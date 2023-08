Rema op Pukkelpop: toewerken naar De Hit voor ‘the ladies in Amsterdam’

Elke maand stemmen drieëndertig miljoen luisteraars hun Spotify af op Rema. Op Pukkelpop werd dat succes vertaald in een gezellig volle Dance Hall. Het was er heet, zoals overal, maar de sfeer zou ik bij het begin van de set eerder als lauwwarm omschrijven.

Dat vond Rema maar niks: hij kwam niet tien minuten te laat het podium op voor zomaar een concert, hij kwam voor een big party, het liefst met zoveel mogelijk medewerking van de beautiful ladies. De snoeper was zo onder de indruk van al dat opspelend oestrogeen dat hij nauwelijks meer wist dat hij in Kiewit was. Bericht aan alle ladies in Amsterdam: Rema vroeg of jullie hem the dirty willen geven. Spijtig voor de vrouwelijke bevolking van Pukkelpop, die het moest doen met een golvende pelvis en een blote borstkas.

Afrobeats, het genre waar Rema een superster mee geworden, groeit als kool. Zijn landgenoten als Ckay, Fireboy DML en Tems tellen hun streams ook in miljarden, hijzelf nam zijn grote hit ‘Calm Down’ opnieuw op met Selena Gomez. Knap allemaal, maar als livegebeuren staat het jonge afrobeats nu ongeveer waar hiphop stond toen De La Soul in 1990 een moeilijke dag had op Rock Werchter. Om zijn kabbelende grooves op te waarderen, zocht en vond Rema een bedrijvige liveband, die hij bizar genoeg verstopte achter een neonhuisje. De drummer was overgekwalificeerd voor de job: a good vibe, stond in de vacature, maar hij ging voor een cosplay van Thor de dondergod. De dj deed niet onder met zijn salvo aan harde knallen, kermistoeters en op het militaire af gebrulde instructies. Doseren is een deugd. Het had allemaal nog te dragen geweest, mocht de geluidsmix ook maar voor één nummer de stabiliteit van een borderlinepatiënt op een eenwieler hebben overstegen.

De flard ‘Single Ladies’ was verantwoord populisme, net als de selfie die hij nam met de gsm van een fan. Nog één keer vroeg hij aan alle bezitters van een derrière om ermee te schudden: ‘No discrimination! Not too big! Not too small! Shake it!’ Onze gatskaken trokken samen van de cringe.

Vóór afsluiter ‘Calm Down' was de Dance Hall verdeeld: de eerste tien rijen waren devote fans die de teksten door de tent lieten galmen, alles daarachter hield het bij zedig bijtrekpassen en kwetterde lustig over het grote niets tussen hemel en een met lege bekers bezaaide aarde. In dat kader deed De Hit nog verrassend goed wat ie moest doen: wanklanken doen verstommen, heupen doen schudden en verzekeren dat dit niet Rema’s laatste seconden Pukkelpop was.

