers naar luisterden als ze niet bezig waren met vogelen of vliegend geld oprapen. Geen wonder dat de Boiler volstond voor PartyBoi69, een Australiër met een terugwijkende haarlijn en een foute zonnebril die overal draait alsof het oudejaarsavond 1997 is en Frank Verstraeten hem nog een beduimelde envelop schuldig is. Lees hier de volledige recensie.

Bij Bonobo was God een discobal en Zijn dienaar de goede synth

Na vier dagen zwijnerij plakte de plankenvloer van de Dance Hall dat het geen naam had. Wie niet meer losgeraakte, volkomen leeg gefeest en ontdaan van alle resterende waardigheid en drankbonnen, schikte zich gedwee in zijn lot en wachtte ter plekke op het onvermijdelijke: maandag. Maar tot het zover was: Bonobo. Lees hier de volledige recensie.

Ethel Cain breit haar songs tot geitenwollendekens, maar die waren op Pukkelpop minder geschikt dan thuis

Voor iemand met een naam als een Viking die in zwartlederen strings slaapt, klonk Ethel Cain verrassend veel als Taylor Swift in haar post-cowgirlperiode. Lees hier de volledige recensie.

Volop hoogtepunten, maar zelfs voor The Subs is een optreden van twee uur en een kwartier iets té lang

Voorspel? Daar doen Jeroen De Pessemier en Wiebe Loccufier niet aan. ‘We are The Subs,’ klinkt het kalmpjes door de boxen, meer niet, en meteen gaan we vegen. 135 minuten lang! En alsof een aanzienlijke dosis schmink, strakke lycrapakjes en een strop die De Pessemier meters in de lucht liet bengelen nog niet geil genoeg waren, werden er ook nog buitenstaanders betrokken in ons minnespel. Véél buitenstaanders. Lees hier de volledige recensie.

Zelfs met hun middelmatige punkshow bleef de set van Ploegendienst op Pukkelpop het bijwonen waard

‘Wat jullie frustraties ook mogen zijn, gooi ze er het komende halfuur maar allemaal uit!’ Het publiek van nederpunkband Ploegendienst nam het advies van Ayco Duyster ter harte. Het plectrum had de bovenste snaar nog maar net beroerd of de eerste (en zeker niet de laatste) tiener vloog met een riskante karatetrap de moshpit in. Een mosphit die van begin tot einde bleef kolken, ongeacht welk nummer zanger Ray Fuego uit zijn strot trok. Lees hier de volledige recensie.

Froukje begon haar set op Pukkelpop als een kabbelend beekje en eindigde als de woeste Noordzee

Froukje Veenstra vertoonde in het begin van haar set op Pukkelpop gelijkenissen met een kabbelend Zuid-Hollandse beekje maar eindigde als de losgebroken Noordzee. Lees hier de volledige recensie.

Rudeboy op Pukkelpop: inspiratie van de Peppers speelt nog steeds met peper in de poep

Volgens de hardnekkige legende zou Rage Against The Machine zijn opgericht nadat Tom Morello een show van Urban Dance Squad zag. De vraag is wie op de eeuwig groene Pukkelpopwei dat nog weet. Na een telling van de grijnzende en kale kruinen in het publiek van frontman Rudeboy is het antwoord: vooral dezelfde mensen die dat ook in de jaren negentig wisten. Lees hier de volledige recensie.

Tegen het slotakkoord van Moderat op Pukkelpop bleek een groot deel van het publiek al naar Amelie Lens vertrokken

Moderat was een te duchten concurrent voor amaretto met ijs en een schijfje limoen in de strijd om ‘de slaapmuts van de week’, maar mijn favoriete digestief definitief degraderen liet het Duitse drietal na. Lees hier de volledige recensie.

Prins S. en De Geit trok ons in een koortsdroom waaruit het jammer ontwaken was

‘Hebben jullie zin om samen naar de kinderboerderij te gaan?’ Nooit gedacht dat een Pukkelpop-publiek na zo’n halfgare zin compleet uit zijn dak zou gaan? Dan ken je Prins S. en De Geit nog niet. De verzadigde Dance Hall dommelde vijfenveertig minuten collectief in een koortsdroom waar het jammer uit ontwaken was. Vooruit met de geit! Lees hier de volledige recensie.

De wonderlijke nachtegaal Foushée verdiende zoveel meer dan een makke ontvangst

Was Foushée te gesofisticeerd voor Pukkelpop? Niet hapklaar genoeg? De fenomenale zangeres kreeg het festivalpubliek nooit echt helemaal mee. Zonde! Lees hier de volledige recensie.

