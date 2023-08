Tijdens de bloedhete set van M83 werden wij tureluurs van de jams zonder begin of eind

Het is geweten dat M83 naar een sterrenstelsel verwijst, meer bepaald het Zuidelijke Windmolenstelsel Messier 83. Met de auto doe je er zo’n 15 miljoen lichtjaartjes over. Helaas: ergens onderweg, zo rond de ringen van Saturnus, is Anthony Gonzalez mij toch kwijtgeraakt.

Live is M83 een futuristisch, breed uitwaaierend, planetengroot collectief dat de hits van ‘Hurry Up, We’re Dreaming’ en... nu ja, voorál die van ‘Hurry Up, We’re Dreaming’, niet gewoon spéélt. Nee, ze maken er rond de aarde tollende, de dampkring achter zich latende, deze jongen tureluurs draaiende progrock-epen van. Jazz op steroïden, jams zonder begin of eind. Véél. (Die stijl deed vooral de iets oudere nummers, van de platen ‘Dead Cities, Red Seas & Lost Ghosts’ en ‘Before the Dawn Heals Us’, geen deugd.)

Wat ook niet hielp: in de Marquee liep de temperatuur intussen op tot – ik heb het gemeten met een natte vinger – een graad of achtenzeventig. Een voortdurende stroom mensen ging binnen en buiten, hier en daar viel iemand flauw, het zweet gutste in stroompjes langs het tentzeil naar beneden, of het scheelde niet veel. Zelfs búíten trilde de tent van de warmte, alsof er een radioactieve gloed hing. Héét! (Wat gaat dat straks geven als Phoebe Bridgers met zachte tred haar intrede doet?)

Beeld © Stefaan Temmerman

Betrouwbaar hoogtepunt: ‘Midnight City’, inclusief zinderende saxofoonsolo, dat op twaalf jaar tijd niks aan kracht, catchiness of relevantie heeft ingeboet. Wie dacht dat de tent al vol was, kreeg er nog eens een paar honderd snel naar binnen struikelende toeristen bij. De Marquee zuchtte eens en probeerde zo verkoelend mogelijk met haar tentzeilen te wapperen, tevergeefs.

Bon, is er iemand die straks nog vanuit de buurt van Saturnus richting Hasselt rijdt? Twee drankbonnetjes voor de chauffeur!

