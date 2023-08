The Killers op Pukkelpop: matige afsluiter, en dan hielpen ze ‘Mr. Brightside’ nog naar de vaantjes

‘Are we human or are we dancer?’ vraagt Brandon Flowers zich al jaren af. Genoeg Pukkelpoppers bewezen de afgelopen vier dagen dat ze het allebei zijn, maar voor het laatste uur van Chokri’s 36ste soiree leken weinigen nog in bloedvorm, en de band al helemaal niet.

Een opdringerige pooier, lijzige r&b-ballades en muisstil gezang: de allerslechtste concerten van Pukkelpop 2023

The Killers begonnen wel dodelijk efficiënt aan de avond met ‘Human’, het traktaat waarin voornoemde filosofische vraag vervat zit. Drummer Ronnie Vannucci ging meteen de showman uithangen en propte de song vol goed poeier, Flowers trok de revers van zijn bloemenvest nog eens goed voor hij de eerste keer op de verhoogde podiumrand sprong met een blik die geen tegenspraak duldde: hij ging niet weg tot de knobbels op uw stembanden stonden.

‘Spaceman’ was visueel een juweeltje, met die lichtbalken die vanuit de nok van het podium de ruimte in gingen, en het nummer zelf ging ook niet verkeerd. Kan ook te maken hebben met die innemende blije kop van Flowers, die het etaleren van onverdund levensgeluk als beroepscompetentie op zijn LinkedIn heeft staan. Is het omdat hij zo op Rick Astley lijkt dat ik tot vandaag in de overtuiging leefde dat he never gonna give me up of let me down?

In Kiewit zouden hij en zijn maten dat wel doen, werd langzaam maar zeker duidelijk. In ‘Smile Like You Mean It’ ging de ritmesectie aan het slepen: dodelijk voor dit soort band en op dit niveau. Flowers’ poging om Nederlands te spreken na ‘The Way It Was’ was koddig, maar dat brengt weinig bij aan een song die klonk als een demo waar de riff nog op moest worden ingespeeld.

Eén verzachtende omstandigheid wil ik in het leven roepen: van The Killers wordt al jaren verwacht dat ze op elke plaats in de setlist een voorhamer van een hit hebben. Logisch dat een headliner moet pleasen, zegt u? Terwijl Alex Turner zo van God los mag croonen dat zijn fans niet meer kunnen meezingen en niemand kwaad wordt als Eddie Vedder op de Main Stage een demo speelt die hij de week ervoor op zijn vaders zolder vond, mag Brandon Flowers, nochtans een man uit Las Vegas, geen gok wagen of zijn wei wordt een receptie van het werk. Geen harten troef, maar all-in op het marktonderzoek. ‘Running Towards a Place’ uit hun laatste plaat ‘Imploding The Mirage’ is nochtans geen slecht nummer – een levenslustige variatie op The War On Drugs met glitter eromheen in plaats van een houthakkersruit –, maar het boeide u allerminst.

Natuurlijk brachten ‘Somebody Told Me’, ‘Runaway’ en ‘Read My Mind’ de sfeer erin, maar lang niet zo fel als we hoopten. Mensen zongen een flard mee en gingen dan weer hun bonnen tellen, of de minuten tot ‘Mr. Brightside’. ‘Caution’ verzachtte het wachten, maar stapelde ook de clichés op als blokken in een wankele jengatoren: natuurlijk ging die versterker op elf, vanzelfsprekend liet Flowers zijn tenor zelfverzekerd de toonladder beklimmen. Helaas voor hem lagen sommige sporten er vanavond wel erg glibberig bij.

Met ‘Mr. Brightside’ legde Flowers alle kaarten op tafel, maar door te beginnen met de droge synth uit de remix van Jacques Lu Cont was hij de helft van inzet al kwijt. Toen Dave Keuning zich eindelijk over de riffs der riffs ontfermde, leken The Killers finaal op drie degelijke sterren af te stevenen. Vond die Vanucci het nodig om een halve drumsolo in te zetten, de boel plat te leggen en de twee kanten van de weide tegen elkaar op te zetten met een wedstrijdje lawaai maken. Nog een bombastisch slotakkoord en dan waren The Killers plots weg, zonder bisronde of zelfs maar een laatste refrein. Mocht de man achter ons niet ontredderd ‘nog eens!’ hebben geroepen, dan hadden we het zelf gedaan. Wat u ook verwachtte van Pukkelpops slotakkoord, deze anticlimax was het niet.

Als zelfs ‘Mr. Brightside’ niet in topvorm uit zijn kooi komt, doing just fine, wat heb je dan nog aan The Killers? Dat zullen we binnen één of twee jaar weten, wanneer Flowers weer danig staat open te bloeien in een Belgische megazaal of op een Main Stage. Never gonna say goodbye.