Limp Bizkit op Pukkelpop was ongemakkelijk en awkward, maar we hebben ons wel niet verveeld

Limp Bizkit gezien, maar eerst nog even over deze eeuw. Wat is het verschil tussen artificiële intelligentie en Limp Bizkit? Het eerste doet tenminste nog alsof het zelfstandig kan nadenken. Lees hier de volledige recensie.

Steve Lacy? Lekker kontje, zeker, maar een wéreldster in wording?

‘I just want you to know: I don’t hate my fans,’ zo verzekerde Steve Lacy ons. ‘I really love you guys.’ Gelukkig maar. De zanger toonde zich in die mate eigengereid en wispelturig dat we twijfelden aan zijn humeur. Lees hier de volledige recensie.

Mickael Karkousse toonde een fris smoeltje, maar GOOSE was zelden ver weg

‘Dankuwel om dit moment met mij te beleven,’ dixit Mickael Karkousse, klamme handjes en bonzend hart incluis. ‘Ik heb er eerlijk gezegd nachtmerries over gehad.’ Maar kijk, de Kortrijkzaan stelde zijn nagelnieuwe solowerk met brio voor. Lees hier de volledige recensie.

Dylan bracht ons op Pukkelpop een‘Paradise City’-cover, uitgesponnen gitaarsolo’s en de ‘Coyote Ugly’-look

Op de website van Pukkelpop wordt Dylan (23) omschreven als ‘pop prodigy’, de Britse singer-songwriter speelde maandenlang in het voorprogramma van Ed Sheeran, en maakte begin dit jaar nog deel uit van de ‘Sound of 2023'-longlist van BBC. Lees hier de volledige recensie.

Bakar heeft zinnige dingen te vertellen, maar zijn songs kwamen op Pukkelpop niet uit de verf

Coole dude, die Bakar. Frisse liedjes ook. Alleen kwamen die op Pukkelpop niet genoeg uit de verf. Lees hier de volledige recensie.

Geen idee of KennyHoopla er graag bij was, maar wij vonden hem leuk op Pukkelpop

KennyHoopla betrad de Backyard op het heetst van de dag en zag niets anders dan stoffig overschot, gemarineerd in zweetzout en Cristal. Vijftig minuten later moest onze chef ons komen uitdeuken na de zoveelste pogo van Pukkelpop. Lees hier de volledige bespreking.

Joost op Pukkelpop, da’s zoiets als Ketnet na middernacht en met toediening van twijfelachtige speed

‘Ga jij naar Joost kijken? Heb je er zin in?’ Joost is blijkbaar in geen tijd het soort festivalact geworden waarover wildvreemden je aanspreken aan het pissijn. Lees hier de volledige recensie.

Nothing But Thieves op Pukkelpop: euforische Marquee, maar een toekomstige headliner moet dit beter kunnen

‘Amsterdam’ van Nothing But Thieves: topnummer. En méézingen dat de Marquee deed! Het was de afsluiter van een uur waarin de tent zichzelf om de tien tellen naar een verse climax zong, en toch adviseren we de Britten om nog een paar jaar hun korstjes op te eten. Lees hier de volledige recensie.

In de halfvolle Dance Hall gingen de handen het hardst op elkaar wanneer Pongo haar wulpse danseressen uit de coulissen haalde

We kunnen het u vergeven moest u nog nooit van de Angolees-Portugese zangeres Pongo gehoord hebben, maar de woorden ‘wegue wegue’ leest u ongetwijfeld in het correcte ritme. Pongo is de onmiskenbare stem op de hit van Buraka Som Sistema, een hit die meteen ook het hoogtepunt van haar voor de rest matige show vormde. Lees hier de volledige recensie.

Anno 2023 weegt XINK muzikaal, tekstueel en zelfs qua uitstraling veel te licht

Nostalgie moves in mysterious ways. Twintig jaar nadat XINK met ‘De vriendschapsband’ de Belgische inzending voor het eerste Junior Eurovisiesongfestival was, mocht de groep rond Jonas Meukens deze zomer het hoofdpodium van zowel Rock Werchter als Pukkelpop openen. Lees hier de volledige recensie.

Weinig eigen smoel te bespeuren bij TikTok-fenomeen Mother Mother

‘Mother! Mother!’ Eerst dachten we even met een superfan van het gelijknamige Canadese indierockgroepje te maken te hebben, maar nee hoor. Bij nadere inspectie bleek het gewoon om Tom Odell te gaan, die op de wei was blijven hangen en die na het lezen van Onze Man z’n recensie luidkeels om z’n moesje was beginnen te roepen. Lees hier de volledige recensie.

ArrDee deed verwoede pogingen, maar hij kreeg het publiek van de schriel gevulde Dance Hall nooit écht mee op Pukkelpop

Riley Jason Davies brak in 2021 definitief door met ‘Flowers (Say My Name)’, zijn van anabole steroïden voorziene mash-up van Destiny’s Child en Sweet Female Attitude, en het is met die song waarmee hij op Pukkelpop nog het meest loskreeg bij zijn publiek. Voor de rest was het, as they say, platten truut. Lees hier de volledige recensie.

