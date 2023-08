Tijdens Osees op Pukkelpop kon je even vrezen: hier vallen doden

Soms is moeilijk doen erg makkelijk. John Dwyer, see-eeh-ooh van Osees, heeft er een handje van weg om zijn groep, zodra ze wat bekendheid begint te verwerven, eigenhandig een stok in de wielen te steken. Momenteel heet zijn band Osees, maar de laatste twintig jaar kende u die misschien ook als (haalt diep adem) OCS, Orange County Sound, The Ohsees, The Oh Sees, Thee Oh Sees, Oh Sees, en – duidelijk een mindere dag – Piepke en de Duikers. Alles opgeteld hebben al die bands meer platen uitgebracht dan een gemiddeld getalenteerd schrijnwerker nog kan tellen met inzet van alle ledematen.

Nog opvallender: Osees heeft een drummer die een kruiswoordraadsel kan invullen, want ze zijn met twee. Dat zijn er naar verluidt ook genoeg om een gloeilamp in te draaien, maar de clou van die mop ben ik vergeten. Er waren nummers waarop Dan Rincon en Paul Quattrone hun dagtaak onderling verdeelden, maar het indrukwekkendst waren net die momenten dat ze gezamenlijk aan synchroonmeppen deden. Het was al laat, en toegegeven, de oren zijn misschien niet meer wat ze waren enkele dagen geleden, maar ik kon trouwens zweren dat ik Dwyer aan het begin had horen zeggen: ‘Good evening, festival. We’re Idles from London.’ Bijna was ik erin getuind, maar Idles zijn van Bristol. En dan nog: de linke boel van Osees is van een geheel eigen makelij.

Niet dat John Dwyer erop gebrand is om het warme water nog eens uit te vinden, en hij ziet er toch niet uit als het type dat veel belang hecht aan dagelijkse hygiëne, maar inzake intensiteit steekt hij namelijk boven de meute uit op vlak van verbetenheid. Als hij zegt ‘This next one is a slow song’, dan kun je er donder op zeggen dat er in het publiek ogenblikkelijk onlusten zullen uitbreken. Zaterdag zag hij er een beetje uit als een kruising tussen Kid Rock en Pico Coppens na de zondeval. Op tijd en stond klemde hij zijn gitaar tussen de tanden, en ook zijn microfoon zag meer van zijn amandelen dan van z’n lippen. Eventuele freudianen onder de aanwezigen konden na een tijdje zelfs iets mompelen over een wel erg lang uitgesponnen orale fase, want toen trok Dwyer ook nog halfweg een solo zijn gitaarkabel uit om die eveneens in z’n bek te steken. Niet zijn enige opvallende guitar move: op gezette tijden begon hij met dat ding te meppen alsof hij een bromvlieg rond de kop had, en daar onredelijk kwaad van werd.

De eerste helft van Osees’ optreden in de Club werd gekenmerkt door een vervaarlijk groeiende intensiteit, en toen op een gegeven moment ook nog toetsenist Tomas Dolas een barbieroze gitaar bovenhaalde, kon je zelfs vrezen: hier vallen dra doden. Zover kwam het nu ook weer niet, in de plaats kwam een plateaufase, maar de belofte van heibel is toch altijd zoveel kostelijker dan de heibel zelf. Opvallend teder moment achteraf: na de laatste noot begonnen die van Osees zelf hun materiaal weer af te breken. Wees niet bang van de blinkende mensen: zolang voor elke Clouseau en Angèle ook nog een Osees van de leiband mag, zal Pukkelpop wel altijd een poco alternativo blijven.

