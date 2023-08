The Aces op Pukkelpop: wie The Who kan coveren, kan alles

‘Een vierkoppige vrouwengroep, op zoek naar popperfectie.’ Zo stonden The Aces aangeprezen op de website van Chokri Mahassine. Kan allemaal wel zijn, maar in de Club op Pukkelpop lengden ze die popmuziek van hitjes ‘Stuck’ en ‘Daydream’ aan met een fikse scheut onversneden rock.

Bewijsstuk A: ronkende songs ‘I Can Break Your Heart Too’, ‘Girls Make Me Wanna Die’, ‘Miserable’ en eigenlijk elk ander nummer van hun kloeke setlist.

Bewijsstuk B: een meer dan verdienstelijke cover van ‘My Generation’ – van de wie ook alweer? – inclusief binnengeslopen gestotter op de gepaste momenten.

Bewijsstuk C: de zowel energieke als je m’en fous-uitstraling die de vier met talent gevulde muzikanten aan hun gat hebben hangen.

Bewijsstuk D: de onuitgesproken arrogantie om de hele show lang een video van henzelf, mijmerend in een Cadillac, op de achtergrond te laten afspelen. Moet je ballen voor hebben.

Het was de eerste keer dat de dames – zussen Alisa (drums) en Cristal Ramirez (zang en gitaar) lijfden Katie Henderson (gitaar) en McKenna Petty (bas) in voor de verwezenlijking van hun jeugddroom – Belgische grond onder hun zolen voelden. Laat ze nog even sudderen in eigen nat en dan kunt u van ons aannemen: het zal niet voor het laatst zijn. Op naar de grote podia!