Tijdens de bloedhete set van M83 werden wij tureluurs van de jams zonder begin of eind

Het is geweten dat M83 naar een sterrenstelsel verwijst, meer bepaald het Zuidelijke Windmolenstelsel Messier 83. Met de auto doe je er zo’n 15 miljoen lichtjaartjes over. Helaas: ergens onderweg, zo rond de ringen van Saturnus, is Anthony Gonzalez mij toch kwijtgeraakt. Lees hier de volledige recensie.

Rema op Pukkelpop: toewerken naar De Hit voor ‘the ladies in Amsterdam’

Elke maand stemmen drieëndertig miljoen luisteraars hun Spotify af op Rema. Op Pukkelpop werd dat succes vertaald in een gezellig volle Dance Hall. Het was er heet, zoals overal, maar de sfeer zou ik bij het begin van de set eerder als lauwwarm omschrijven. Lees hier de volledige recensie.

Anne-Marie speelde op Pukkelpop net iets te vaak een kinderjuf die haar klasje bij de hand moest nemen

Vergis u niet, Anne-Marie mag er dan uitzien als This Barbie is gonna burn her ex’es house down – compleet met kilo’s oud ijzer bengelend aan haar oorlel, edgy patchwork-tattoos en doorschemerende tepels – haar songs en persoonlijkheid zijn zo scherp als een soeplepel. De bolle kant. Lees hier de volledige recensie.

Dropkick Murphys had met hun versie van ‘You’ll Never Walk Alone’ de cover waarvan je nooit wist dat je ’m niet wilde horen

Hoe meer Dropkick Murphys aanstuurde op een onbezonnen drinkgelag, hoe meer water ik naar binnen klokte: in de hoop dat de elementaire biologie vervolgens zijn werk zou doen, en een sanitaire stop zich zou opdringen, opdat ik toch maar met valabele redenen zou kunnen verzaken aan mijn dienstplicht voor het hoofdpodium. Lees hier de volledige recensie.

Macklemore was gekomen om het leven te vieren, et cetera

Er tekenden zich rond zessen twee filosofische stromingen af voor het hoofdpodium: zij die de vaststelling ‘Macklemore op Pukkelpop’ beantwoordden met ‘Waarom?’, en zij die die opvolgden met ‘Waarom niet?’ Lees hier de volledige recensie.

Cordae is een rotgetalenteerde rapper, maar zijn show hing met haken en ogen aan elkaar

Porno op Pukkelpop! Cordae liet zijn show inleiden door een dj en aangebrande mangaclips vol halfnaakte meisjes in volle actie met elkaar. Wij staarden, wij fronsten, wij leerden, wij huiverden. Lees hier de volledige recensie.

The Killers op Pukkelpop: matige afsluiter, en dan hielpen ze ‘Mr. Brightside’ nog naar de vaantjes

‘Are we human or are we dancer?’ vraagt Brandon Flowers zich al jaren af. Genoeg Pukkelpoppers bewezen de afgelopen vier dagen dat ze het allebei zijn, maar voor het laatste uur van Chokri’s 36ste soiree leken weinigen nog in bloedvorm, en de band al helemaal niet. Lees hier de volledige recensie.

Toen Nessa Barrett op Pukkelpop haar stem verloor hoorde je geen verschil: het bandje liep gewoon door

Een heel optreden lang had Nessa Barrett muisstil gezongen – als je de zachte lucht van ’r adem in je oor voelde, moest je nóg vragen of het niet wat luider kon – en toch was ze na het voorlaatste nummer haar stem volledig kwijt. Een beetje als een voetballer die de hele wedstrijd op de bank zit en tóch zijn been breekt: faut le faire! Lees hier de volledige recensie.

Joji speelde een set gevuld met inwisselbare, trage r&b-popballades

Tijdens de set van Joji – een 30-jarige YouTuber die zich omschoolde tot grootleverancier van lijzige r&b-ballades, en die met ‘Glimpse of Us’ heel TikTok veroverde – is mijn telraam in de fik geschoten. Genoteerd: 31 keer ‘Yooo, Belgium!’, 22 keer ‘Belgium, let’s gooo!’ en 7 keer ‘It’s about to get sad, Belgium!’. Had-ie nu in Nederland gestaan, dan was het nog lachen. Maar néé. Lees hier de volledige recensie.

In de set van Tom Odell was elk nummer inwisselbaar, saai en krak hetzelfde

Tom Odell is gezegend met een naam die singer-songwriter uitstráált, maar dat betekent niet dat hij het daarom ook had moeten worden. Lees hier de volledige recensie.

