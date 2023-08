Stand-upcomedy of een punkoptreden? De woeste, sarcastische performance van Bob Vylan toverde een demonische grijns op ons gezicht. Vijf sterren!

‘We gaan beginnen zoals we meestal doen: met wat lichte stretching en wat meditatie,’ aldus de dodelijk laconieke Bob Vylan-frontman Bobbie Vylan. ‘We’re not the pacifist kind of punk,’ klonk het. ‘We’re the violent kind of punks.’ Zo bleek.

Ballen ter grootte van een Atomiumbol, die Bobbie Vylan. Nu ja, de zanger dan. De drummer van het Britse duo Bob Vylan noemt zich hilarisch genoeg óók Bobbie Vylan. Goed: eerst vragen of er Elvis-fans in het publiek staan. Dan aan de mensen die hun hand opsteken vragen waarom. Vervolgens doodleuk verkondigen dat ‘wij van Bob Vylan Enterprises een hekel hebben aan Elvis’. En: ‘het beste aan Elvis is dat hij dóód is’. O ja: ‘En Elvis stal al zijn muziek van de zwarten.’ ‘En hij misbruikte minderjarige meisjes.’ Om daarna ‘Take That’ in te zetten: hardcore punk-hiphop waarin uit Public Enemy’s ‘Fight The Power’ werd geciteerd: ‘Elvis was a hero to most / But he never meant shit to me because the fucker was wack / Plus he hated blacks / And he never made one hot track, straight facts.’

Beeld © Stefaan Temmerman

Even later fulmineerde de gedreadlockte zanger tegen de ‘racist, fascist, homophobic bastards’ van de politie. ‘Als een flik ons ooit te grazen neemt, nemen wij hém op onze beurt te grazen.’ En tegen de Britse monarchie alwaar de troon heden ten dage naar het schijnt gelukkig wordt bestegen door ‘the wife killer’ en niet die andere zoon, ‘the pedophile’. Ja, goeie bak daar bij Bob Vylan. Wij wisten de helft van de tijd niet of we naar wrange stand-upcomedy stonden te kijken of naar een punkoptreden. Oké, de gruizige hardcoregitaren kwamen uit een doosje, maar dat deerde niet. Bij Ho99o9 doen ze ’t ook zo. En in de hiphop, alwaar Bob Vylan de mosterd vandaan haalt, zijn backing tracks schering en inslag.

Bobbies woeste, sarcastische performance toverde hoe dan ook het type demonische grijns op ons smoeltje dat wij vroeger, toen de dieren nog spraken, uitsluitend reserveerden voor Bill Hicks of het prille Rage Against The Machine. Wie met ons tot volle wasdom kwam in de nineties dacht tijdens deze show vast ook aan gelijkgestemde lawaaimakers zoals Senser, Dub War en Techno Animal.

Soit, frontman van het jaar, die Bobbie! Ga hem toejuichen in de Brusselse AB op 27 oktober. Of oep aa bakkes.